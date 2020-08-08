ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

14:08
Выпуск глобальных прошивок MIUI 12 затягивается
17:10
Tesla получат новый аккумулятор - с гораздо большим показателем жизни
14:40
Huawei представляет в Украине ультрабук Huawei MateBook X Pro
13:51
Xiaomi решила попрощаться с чистым android
13:44
Redmi Note 7 Pro начал получать стабильную MIUI 12
07:00
Вышло новое обновление MIUI 11 для смартфонов Redmi 8
04:20
Выпуск прошивки MIUI 12 для Pocophone опять отложен
20:18
Вышло новое обновление MIUI 12 для смартфонов Redmi 8
20:14
Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition
15:44
Вышло новое обновление MIUI 12 для смартфонов Mi 10
12:36
Смартфон Redmi 9C с модулем NFC оценили в €129
12:25
Xiaomi получила патент на футуристический смартфон
16:00
Xiaomi: Хотели съёмную батарею, получайте съёмный экран
13:30
Секреты MIUI: Отключаем цифровое благополучие и улучшаем автономность
11:30
Xiaomi Redmi 9A – провальный смартфон, лучше Redmi 8A
10:58
OPPO Украина продолжают акцию «1+2 года»
09:30
Google Pixel 4a – лучший компактный смартфон 2020 года
07:50
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G – лучший смартфон Xiaomi, на который никто не обратил внимания
18:14
Все, что вам нужно знать о готовящемся аналоге AirPods Pro от Xiaomi
13:30
Неизвестный смартфон Xiaomi замечен в китайском метро
12:37
Xiaomi может отказаться от выпуска смартфона Xiaomi Mi A4
18:00
Характеристики Nokia C3 утекли в сеть
16:00
Xiaomi готова представить новую электронную книгу
12:00
MIUI представлена для TV 3.0 в линейке умных телевизоров Mi TV
10:00
OPPO выпустили легкий и мощный Reno 4 Pro
08:00
Xiaomi подтвердили выход Redmi 9 Prime
06:43
Стали известны смартфоны Xiaomi, которые получат обновление до Android 11
19:35
Моменты в работе MIUI, которые неимоверно раздражают
15:54
Android смартфоны с отличным железом, которые стоит купить в 2020 году
13:48
Google показала финальные эмодзи для Android 11
17:00
Xiaomi Mi 10 Pro+ получит уникальную фишку для геймеров, которой нет на других устройствах
15:00
MIUI 12 получает новую возможность кастомизации интерфейса
13:59
Флагман старичок Xiaomi получил обновление до MIUI 12
 Больше новостей
» » Выпуск глобальных прошивок MIUI 12 затягивается
-

Выпуск глобальных прошивок MIUI 12 затягивается

Поделиться:
MobilZone
0
Компания Xiaomi продолжает затягивать выпуск прошивок со своей новейшей фирменной оболочкой MIUI 12. Если стабильные китайские обновления уже вышли для довольно большого количества смартфонов, то с глобальными прошивками все очень грустно.В частности, если не учитывать китайские версии, MIUI 12 на сегодняшний день получили только смартфоны Xiaomi Mi 10 Pro (MI, EU), Xiaomi Mi 10 (MI, EU, RU), Xiaomi Mi 9 (MI, EU, RU), Xiaomi Mi 9T (MI, IN, EU, RU), Xiaomi Mi 9T Pro (MI, IN, EU, RU), Redmi Note 9 (MI, EU), Redmi Note 8 Pro (MI, IN), Poco F2 Pro (MI, EU, ID, RU), Redmi Note 7 (IN), Xiaomi Mi 10 Lite 5G (EU) и Redmi Note 7 Pro (IN). Причем многие обновления рассылались лишь ограниченному числу пользователей и являются бета-версиями.


Напомним, позавчера стало известно о том, что вторая волна распространения MIUI 12 завершится в конце сентября, после чего производитель приступит к третьему этапу. При этом речь идет о китайских обновлениях, а глобальные версии MIUI 12 выйдут не раньше, чем через 2-3 недели.
Система комментирования SigComments