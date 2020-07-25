Секреты MIUI: Борьба со слежкой от Google продолжается

И что же теперь удалять ?

Поисковые запросы (введённые с клавиатуры)

Использование ввода в некоторых приложениях

И прочая личная информация

Это ещё не всё

В прошлых материалах мы ограничили работу Google Ассистента и начали планомерно двигаться в сторону повышения конфиденциальности наших смартфонов, путём отключения ненужных настроек и функций, которые передают в «корпорацию добра» наши личные данные и информацию об активности.А сегодня я бы хотел рассказать Вам о настройке, которая не только поможет повысить защищённость ваших данных, но и в некоторых случаях способнавашего смартфона.Как Вы наверное знаете, одним из самых популярных приложений для Android смартфонов, является. Она безусловно одна из самых удобных и предустановлена на большинство современных смартфонов от Xiaomi. Но многие пользуются ей даже не подозревая, какой объём информации она отправляет без нашего ведома.Конечно нет! Давайте приступим к правильной настройке этого приложения, но перед этим, я попрошу Вас поставить лайк, чтобы я понимал что такие статьи Вам интересны и стоит продолжать писать на эту тему.Заходим в "Настройки" --> Расширенные настройки --> Язык и ввод --> Управление клавиатурамиДалее, прямо под переключателем Gboard нажимаем на пункт "Настройки" и заходим в пункт "Дополнительно" в самом низу страницы.Статистика использования, а именно:Всё это автоматически отправляется на сервера Google. Поэтому этот пункт безусловно нужно отключить.Логически подумав, любой здравомыслящий человек поймёт, что раз клавиатура отправляет какие-то данные, значит ей нужно. Но сделать это нужно немного необычным путём.Заходите в "Безопасность" опускаетесь в самый низ страницы и заходите в пункт "Передача данных", затем в "Сетевые подключения"снова листаете вниз страницы, до пункта "Системные приложения" и в появившемся списке, опять же находите gboard и нажатием на зелёную галочку, запрещаете приложению использовать мобильный интернет.Теперь возвращаетесь в главное меню настроек смартфона, в поисковой строке пишите "Экономия заряда батареи", находите злосчастный Gboard, заходите в него, а после этого в нажимаете на "Питание и производительность" и запрещаете приложению работать в фоновом режиме.Вот и всё, ещё одно приложение от Google больше не сможет отправлять ваши данные непонятно куда, а за счёт отключения фоновой активности автономность вашего смартфона увеличится, при этом работа самой клавиатуры никак не пострадает.