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Главное отличие между планшетами Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7+

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MobilZone
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Samsung впервые за много лет выпускают новый флагманский планшет с различными размерами дисплея. Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+, которые должны появиться в следующем месяце вместе с Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2, будут иметь 11-дюймовый и 12,4-дюймовый дисплеи соответственно.

Samsung явно стремится к рынку, на котором доминирует iPad Pro. Как ожидается, стандартная спецификация Tab S7 будет более скромной по сравнению со спецификацией варианта Plus.
Одной из функций, которые упустит обычная версия Galaxy Tab S7, является считыватель отпечатков пальцев на дисплее. Как и в Galaxy Tab S5e, датчик будет встроен в кнопку питания сбоку.
Будет ли это хорошо, зависит от ваших предпочтений. Я считаю, что по скорости и точности у физические датчиков нет равных. И особенно хорошо когда они расположены на боковой стороне устройства, а не на задней части.

Что касается Galaxy Tab S7+, мы до сих пор не знаем, будет ли на нем установлен ультразвуковой датчик отпечатков пальцев или оптический датчик. Не то, чтобы это имело большое значение - и ультразвуковые, и оптические датчики, которые Samsung сегодня использует в своих устройствах, в большинстве своем находятся на равных уровнях, поэтому пользовательский опыт в любом случае не пострадает.

Помимо этого, обе модели будут работать на недавно анонсированном процессоре Snapdragon 865+, поддерживать S Pen и поставляться с официальным аксессуаром для клавиатуры, пресс рендеры которого недавно утекли через инсайдера EvLeaks.

Мы видим, что у чехла есть отдельная область для клавиш и для трекпада. S Pen, кажется, изменил свою форму по сравнению с S Pen у Galaxy Tab S6. Кажется, что он имеет цилиндрическую, а не сплющенную форму, что облегчает его хранение и использование.

Пока нет уверенности, появятся ли на S-Pen дополнительные функции по сравнению с прошлогодним S Pen, но мы точно можем ожидать меньшую задержку.
Tab S7+ будет работать от мощной батареи емкостью 10 090 мАч, а Tab S7 должен иметь емкость аккумулятора где-то в пределах 7 700-7 800 мАч, наряду со сверхбыстрой зарядкой до 45 Вт.
Разумеетеся, другие функции, которые мы считаем само собой разумеющимися на флагманских планшетах Samsung, такие как красивые экраны AMOLED и четыре динамика AKG, также ожидаются.
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