ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

16:00
Xiaomi: Хотели съёмную батарею, получайте съёмный экран
13:30
Секреты MIUI: Отключаем цифровое благополучие и улучшаем автономность
11:30
Xiaomi Redmi 9A – провальный смартфон, лучше Redmi 8A
10:58
OPPO Украина продолжают акцию «1+2 года»
09:30
Google Pixel 4a – лучший компактный смартфон 2020 года
07:50
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G – лучший смартфон Xiaomi, на который никто не обратил внимания
18:14
Все, что вам нужно знать о готовящемся аналоге AirPods Pro от Xiaomi
13:30
Неизвестный смартфон Xiaomi замечен в китайском метро
12:37
Xiaomi может отказаться от выпуска смартфона Xiaomi Mi A4
18:00
Характеристики Nokia C3 утекли в сеть
16:00
Xiaomi готова представить новую электронную книгу
12:00
MIUI представлена для TV 3.0 в линейке умных телевизоров Mi TV
10:00
OPPO выпустили легкий и мощный Reno 4 Pro
08:00
Xiaomi подтвердили выход Redmi 9 Prime
06:43
Стали известны смартфоны Xiaomi, которые получат обновление до Android 11
19:35
Моменты в работе MIUI, которые неимоверно раздражают
15:54
Android смартфоны с отличным железом, которые стоит купить в 2020 году
13:48
Google показала финальные эмодзи для Android 11
17:00
Xiaomi Mi 10 Pro+ получит уникальную фишку для геймеров, которой нет на других устройствах
15:00
MIUI 12 получает новую возможность кастомизации интерфейса
13:59
Флагман старичок Xiaomi получил обновление до MIUI 12
12:11
Какие Apple Watch купить в 2020 году
11:22
Xiaomi представила многофункциональный фонарик NexTool
03:06
Выбираем чехол на телефон: какая модель от чего защищает?
20:54
Включаем постукивание по задней крышке как в новых iPhone для смартфонов Xiaomi
18:18
Дизайн и характеристики Redmi K30 Ultra раскрыты TENAA
15:09
Xiaomi возобновила рассылку MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T
14:54
Обзор первого робота-пылесоса от Dreame: Dreame F9
11:54
Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi 9A против Xiaomi Redmi 8A
19:35
Сроки выхода MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco, обновлено 30.07.20
15:13
В Америке закрывают 3G: Стоит ли нам готовиться
12:02
Xiaomi выпустила невероятно прочное защитное стекло для Redmi Note 9 Pro
12:00
В MIUI 12 теперь можно сделать скриншот, постучав по смартфону
 Больше новостей
» » Xiaomi Redmi 9A – провальный смартфон, лучше Redmi 8A
-

Xiaomi Redmi 9A – провальный смартфон, лучше Redmi 8A

Поделиться:
MobilZone
174
Буквально пару недель назад в продаже появился бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 9A. Скажу честно, он мне откровенно не понравился. Нет, я не собираюсь ругать его за слабые характеристики или отсутствие некоторого функционала – модель недорогая, ждать от неё чего-то продвинутого не стоит; проблема заключается в том, что по сравнению с предшественником Redmi 8A новинка во многом стала хуже, хотя, казалось бы, чем можно испортить телефон начального уровня?

Начнём по порядку, с корпуса. Линейка ультрабюджетных Xiaomi, начиная с самой первой модели Redmi 2A, славилась не только хорошей оснащённостью за низкую цену, но и компактными корпусами. Выход Xiaomi Redmi 8A осенью прошлого года разрушил данную тенденцию – телефон получился таким же большим, как и его старшие братья Note. Новый же Redmi 9A прошёлся по обломкам штормом – при габаритах 165x77x9 мм телефоном становится невозможно пользоваться одной рукой.

Кроме того, новинка имеет ещё один недостаток, который не заметят те, кто не был знаком с Redmi 8A – в ней используется устаревший разъём MicroUSB, в то время как предшественник был на USB Type-C. К чему такое ухудшение?

Параллельно габаритам увеличился и дисплей – теперь его диагональ составляет 6.53 дюйма, как у старших моделей. А вот разрешение не изменилось – HD+ недостаточно для обеспечения чёткой картинки на такой крупной матрице.

Может, хотя бы "железо" не стали трогать? Увы, но и тут есть ухудшения – вместо неплохого в целом Snapdragon 439 установили "игровой" Mediatek Helio G25. Казалось бы, свежий чипсет, вышедший буквально пару месяцев назад, что может быть не так? Не спешите обманываться: по характеристикам Helio G25 полностью копирует двухгодичный Helio P22, который стоял ещё в Redmi 6.
 А ведь процессор – это не только работа в повседневных задачах и играх, но ещё и обработка изображения с камер. Для начала стоит сказать, что у предшественника с этим всё обстояло хитро: в индийской версии стоял сенсор Sony IMX363, что когда-то устанавливался в Google Pixel 3 и Xiaomi Mi 8; в глобальной же версии может попасться или Sony IMX486 или более слабый датчик от Omnivision. В Redmi 9A безальтернативно стоит камера от Omnivision, которую даже не получится улучшить с помощью приложения Google Camera – платформа-то Mediatek, а не Qualcomm.

Последнее ухудшение коснулось скорости пополнения аккумулятора: если Redmi 8A поддерживал быструю зарядку до 18 Вт, то Redmi 9A можно зарядить максимум от тока мощностью 10 Вт. В остальном аппараты идентичны: та же большая батарея на 5000 mAh, минимальное количество памяти и так далее.

Что же это значит? Неужели Xiaomi Redmi 8A получился настолько удачным, что в новом поколении его решили значительно ухудшить? Кто же тогда будет потенциальной аудиторией данного телефона, если мир лишился хорошего и компактного бюджетника? К сожалению, эти вопросы так и останутся без ответа. Но я готов дать вам хороший совет: если вы ищете хороший смартфон дешевле 70 долларов -- берите Redmi 8A, пока он не исчез из продажи! Также рекомендую вам обратить внимание на Samsung Galaxy A10, Honor 8A и Moto G7 Play.
Теги: Xiaomi Redmi 9A – провальный смартфон лучше Redmi 8A
Система комментирования SigComments