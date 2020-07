Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит «обычный» чип Snapdragon 865

Как мы знаем, в следующем месяце компания Xiaomi должна представить обновленный флагманский смартфон, который войдет в линейку Xiaomi Mi 10 и, предположительно, получит коммерческое название Xiaomi Mi 10 Pro Plus.Ранее грядущая новинка была замечена в базе данных сертификационного агенства 3С, где аппарату приписывался блок питания MDY-12-ED, имеющий внушительную мощность 120 Вт.Кроме того, Xiaomi Mi 10 Pro Plus приписывали свежую топовую платформу Qualcomm Snapdragon 865+, но, по всей видимости, это не так. Как сообщает известный инсайдер, скрывающийся под ником Digital Chat Station, инженерный образец Mi 10 Pro Plus основан на чипе, имеющим максимальную тактовую частоту вычислительных ядер 2,84 Гц. То есть, аппарат получит стандартную платформу Snapdragon 865.Кроме того, источник добавил, что Xiaomi Mi 10 Pro Plus набирает в бенчмарке AnTuTu около 640 000 «попугаев», что немного больше, чем Xiaomi Mi 10 Pro.