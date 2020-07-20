Realme снова удиви, в это раз лучшими TWS наушниками

После успешного выпуска лучшей на мой взгляд линейки смартфонов Realme 6, компания обратила внимание на нишу TWS наушников и выпустила не менее великолепные Realme Buds Q. Цена гаджета, объявленная на сайте производителя составляет 29,99 евро, но звучат и работают наушники на все 100.Компания Realme существенно "вложилась" в дизайн наушников и кейса, пригласив для его разработки французского дизайнера Жозе Леви, что подтверждается в проморолике на официальном сайте компании.Кейс получился обтекаемой формы, никаких острых углов, что в сочетании с лёгким весом производит впечатление идеального гаджета. Ровно по той же концепции выполнен дизайн самих наушников: всё также сглажено, конструкция вакуумная, а вес каждого составляет всего 3,6 грамма, в результате чего наушники вообще не ощущаются в ушах.Для обеспечения повышенной надёжности, например, при занятиях фитнесом, наушники дополнили влагозащитной по стандарту IPX4 от воздействия прямых брызг воды или пота. Вместе с тем, производитель рекомендует протирать гаджет влажной салфеткой после тренировок.В целях поддержания минимальной стоимости устройства, кейс оснастили разъёмом micro USB для подключения зарядного устройства. Многим это может показаться большим минусом, потому как все современные гаджеты "вращаются" вокруг USB Type C.Тем не менее, порадовать владельца сможет сенсорное управление наушников, которое есть, как на левом, так и на правом наушнике и настраивается через приложение Realme Link, устанавливаемое на смартфон владельца.Приложение позволяет настроить всё до мелочей: от переключения треков до голосового помощника, причём для каждого наушника в отдельности.Кроме того, гаджет поддерживает игровой режим со сверхнизкой задержкой, позволяющий сделать гейминг максимально комфортным. С использованием этого режима расход заряда батареи существенно возрастает, тем не менее, звук при игровом процессе передается на наушники вообще без задержек, что по достоинству сможет оценить любой геймер.Как было отмечено в начале публикации, Realme Buds Q отлично воспроизводят звук на всех без исключения частотах причём при стандартных настройках эквалайзера. Впечатлили даже басы, которые на других недорогих TWS наушниках имеют обыкновение куда-то пропадать. Здесь такого нет.Есть небольшой нюанс во встроенных в наушники микрофонах. В каждом наушнике встроен свой и при общении в закрытом помещении микрофоны работают штатно. На улице, в основном из-за сильного ветра или из-за большого количества проезжающих рядом автомобилей, в связи с отсутствием шумоподавления в наушниках, работа микрофонов не так хороша.А потому, при общении на улице есть весьма высокая вероятность, что пользователю придётся говорить существенно громче, чтобы его услышал собеседник по телефонному разговору.В качестве приятного дополнения, Realme Buds Q допускают использование только одного наушника, пока второй находится, например, в кейсе. В результате чего, один наушник может вполне заменить Bluetooth-гарнитуру смартфона пользователя.Говоря об автономной работе гаджета, следует отметить, что наушники не имеют индикатора заряда батареи. Отследить уровень заряда можно только по уведомлениям на смартфоне. Опытным путём было установлено, что заряда батареи самих наушников хватает на 4 часа в режиме воспроизведения музыки. Сам кейс способен полностью зарядить наушники 3 раза. Итого получаем 16 часов в режиме воспроизведения музыки, что вполне не плохо.Нет в этих наушниках сенсора снятия, в результате чего, если пользователь не отключит проигрывание музыки, то Buds Q продолжат её проигрывать, пока пользователь не уберет их в кейс. В противном случае для пользователя может стать неприятным сюрпризом разрядка гаджета.Во всём остальном, наушники автоматически подключаются к прежнему устройству и довольно быстро синхронизируются с новым путём зажатия сенсоров внутри кейса не вынимая наушников. В целом, учитывая стоимость Buds Q и прекрасное воспроизведение музыки, гаджет заслуживает внимания.