Моменты в работе MIUI, которые неимоверно раздражают

Работа в фоне

Что за дополнительный файл для приложения?

Непрозрачный процесс установки ПО

Антивирус ради рекламы

Где кнопка копирования ссылки

Система MIUI от Xiaomi точно не является чем-то стабильным и бесперебойно работающим. Из устройства в устройство некоторые глюки системы продолжают терзать пользователей по всему миру. В этой статье я бы хотел поведать о своем опыте работы с системой Xiaomi. О моментах в MIUI, которые меня раздражают, — читайте в данном материале.Фоновая работа MIUI организована по принципу «вырубаем все, что плохо лежит».. Ясное дело, что одномоментно они прийти не могли, просто Xiaomi сделали своеобразный стек.Сказать, что это раздражает — ничего не сказать. Частично проблема решается, если начать залезать в дебри MIUI.. В таком случае система сама решает, когда программа должна работать в фоновом режиме и присылать уведомления, а когда нет.Понятно, что чаще всего нет.. Частично проблема шла, но далеко не полностью.Не заметил, когда это появилось, но казалось, что раньше такого не было. Речь сейчас о скачивании тяжелых приложений, которое проходит почти вслепую. Вроде бы обычное дело: захожу в Play Маркет, выбираю программу и нажимаю кнопку «Скачать». После этого в шторке уведомлений появляется следующая строка:. И идет прогресс-бар.Что сейчас скачивается?Это уже Play Маркет что-то шевелится или просто какой-то файл загружается? Ладно бы на рабочем столе появилась иконка приложения, например.. Таким образом, узнать, когда скачается программа попросту нереально. Удобно, что сказать. А если начать загрузку сразу нескольких приложений, то все становится еще веселее.Данный момент в работе MIUI также связан с загрузкой программ. После скачивания злополучного дополнительного файла (или нескольких) весь прогресс-бар просто исчезает. То есть. Нет никаких сообщений ни в строке уведомлений, ни на рабочем столе.Можно лишь предположить, что программа устанавливается. Но у меня было такое, что она не устанавливалась и даже не скачалась. Но, когда через час ничего не произошло, хотя должно было. Такой непрозрачный процесс установки очень ухудшает общий опыт использования MIUI.Ох, уж этот легендарный антивирус в MIUI. Кто не знает, по умолчанию все программы, устанавливаемый на смартфон Xiaomi, проверяются специальной утилитой.. Что бы вы ни делали на смартфоне, данная утилита перекроет все и покажет вам столь ценную информацию.Более того,. Я вообще не уверен, что антивирус что-то там проверяет, а вся эта утилита будто бы сделана только ради рекламы. А что, деньги надо же как-то зарабатывать.Еще один маленький нюанс, который меня раздражает — это отсутствие кнопки копирования ссылки. Пример. Листаю я ленту Дзена и вижу интересный материал.. Почему-то в стоковом меню «поделиться» этой кнопки я не нашел.Можно отправить ссылку куда угодно: от Bluetooth до почты, но нет самой нужной кнопки. Возможно, я просто не разобрался и кнопка все же существует. Пишите об этом в комментариях.