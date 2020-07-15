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Huawei P40 Lite 5G vs Oppo Find X2 Lite 5G: нужно ли переплачивать

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MobilZone
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Две очень удачные модели смартфонов, поступившие на глобальный рынок в последнее время, представляют собой средний ценовой сегмент. Кроме прочего, гаджеты предлагают поддержку 5-го поколения мобильной связи, которая пока ещё не актуальна в нашей стране. Тем не менее, аппарат, выпущенный компанией Huawei стоит на 100 евро дешевле. Такой ценовой разрыв обусловлен не только отсутствием поддержки Google-сервисов, которые пытаются заменить приложения Huawei Mobile Services, но и рядом спецификаций. Давайте более внимательно посмотрим на эти два устройства с целью определить, какое из них соответствует наилучшему соотношению цены и качества.

Начиная сравнение с внешнего вида устройств, стоит отметить, что Huawei P40 Lite 5G обладает экраном более современного вида, имеющего круглую прорезь под установку фронтальной камеры. Дело в том, что именно такой вид дисплеев оказался в тренде текущего года. С другой стороны, Oppo Find X2 Lite 5G, имеющий каплевидный вырез на передней панели, в целом представляет более компактный, красивый, минималистичный, более тонкий и легкий смартфон, чем его оппонент.

Кроме того, дисплей аппарата Oppo реализован на AMOLED-матрице, следовательно, он потребляет меньше энергии, предлагает более насыщенные цвета и более глубокий чёрный. Единственное, чем здесь может похвастаться его оппонент - это поддержкой технологии HDR.
Переходя к рассмотрению аппаратной составляющей, следует отметить, что аппарат Huawei P40 Lite 5G получил лучший по своим спецификациям чипсет, чем его оппонент.

Как показали результаты синтетических тестов трёх известных бенчмарков, процессор Kirin 820, установленный в смартфоне P40 Lite 5G превосходит чипсет его оппонента. С другой стороны, устройство Find X2 Lite 5G получило на 2 Гб ОЗУ больше, но не имеет шансов увеличить встроенный объём памяти, а аппарат P40 Lite 5G такую возможность предоставляет за счет слота для установки карт памяти.

В сравнении основных камер, Huawei P40 Lite 5G и Oppo Find X2 Lite 5G на мой взгляд предлагают одинаковые спецификации. Там, где у одного обнаруживается преимущество в разрешении, у другого сразу находится преимущество в светосиле. Единственное, чем аппарат от Oppo немного лучше, это своей фронтальной камерой, сенсор которой имеет большее разрешение, чем у оппонента при одинаковой апертуре.

Обращая внимание на аккумуляторы устройств, я также не могу выделить лучшего. С одной стороны Oppo Find X2 Lite 5G получил батарею ёмкостью 4025 мАч против 4000 мАч у оппонента. Но оппонент поддерживает как быструю зарядку 40 Вт, так и обратную зарядку, а аккумулятор Oppo только быструю зарядку и то 30 Вт. Если говорить о превосходстве по функциональным возможностям, то именно в сравнении этих спецификаций аккумулятор смартфона от Huawei выглядит привлекательнее.

И вот мы добрались до цен. Huawei P40 Lite 5G на глобальном рынке предлагают за 399 евро, а его оппонент, как было отмечено в самом начале, стоит на 100 евро дороже - 499 евро. В итоге в эти 100 евро входят: поддержка Google-сервисов, более энергоэффективный экран AMOLED и дополнительные 2 Гб ОЗУ, но пользователь лишен возможности увеличить объём постоянной памяти и получает менее производительный чипсет.
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