Какой тип сканера отпечатков удобнее всего

На лицевой стороне

На задней поверхности

И на боковой грани, как правило справа

Сканер на лицевой стороне

Классический сканер сзади

Сканер сбоку

Не многие знают, но один из первых смартфонов со сканером отпечатков пальцев был представлен без малого 10 лет назад, а если быть точнее в феврале 2011 года. Именно тогда революционная модельпроизвела настоящий технический фурор, предлагая пользователям максимальную степень безопасности.Хотя, справедливости ради нужно сказать, что функции сканера были не так глубоко интегрированы в систему, как это было реализовано во флагманских телефонах несколько лет спустя.Но какой из них самый удобный ? Я перечислю все плюсы и минусы, а Вы поправьте меня, если я в чём-то не прав.Этот вид расположения можно разделить на 2 типа: сканер в дисплее и непосредственно под экраном на физической кнопке. Хотел было сказать, что последний вариант канул в лету, но потом вспомнил про iPhone SE, выпущенный совсем недавно.У этого варианта расположения есть один несомненный плюс -, при котором вам не нужно даже брать в руки лежащий на столе телефон. К тому же, сканеры встроенные в экран позволили дизайнерам разгрузить заднюю поверхность, сделав акцент на модулях камер.Однако, многие пользователи смартфонов с таким типом разблокировки жалуются на то, что при прочих равных, датчик срабатывает крайне плохо, если у вас влажные руки или наклеено защитное стекло. Хотя в смартфонах некоторых компаний предусмотрена, как раз для подобных случаев.Ещё одним не очевидным минусом сканеров под дисплеем, является тот факт, что на данный момент они могут быть установлены только на смартфоны с AMOLED экранами, хотя по слухам, уже в следующем году xiaomi представит модель с IPS матрицей и сканером под стекломУ этого варианта расположения на первый взгляд практически нет минусов. Указательный палец всегда ложится на нужный участок, передняя панель смартфона может быть полностью отдана под качественный IPS экран, но на деле, разблокировать смартфон находящийся например в автомобильном держателе, крайне неудобно.Плюс, на некоторых моделях сканер расположен так близко к модулям камер, что они частенько заляпываются, а следовательно их нужно протирать перед съёмкой, что тоже доставляет определённые неудобства.Этот вариант расположения можно смело назвать самым трендовым, ведь во многих моделях этого года используется именно он. К плюсам можно отнести мгновенную скорость срабатывания, прямо как у сканера на задней крышке, а так же удобное расположение,с одной лишь оговоркой...Так как большинство сканеров этого типа располагаются именно на правой боковой грани, у левшей могут возникнуть неудобства при разблокировке, хотя это всего лишь дело привычки.Основным минусом такого расположения принято считать, из-за малой площади самого датчика. По этой же причине, процент ложных разблокировок значительно выше чем у заднего типа расположения