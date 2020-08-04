ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

18:14
Все, что вам нужно знать о готовящемся аналоге AirPods Pro от Xiaomi
13:30
Неизвестный смартфон Xiaomi замечен в китайском метро
12:37
Xiaomi может отказаться от выпуска смартфона Xiaomi Mi A4
18:00
Характеристики Nokia C3 утекли в сеть
16:00
Xiaomi готова представить новую электронную книгу
12:00
MIUI представлена для TV 3.0 в линейке умных телевизоров Mi TV
10:00
OPPO выпустили легкий и мощный Reno 4 Pro
08:00
Xiaomi подтвердили выход Redmi 9 Prime
06:43
Стали известны смартфоны Xiaomi, которые получат обновление до Android 11
19:35
Моменты в работе MIUI, которые неимоверно раздражают
15:54
Android смартфоны с отличным железом, которые стоит купить в 2020 году
13:48
Google показала финальные эмодзи для Android 11
17:00
Xiaomi Mi 10 Pro+ получит уникальную фишку для геймеров, которой нет на других устройствах
15:00
MIUI 12 получает новую возможность кастомизации интерфейса
13:59
Флагман старичок Xiaomi получил обновление до MIUI 12
12:11
Какие Apple Watch купить в 2020 году
11:22
Xiaomi представила многофункциональный фонарик NexTool
03:06
Выбираем чехол на телефон: какая модель от чего защищает?
20:54
Включаем постукивание по задней крышке как в новых iPhone для смартфонов Xiaomi
18:18
Дизайн и характеристики Redmi K30 Ultra раскрыты TENAA
15:09
Xiaomi возобновила рассылку MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T
14:54
Обзор первого робота-пылесоса от Dreame: Dreame F9
11:54
Сравнение смартфонов Xiaomi Redmi 9A против Xiaomi Redmi 8A
19:35
Сроки выхода MIUI 12 для Xiaomi, Redmi и Poco, обновлено 30.07.20
15:13
В Америке закрывают 3G: Стоит ли нам готовиться
12:02
Xiaomi выпустила невероятно прочное защитное стекло для Redmi Note 9 Pro
12:00
В MIUI 12 теперь можно сделать скриншот, постучав по смартфону
20:18
Страница Galaxy Buds Live появилась на сайте Samsung
17:30
Xiaomi запатентовала смартфон со встроенными TWS-наушниками
17:14
Samsung Galaxy A72 получит первым, кто получит оптическую стабилизацию в 2021 году
14:26
Глобальная версия MIUI 12 вышла для Redmi Note 9
12:10
Владельцы европейских Redmi Note 7 дождались Android 10
19:22
Владельцы Xiaomi Mi 10 в Европе начали получать MIUI 12
 Больше новостей
» » Xiaomi может отказаться от выпуска смартфона Xiaomi Mi A4
-

Xiaomi может отказаться от выпуска смартфона Xiaomi Mi A4

Поделиться:
MobilZone
244
Первым смартфоном, который был выпущен компанией Xiaomi в рамках программы Android One, стал Xiaomi Mi A1, который, по сути, был переименованным Xiaomi Mi 5X, но без раздутой оболочки MIUI. Благодаря отличному соотношению цена/»железо», неплохой камере и высокой производительности, он стал одним из самых популярных доступным смартфонов в 2017 году.
Затем производитель выпустил такие такие же интересные аппараты на «чистом» Android, как Xiaomi Mi A2, A2 Lite и Mi A3, также получившие заслуженную популярность среди пользователей.

Что любопытно, на фоне популярности этой линейки Xiaomi даже проводила опрос, в котором просила проголосовать, какая система предлагает лучший пользовательский интерфейс — MIUI или «голый» Android (на то время актуальной была MIUI 9). Результаты оказались достаточно интересными — 57% пользователей проголосовали за Android One, тогда как за MIUI 9 было отдано 43% голосов. Xiaomi практически сразу удалила этот опрос, но, видимо, не достаточно быстро.

Нужно отметить, что поддержка смартфонов Android One оказалась для разработчиков компании достаточно проблематичным занятием. Так, изначально возникли проблемы с обновлением Xiaomi Mi A1 до Android Oreo, через год обновление Xiaomi Mi A2 и A2 Lite до Android 9 Pie принесло множество ошибок, а для Xiaomi Mi A3 последний апдейт вообще перевыпускался несколько раз из-за многочисленных багов.
Это косвенно может говорить о том, что Xiaomi больше не заинтересована в продолжении выпуска смартфонов по программе Android One и Xiaomi Mi A4 может вообще не увидеть свет, хотя поклонники серии с нетерпением ожидают новинку.

Кроме того, сегодня на глобальном форуме Mi Community один из модераторов с ником FelixBR рассказал о том, что Xiaomi отказалась от планов по запуску Mi A4. Данное сообщение появилось сегодня, но по неизвестным причинам было удалено. Согласно информации в удаленной записи, программное обеспечение Android One, предлагаемое Google, стало «кошмаром» для Xiaomi.
В любом случае, это лишь косвенная информация и слухи, а официальных данных по этому поводу от Xiaomi по-прежнему нет.
Теги: Xiaomi Mi A4 Xiaomi Mi 6X
Система комментирования SigComments