Плюсы и минусы прекрасного смартфона Realme X50 5G

На глобальный рынок вышел очередной смартфон среднего уровня от компании Realme, в котором производитель обещает немого лучший набор спецификаций по сравнению с недорогой, но успешной моделью Realme 6. Новинка под названием Realme X50 5G получила лучший процессор и высокую частоту обновления экрана, при этом, стоимость возросла почти вдвое до 349 евро. Стоит ли покупать такой смартфон и способен ли он стать более интересным предложением, чем Realme 6, рассмотрений ранее в публикации "Не смартфон, а бюджетный король!", давайте разберем в настоящем обзоре.В комплект поставки устройства входят: сам смартфон, силиконовый чехол, инструкция пользователя, скрепка для извлечения слота установки Sim-карт, провод USB Type C и зарядное устройство 30 Вт.Стоит отметить, что зарядное устройство то же самое, что и у Realme 6.Переднюю панель устройства представляет IPS-дисплей Full HD+ с диагональю 6,5 дюймов. Сразу стоит отметить изменение в частоте обновления экрана. В этом случае возможны два варианта настроек - либо оставить стандартную 60 Гц, либо выставить 120 Гц.Принимая во внимание тот факт, что высокая частота обновления требует дополнительной нагрузки на центральный и графический процессоры, смартфон получил, наверное, лучший в среднем сегменте чипсет Snapdragon 765G, реализованный по 7 нм техпроцессу.Кстати, использование именно этого чипсета, позволяет сгладить энергозатраты IPS-дисплея, который в отличие от экранов на AMOLED-матрице, должен подсвечивать чёрный цвет.В качестве минусов дисплея я бы отметил вытянутую прорезь под фронтальную камеру, состоящую из двух сенсоров 16 Мп и 2 Мп. Кроме того, вокруг этой прорези пиксели светятся чуть темнее, чем на обычном экране, что особенно заметно на белом фоне. Баланс белого у смартфона также немного нарушен, даже несмотря на дополнительную ручную настройку.Во-многом объясняется это ещё пока относительно "сырой" новой версией оболочки Realme UI для ОС Andoid 10, на которой работает смартфон. Остается надеятся, что в скором времени это исправят, выпустив соответствующее обновление ПО.Корпус смартфона полностью пластиковый. На верхней грани расположен микрофон. На нижней грани: микрофон, перфорация динамика, порт USB-C и слот для Sim-карт.Из минусов я бы отметил отсутствие порта 3,5 мм для подключения наушников и невозможность использовать карты памяти micro SD. Слот предназначен только для двух Sim-карт.Из-за использования IPS-дисплея сканер отпечатков пальцев совместили с кнопкой включения на правой боковой грани. На левой грани установили кнопки регулировки громкости. Стоит отметить, что динамик, встроенный в смартфон, достаточно громкий и хорошо воспроизводит даже низкие тона.Задняя панель Realme X50 5G выполнена в минималистичном дизайне. Модуль основной камеры оформлен в виде вертикальной линейки четырех сенсоров. Здесь производитель не стал экспериментировать с 64 Мп Samsung GW1, а предпочел установить стандартный 48 Мп главный сенсор, отчего по качеству съёмки как фото, так и видео смартфон только выиграл. Камера поддерживает съёмку 4К с частотой 30 fps. Фотоснимки получаются качественные, без отклонения по цвету. В качестве системы стабилизации используется только EIS, оптической нет. Вместе с тем, основная камера включает ультраширокий сенсор 8 Мп, датчик глубины 2 Мп и 2 Мп сенсор макросъёмки.Возвращаясь к аппаратной части, стоит сказать, что смартфон получил 8 Гб ОЗУ LPDDR4x и 128 Гб UFS 2.1 встроенной памяти. Каких-либо "зависаний" в играх, просмотре мультимедийного контента не отмечалось.Хорошую производительность подтвердил и синтетический тест AnTuTu.В заключении остается добавить, что основной вклад в резкое повышение стоимости смартфона внес процессор и поддержка 5G, которая пока не актуальна для нашей страны. Из-за того, что качество съёмки стало немногим лучше, чем у Realme 6, вряд ли стоит двукратно переплачивать за смартфон. Аппарат не плох, но лично я предпочел бы Realme 6.