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Моменты в работе MIUI, которые неимоверно раздражают

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MobilZone
709
Система MIUI от Xiaomi точно не является чем-то стабильным и бесперебойно работающим. Из устройства в устройство некоторые глюки системы продолжают терзать пользователей по всему миру. В этой статье я бы хотел поведать о своем опыте работы с системой Xiaomi. О моментах в MIUI, которые меня раздражают, — читайте в данном материале.

Работа в фоне

Фоновая работа MIUI организована по принципу «вырубаем все, что плохо лежит». Смартфон может лежать тихо и спокойно, а как только я его разблокирую на меня вываливается множество уведомлений. Ясное дело, что одномоментно они прийти не могли, просто Xiaomi сделали своеобразный стек.

Сказать, что это раздражает — ничего не сказать. Частично проблема решается, если начать залезать в дебри MIUI. Для каждого приложения Xiaomi придумала так называемый «умный режим». В таком случае система сама решает, когда программа должна работать в фоновом режиме и присылать уведомления, а когда нет.
Понятно, что чаще всего нет. Ничего умного в данного режиме я не нашел и выключил эту функцию для некоторых приложений. Частично проблема шла, но далеко не полностью.

Что за дополнительный файл для приложения?

Не заметил, когда это появилось, но казалось, что раньше такого не было. Речь сейчас о скачивании тяжелых приложений, которое проходит почти вслепую. Вроде бы обычное дело: захожу в Play Маркет, выбираю программу и нажимаю кнопку «Скачать». После этого в шторке уведомлений появляется следующая строка: Дополнительный файл для приложения. И идет прогресс-бар.

Что сейчас скачивается? Где название программы? Это уже Play Маркет что-то шевелится или просто какой-то файл загружается? Ладно бы на рабочем столе появилась иконка приложения, например. Примечательно также то, что таких «дополнительных файлов» может быть несколько. Таким образом, узнать, когда скачается программа попросту нереально. Удобно, что сказать. А если начать загрузку сразу нескольких приложений, то все становится еще веселее.

Непрозрачный процесс установки ПО

Данный момент в работе MIUI также связан с загрузкой программ. После скачивания злополучного дополнительного файла (или нескольких) весь прогресс-бар просто исчезает. То есть процесс доходит до 100% и пустота. Нет никаких сообщений ни в строке уведомлений, ни на рабочем столе.

Можно лишь предположить, что программа устанавливается. Но у меня было такое, что она не устанавливалась и даже не скачалась. Но определить это можно только постфактум, когда через час ничего не произошло, хотя должно было. Такой непрозрачный процесс установки очень ухудшает общий опыт использования MIUI.

Антивирус ради рекламы

Ох, уж этот легендарный антивирус в MIUI. Кто не знает, по умолчанию все программы, устанавливаемый на смартфон Xiaomi, проверяются специальной утилитой. Не взирая ни на что, после установки антивирус запускается на весь экран и говорит, что все хорошо — программа безвредна. Что бы вы ни делали на смартфоне, данная утилита перекроет все и покажет вам столь ценную информацию.

Более того, больше половины появившегося окна занимает реклама. Я вообще не уверен, что антивирус что-то там проверяет, а вся эта утилита будто бы сделана только ради рекламы. А что, деньги надо же как-то зарабатывать.

Где кнопка копирования ссылки

Еще один маленький нюанс, который меня раздражает — это отсутствие кнопки копирования ссылки. Пример. Листаю я ленту Дзена и вижу интересный материал. Хочу скопировать ссылку и сохранить себе в замети для дальнейшего использования. Почему-то в стоковом меню «поделиться» этой кнопки я не нашел.

Можно отправить ссылку куда угодно: от Bluetooth до почты, но нет самой нужной кнопки. Возможно, я просто не разобрался и кнопка все же существует. Пишите об этом в комментариях.
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