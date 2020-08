Выпуск глобальных прошивок MIUI 12 затягивается

Компания Xiaomi продолжает затягивать выпуск прошивок со своей новейшей фирменной оболочкой MIUI 12. Если стабильные китайские обновления уже вышли для довольно большого количества смартфонов, то с глобальными прошивками все очень грустно.В частности, если не учитывать китайские версии, MIUI 12 на сегодняшний день получили только смартфоны Xiaomi Mi 10 Pro (MI, EU), Xiaomi Mi 10 (MI, EU, RU), Xiaomi Mi 9 (MI, EU, RU), Xiaomi Mi 9T (MI, IN, EU, RU), Xiaomi Mi 9T Pro (MI, IN, EU, RU), Redmi Note 9 (MI, EU), Redmi Note 8 Pro (MI, IN), Poco F2 Pro (MI, EU, ID, RU), Redmi Note 7 (IN), Xiaomi Mi 10 Lite 5G (EU) и Redmi Note 7 Pro (IN). Причем многие обновления рассылались лишь ограниченному числу пользователей и являются бета-версиями.





Напомним, позавчера стало известно о том, что вторая волна распространения MIUI 12 завершится в конце сентября, после чего производитель приступит к третьему этапу. При этом речь идет о китайских обновлениях, а глобальные версии MIUI 12 выйдут не раньше, чем через 2-3 недели.