Xiaomi Redmi 9A – провальный смартфон, лучше Redmi 8A

Буквально пару недель назад в продаже появился бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 9A. Скажу честно, он мне откровенно не понравился. Нет, я не собираюсь ругать его за слабые характеристики или отсутствие некоторого функционала – модель недорогая, ждать от неё чего-то продвинутого не стоит; проблема заключается в том, что по сравнению с предшественником Redmi 8A новинка во многом стала хуже, хотя, казалось бы, чем можно испортить телефон начального уровня?Начнём по порядку, с корпуса. Линейка ультрабюджетных Xiaomi, начиная с самой первой модели Redmi 2A, славилась не только хорошей оснащённостью за низкую цену, но и компактными корпусами. Выход Xiaomi Redmi 8A осенью прошлого года разрушил данную тенденцию – телефон получился таким же большим, как и его старшие братья Note. Новый же Redmi 9A прошёлся по обломкам штормом – при габаритах 165x77x9 мм телефоном становится невозможно пользоваться одной рукой.Кроме того, новинка имеет ещё один недостаток, который не заметят те, кто не был знаком с Redmi 8A – в ней используется устаревший разъём MicroUSB, в то время как предшественник был на USB Type-C. К чему такое ухудшение?Параллельно габаритам увеличился и дисплей – теперь его диагональ составляет 6.53 дюйма, как у старших моделей. А вот разрешение не изменилось – HD+ недостаточно для обеспечения чёткой картинки на такой крупной матрице.Может, хотя бы "железо" не стали трогать? Увы, но и тут есть ухудшения – вместо неплохого в целом Snapdragon 439 установили "игровой" Mediatek Helio G25. Казалось бы, свежий чипсет, вышедший буквально пару месяцев назад, что может быть не так? Не спешите обманываться: по характеристикам Helio G25 полностью копирует двухгодичный Helio P22, который стоял ещё в Redmi 6.А ведь процессор – это не только работа в повседневных задачах и играх, но ещё и обработка изображения с камер. Для начала стоит сказать, что у предшественника с этим всё обстояло хитро: в индийской версии стоял сенсор Sony IMX363, что когда-то устанавливался в Google Pixel 3 и Xiaomi Mi 8; в глобальной же версии может попасться или Sony IMX486 или более слабый датчик от Omnivision. В Redmi 9A безальтернативно стоит камера от Omnivision, которую даже не получится улучшить с помощью приложения Google Camera – платформа-то Mediatek, а не Qualcomm.Последнее ухудшение коснулось скорости пополнения аккумулятора: если Redmi 8A поддерживал быструю зарядку до 18 Вт, то Redmi 9A можно зарядить максимум от тока мощностью 10 Вт. В остальном аппараты идентичны: та же большая батарея на 5000 mAh, минимальное количество памяти и так далее.Что же это значит? Неужели Xiaomi Redmi 8A получился настолько удачным, что в новом поколении его решили значительно ухудшить? Кто же тогда будет потенциальной аудиторией данного телефона, если мир лишился хорошего и компактного бюджетника? К сожалению, эти вопросы так и останутся без ответа. Но я готов дать вам хороший совет: если вы ищете хороший смартфон дешевле 70 долларов -- берите Redmi 8A, пока он не исчез из продажи! Также рекомендую вам обратить внимание на Samsung Galaxy A10, Honor 8A и Moto G7 Play.