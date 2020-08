Xiaomi может отказаться от выпуска смартфона Xiaomi Mi A4

Первым смартфоном, который был выпущен компанией Xiaomi в рамках программы Android One, стал Xiaomi Mi A1, который, по сути, был переименованным Xiaomi Mi 5X, но без раздутой оболочки MIUI. Благодаря отличному соотношению цена/»железо», неплохой камере и высокой производительности, он стал одним из самых популярных доступным смартфонов в 2017 году.Затем производитель выпустил такие такие же интересные аппараты на «чистом» Android, как Xiaomi Mi A2, A2 Lite и Mi A3, также получившие заслуженную популярность среди пользователей.Что любопытно, на фоне популярности этой линейки Xiaomi даже проводила опрос, в котором просила проголосовать, какая система предлагает лучший пользовательский интерфейс — MIUI или «голый» Android (на то время актуальной была MIUI 9). Результаты оказались достаточно интересными — 57% пользователей проголосовали за Android One, тогда как за MIUI 9 было отдано 43% голосов. Xiaomi практически сразу удалила этот опрос, но, видимо, не достаточно быстро.Нужно отметить, что поддержка смартфонов Android One оказалась для разработчиков компании достаточно проблематичным занятием. Так, изначально возникли проблемы с обновлением Xiaomi Mi A1 до Android Oreo, через год обновление Xiaomi Mi A2 и A2 Lite до Android 9 Pie принесло множество ошибок, а для Xiaomi Mi A3 последний апдейт вообще перевыпускался несколько раз из-за многочисленных багов.Это косвенно может говорить о том, что Xiaomi больше не заинтересована в продолжении выпуска смартфонов по программе Android One иможет вообще не увидеть свет, хотя поклонники серии с нетерпением ожидают новинку.Кроме того, сегодня на глобальном форуме Mi Community один из модераторов с ником FelixBR рассказал о том, что Xiaomi отказалась от планов по запуску Mi A4. Данное сообщение появилось сегодня, но по неизвестным причинам было удалено. Согласно информации в удаленной записи, программное обеспечение Android One, предлагаемое Google, стало «кошмаром» для Xiaomi.В любом случае, это лишь косвенная информация и слухи, а официальных данных по этому поводу от Xiaomi по-прежнему нет.