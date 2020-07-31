Обзор первого робота-пылесоса от Dreame: Dreame F9

Марка пылесосов Dreame известна по элитным ручным пылесосам с мощнейшим турбо всасыванием и автономной работой до 90 минут. Теперь компания переключила свое внимание на роботы пылесосы и выпустила первый автономный пылесос. Dreame F9.
В первую очередь обращает на себя цена. Робот пылесос Xiaomi Dreame F9 Robot Vacuum Cleaner стоит около 200 долларов. Это очень низкая цена для фирменного моющего робота – пылесоса. Посмотрим, что предлагается за эти деньги.
Пылесос вмещает в себя 2 объемных контейнера – 400 мл для сбора пыли и мусора + компактный воздушный фильтра и полукруглая емкость для воды объемом 200 мл. к нижней части контейнера для воды на липучках крепится прочная микрофибровая тряпка с ребристой поверхностью для протирания пола.
Две щетки – стандартная широкая щетка, сметающая пыль и мусор в воздухозаборное отверстие пылесоса и боковая щетка с длинной щетиной, обметающая углы и труднодоступные места.
К проходимости и габаритам, объему контейнеров претензий нет.
Траектория движения – буквой Z плюс – проход по периметру, вдоль стен, обметая пространство боковой щеткой.
По ориентированию можно поставить твердую четверку и даже с плюсом – за хорошее поведение и чистоту под шкафами. Приятный факт - высота ножек стандартных кухонных шкафов 11 см, высота робота пылесоса всего 8. Робот без малейших сомнений отправляется убирать под шкафами. Обычным пылесосом или шваброй вычистить в таких узких и глубоких пространствах невозможно.
Возможности Dreame F9 получил достаточно широкие – 4 режима всасывания и режим влажной уборки. Можно переключать мощность всасывания в процессе или сразу установить нужный режим. На единичке Dreame F9 чистит не слишком усердно –это режим профилактической уборки. Оптимальный режим стандартной уборки – двоечка. Если есть ковры – можно поставить 3 режим. На четвертом, самом мощном режиме мусорный контейнер наполняется очень быстро и его нужно вытряхивать.
Пылесос демонстрирует карту местности и обозначает свое расположение. Можно сразу отследить состояние фильтров, наполненность контейнера.
Установка виртуальных стен и закрытых зон – присутствует. Удобная функция. В целом, робот неплохо управляем и справляется с обязанностями. По наблюдениям – робот лучше убирает, если ему не мешать.
Имеется функция расписания уборки. Устанавливаете удобное время, и робот отправляется по своему маршруту в назначенный день и час.
В комплекте имеется щеточка для чистки фильтра и компактный резак для волос и ниток. Следите за состоянием щеток, срезайте нити и волосы. Промывать щетки можно раз в неделю холодной водой.
Рекомендуем присмотреться к новой модели. Возможно, Xiaomi Dreame F9 – ваш первый робот пылесос.
В первую очередь обращает на себя цена. Робот пылесос Xiaomi Dreame F9 Robot Vacuum Cleaner стоит около 200 долларов. Это очень низкая цена для фирменного моющего робота – пылесоса. Посмотрим, что предлагается за эти деньги.
Компактный форм факторДиаметр робота Dreame F9 35 см. Высота всего 8 см – компактнее, чем подавляющее большинство моделей. Неплохая проходимость колесной базы – робот без проблем влезает на края ковров и преодолевает невысокие межкомнатные порожки. Вокруг корпуса размещен амортизирующий бампер. Башни лидара нет, робот довольно четко понимает свои габариты и не застревает под шкафами и кроватями. Вместо башни лидара на верхней крышке размещена широкоформатная видеокамера.
Пылесос вмещает в себя 2 объемных контейнера – 400 мл для сбора пыли и мусора + компактный воздушный фильтра и полукруглая емкость для воды объемом 200 мл. к нижней части контейнера для воды на липучках крепится прочная микрофибровая тряпка с ребристой поверхностью для протирания пола.
Две щетки – стандартная широкая щетка, сметающая пыль и мусор в воздухозаборное отверстие пылесоса и боковая щетка с длинной щетиной, обметающая углы и труднодоступные места.
К проходимости и габаритам, объему контейнеров претензий нет.
Ориентирование на местностиОтсутствие управляющей башенки –это, конечно, плюс. Несмотря на 14 заявленных датчиков, в плане ориентирования робот Dreame F9 все же уступает лучшим моделям роботов пылесосов (хотя они и стоят в 2-4 раза дороже). Отлично работают гироскопы и датчики поверхности. Робот в состоянии позаботиться о своей безопасности и не падает с лестниц, проемов, балконов. Встроенные лидары и камера позволяют создать карту помещения и помогают роботу «увидеть» стены и крупные препятствия. Но ножки мебели, столов и стульев робот находит эмпирическим путем – обстукивая бампером. Хорошо, что бампер на амортизаторах, скорость перемещения робота невысока и ударение о препятствия считаются конструкционно приемлемым для робота пылесоса методом исследования. Трудно в это поверить, но так и должно быть. Ударяясь о препятствие, робот проворачивается и обметает все вокруг боковой щеткой.
Траектория движения – буквой Z плюс – проход по периметру, вдоль стен, обметая пространство боковой щеткой.
По ориентированию можно поставить твердую четверку и даже с плюсом – за хорошее поведение и чистоту под шкафами. Приятный факт - высота ножек стандартных кухонных шкафов 11 см, высота робота пылесоса всего 8. Робот без малейших сомнений отправляется убирать под шкафами. Обычным пылесосом или шваброй вычистить в таких узких и глубоких пространствах невозможно.
Управление уборкойУправление осуществляется через смартфон. Робот пылесос Dreame F9 имеет свое приложение и вписывается в систему умного дома. На верхней крышке всего 2 физические кнопки – включение и возврат на базу. Все остальные функции управления осуществляются только через смартфон.
Возможности Dreame F9 получил достаточно широкие – 4 режима всасывания и режим влажной уборки. Можно переключать мощность всасывания в процессе или сразу установить нужный режим. На единичке Dreame F9 чистит не слишком усердно –это режим профилактической уборки. Оптимальный режим стандартной уборки – двоечка. Если есть ковры – можно поставить 3 режим. На четвертом, самом мощном режиме мусорный контейнер наполняется очень быстро и его нужно вытряхивать.
Пылесос демонстрирует карту местности и обозначает свое расположение. Можно сразу отследить состояние фильтров, наполненность контейнера.
Установка виртуальных стен и закрытых зон – присутствует. Удобная функция. В целом, робот неплохо управляем и справляется с обязанностями. По наблюдениям – робот лучше убирает, если ему не мешать.
Имеется функция расписания уборки. Устанавливаете удобное время, и робот отправляется по своему маршруту в назначенный день и час.
Влажная уборкаНаполните и установите контейнер с водой, закрепите тряпку и выберите через приложение режим влажной уборки. На ковры в этом случае желательно установить «запретные зоны». Робот аккуратно протрет мелкую пыль, которая могла остаться после сухой уборки. По завершении работы снимите контейнер и ополосните тряпку проточной водой с мягким моющим средством.
АвтономностьАккумулятор 5020 мАч позволяет роботу чистить полы до 3 часов в эко режиме. Когда заряд заканчивается, робот отправляется к станции зарядки, самостоятельно подзаряжается и продолжает уборку. Через систему умного дома вы можете удаленно проконтролировать работу пылесоса, добавить задания или установить запретные зоны.
Уход за роботом пылесосом Xiaomi Dreame F9Любая техника нуждается в уходе. В данном случае уход минимален. Не забывайте вытряхивать контейнер. Чистите и промывайте воздушный фильтр. Вытряхивать контейнер с мусором нужно по мере наполнения, процедура простая и занимает 20-30 секунд. При регулярной уборке чистить контейнер нужно раз в 2-4 дня. При первых уборках контейнер будет наполняться быстрее. Если в доме есть животные, желательно вытряхивать контейнер ежедневно.
В комплекте имеется щеточка для чистки фильтра и компактный резак для волос и ниток. Следите за состоянием щеток, срезайте нити и волосы. Промывать щетки можно раз в неделю холодной водой.
ЗаключениеРобот пылесос Xiaomi Dreame F9 Robot Vacuum Cleaner – самый доступный автоматический пылесос с функцией влажной уборки. Это новое поколение домашних автоматических пылесосов. То, что еще пару лет назад казалось экзотикой – теперь доступно каждому. Если вы думали, что робот пылесос –это слишком дорого, Xiaomi Dreame F9 –отличный повод изменить свое мнение. Моющий автоматический пылесос значительно экономит время на уборку и наведение чистоты. Робот проберется в самые дальние углы и вычистит запасы пыли под шкафами. Уже через неделю использования вы заметите, что дома стало чище. Дышать становится легче – робот не хитрит, не сметает пыль под коврик, он всегда выполняет свою работу в соответствии с программой.
Рекомендуем присмотреться к новой модели. Возможно, Xiaomi Dreame F9 – ваш первый робот пылесос.