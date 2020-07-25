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Секреты MIUI: Борьба со слежкой от Google продолжается

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MobilZone
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В прошлых материалах мы ограничили работу Google Ассистента и начали планомерно двигаться в сторону повышения конфиденциальности наших смартфонов, путём отключения ненужных настроек и функций, которые передают в «корпорацию добра» наши личные данные и информацию об активности.

А сегодня я бы хотел рассказать Вам о настройке, которая не только поможет повысить защищённость ваших данных, но и в некоторых случаях способна положительно повлиять на автономность вашего смартфона.

Как Вы наверное знаете, одним из самых популярных приложений для Android смартфонов, является Gboard - клавиатура от компании Google. Она безусловно одна из самых удобных и предустановлена на большинство современных смартфонов от Xiaomi. Но многие пользуются ей даже не подозревая, какой объём информации она отправляет без нашего ведома.

И что же теперь удалять ?

Конечно нет! Давайте приступим к правильной настройке этого приложения, но перед этим, я попрошу Вас поставить лайк, чтобы я понимал что такие статьи Вам интересны и стоит продолжать писать на эту тему.
Заходим в "Настройки" --> Расширенные настройки --> Язык и ввод --> Управление клавиатурами

Далее, прямо под переключателем Gboard нажимаем на пункт "Настройки" и заходим в пункт "Дополнительно" в самом низу страницы. И что же мы видим ? Статистика использования, а именно:
  • Поисковые запросы (введённые с клавиатуры)
  • Использование ввода в некоторых приложениях
  • И прочая личная информация

Всё это автоматически отправляется на сервера Google. Поэтому этот пункт безусловно нужно отключить.

Это ещё не всё

Логически подумав, любой здравомыслящий человек поймёт, что раз клавиатура отправляет какие-то данные, значит ей нужно перекрыть доступ к использованию интернета. Но сделать это нужно немного необычным путём.
Заходите в "Безопасность" опускаетесь в самый низ страницы и заходите в пункт "Передача данных", затем в "Сетевые подключения"снова листаете вниз страницы, до пункта "Системные приложения" и в появившемся списке, опять же находите gboard и нажатием на зелёную галочку, запрещаете приложению использовать мобильный интернет.

Теперь возвращаетесь в главное меню настроек смартфона, в поисковой строке пишите "Экономия заряда батареи", находите злосчастный Gboard, заходите в него, а после этого в нажимаете на "Питание и производительность" и запрещаете приложению работать в фоновом режиме.

Вот и всё, ещё одно приложение от Google больше не сможет отправлять ваши данные непонятно куда, а за счёт отключения фоновой активности автономность вашего смартфона увеличится, при этом работа самой клавиатуры никак не пострадает.
Теги: Секреты MIUI : Борьба со слежкой от Google продолжается
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