Обзор первого робота-пылесоса от Dreame: Dreame F9

Компактный форм фактор

Ориентирование на местности

Управление уборкой

Влажная уборка

Автономность

Уход за роботом пылесосом Xiaomi Dreame F9

Заключение

Марка пылесосов Dreame известна по элитным ручным пылесосам с мощнейшим турбо всасыванием и автономной работой до 90 минут. Теперь компания переключила свое внимание на роботы пылесосы и выпустила первый автономный пылесос. Dreame F9.В первую очередь обращает на себя цена. Робот пылесос Xiaomi Dreame F9 Robot Vacuum Cleaner стоит около 200 долларов. Это очень низкая цена для фирменного моющего робота – пылесоса. Посмотрим, что предлагается за эти деньги.Диаметр робота Dreame F9 35 см. Высота всего 8 см – компактнее, чем подавляющее большинство моделей. Неплохая проходимость колесной базы – робот без проблем влезает на края ковров и преодолевает невысокие межкомнатные порожки. Вокруг корпуса размещен амортизирующий бампер. Башни лидара нет, робот довольно четко понимает свои габариты и не застревает под шкафами и кроватями. Вместо башни лидара на верхней крышке размещена широкоформатная видеокамера.Пылесос вмещает в себя 2 объемных контейнера – 400 мл для сбора пыли и мусора + компактный воздушный фильтра и полукруглая емкость для воды объемом 200 мл. к нижней части контейнера для воды на липучках крепится прочная микрофибровая тряпка с ребристой поверхностью для протирания пола.Две щетки – стандартная широкая щетка, сметающая пыль и мусор в воздухозаборное отверстие пылесоса и боковая щетка с длинной щетиной, обметающая углы и труднодоступные места.К проходимости и габаритам, объему контейнеров претензий нет.Отсутствие управляющей башенки –это, конечно, плюс. Несмотря на 14 заявленных датчиков, в плане ориентирования робот Dreame F9 все же уступает лучшим моделям роботов пылесосов (хотя они и стоят в 2-4 раза дороже). Отлично работают гироскопы и датчики поверхности. Робот в состоянии позаботиться о своей безопасности и не падает с лестниц, проемов, балконов. Встроенные лидары и камера позволяют создать карту помещения и помогают роботу «увидеть» стены и крупные препятствия. Но ножки мебели, столов и стульев робот находит эмпирическим путем – обстукивая бампером. Хорошо, что бампер на амортизаторах, скорость перемещения робота невысока и ударение о препятствия считаются конструкционно приемлемым для робота пылесоса методом исследования. Трудно в это поверить, но так и должно быть. Ударяясь о препятствие, робот проворачивается и обметает все вокруг боковой щеткой.Траектория движения – буквой Z плюс – проход по периметру, вдоль стен, обметая пространство боковой щеткой.По ориентированию можно поставить твердую четверку и даже с плюсом – за хорошее поведение и чистоту под шкафами. Приятный факт - высота ножек стандартных кухонных шкафов 11 см, высота робота пылесоса всего 8. Робот без малейших сомнений отправляется убирать под шкафами. Обычным пылесосом или шваброй вычистить в таких узких и глубоких пространствах невозможно.Управление осуществляется через смартфон. Робот пылесос Dreame F9 имеет свое приложение и вписывается в систему умного дома. На верхней крышке всего 2 физические кнопки – включение и возврат на базу. Все остальные функции управления осуществляются только через смартфон.Возможности Dreame F9 получил достаточно широкие – 4 режима всасывания и режим влажной уборки. Можно переключать мощность всасывания в процессе или сразу установить нужный режим. На единичке Dreame F9 чистит не слишком усердно –это режим профилактической уборки. Оптимальный режим стандартной уборки – двоечка. Если есть ковры – можно поставить 3 режим. На четвертом, самом мощном режиме мусорный контейнер наполняется очень быстро и его нужно вытряхивать.Пылесос демонстрирует карту местности и обозначает свое расположение. Можно сразу отследить состояние фильтров, наполненность контейнера.Установка виртуальных стен и закрытых зон – присутствует. Удобная функция. В целом, робот неплохо управляем и справляется с обязанностями. По наблюдениям – робот лучше убирает, если ему не мешать.Имеется функция расписания уборки. Устанавливаете удобное время, и робот отправляется по своему маршруту в назначенный день и час.Наполните и установите контейнер с водой, закрепите тряпку и выберите через приложение режим влажной уборки. На ковры в этом случае желательно установить «запретные зоны». Робот аккуратно протрет мелкую пыль, которая могла остаться после сухой уборки. По завершении работы снимите контейнер и ополосните тряпку проточной водой с мягким моющим средством.Аккумулятор 5020 мАч позволяет роботу чистить полы до 3 часов в эко режиме. Когда заряд заканчивается, робот отправляется к станции зарядки, самостоятельно подзаряжается и продолжает уборку. Через систему умного дома вы можете удаленно проконтролировать работу пылесоса, добавить задания или установить запретные зоны.Любая техника нуждается в уходе. В данном случае уход минимален. Не забывайте вытряхивать контейнер. Чистите и промывайте воздушный фильтр. Вытряхивать контейнер с мусором нужно по мере наполнения, процедура простая и занимает 20-30 секунд. При регулярной уборке чистить контейнер нужно раз в 2-4 дня. При первых уборках контейнер будет наполняться быстрее. Если в доме есть животные, желательно вытряхивать контейнер ежедневно.В комплекте имеется щеточка для чистки фильтра и компактный резак для волос и ниток. Следите за состоянием щеток, срезайте нити и волосы. Промывать щетки можно раз в неделю холодной водой.Робот пылесос Xiaomi Dreame F9 Robot Vacuum Cleaner – самый доступный автоматический пылесос с функцией влажной уборки. Это новое поколение домашних автоматических пылесосов. То, что еще пару лет назад казалось экзотикой – теперь доступно каждому. Если вы думали, что робот пылесос –это слишком дорого, Xiaomi Dreame F9 –отличный повод изменить свое мнение. Моющий автоматический пылесос значительно экономит время на уборку и наведение чистоты. Робот проберется в самые дальние углы и вычистит запасы пыли под шкафами. Уже через неделю использования вы заметите, что дома стало чище. Дышать становится легче – робот не хитрит, не сметает пыль под коврик, он всегда выполняет свою работу в соответствии с программой.Рекомендуем присмотреться к новой модели. Возможно, Xiaomi Dreame F9 – ваш первый робот пылесос.