Ноутбук с топовой начинкой, который вообще не стоит покупать

Речь идёт о модели ноутбука, выпущенной в текущем году - Dell Alienware M17 R2. Производитель, по ряду причин, относит этот аппарат к игровым ноутбукам. Действительно: частота обновления экрана 144 Гц и разрешение Full HD, процессор Intel Core i7-9750H девятого поколения, графическая карта Geforce RTX 2080, ОЗУ 16 ГБ, SSD накопитель объемом 512 ГБ, а также доступные варианты этой модели ноутбука с более мощными спецификациями, вполне могли бы позиционировать это устройство, как отличный аппарат для гейминга. Тем не менее, есть ряд фактов, который способен расстроить даже любого непредвзятого геймера.Но сначала рассмотрим все достоинства этого ноутбука.Судя по названию Dell Alienware M17 R2, дисплей устройства имеет диагональ 17 дюймов, размеры 40х30 см и вес 2,6 кг. Ноутбук оснащен достаточно увесистым и мощным блоком питания на 240 Вт.Стоит отметить, что в продаже бывает ещё и 15-дюймовая модель.Система охлаждения Dell Alienware M17 R2 хорошо продумана. Над клавиатурным блоком её образуют перфорированные отверстия в виде сот, есть выходы воздуха, как по бокам устройства, так и на задней грани.В правом верхнем углу можно заметить кнопку включения, оформленную в виде головы пришельца и по форме совпадающую с логотипом на верхней крышке ноутбука, подсвечиваемым разными цветами.В том же цветовом тоне подсвечивается рамка в нижней части устройства.Говоря о дизайне, в качестве минуса могу отметить, хорошо собирающий отпечатки пальцев пользователя, пластиковый корпус аппарата. Чтобы этого избежать рекомендуется приобрести вариант в белом корпусе. Версия называется Lunar Light.Портов у ноутбука на мой взгляд недостаточно. На правой грани расположились два USB-A.На левой стороне полноценный Ethernet, еще один USB-A и порт 3,5 мм для подключения наушников.На задней грани набор по одному порту из HDMI, Mini DisplayPort, Thunderbolt 3, модуль Alienware Graphics Amplifier для подключения внешней видеокарты и разъём для подключения блока питания.Вариантов конфигурации аппаратной части Alienware M17 R2 достаточно много. От комплектации зависит и стоимость устройства, составляющая от 105000 рублей до 290000 рублей. Так ноутбук может поставляться под управлением одного из следующего набора процессоров: Intel Core i5-9300H, Core i7-9750H, Core i9-9880H, Core i9-9880HK. Аналогично с графической картой Geforce: GTX 1650, GTX 1650Ti, RTX 2050, RTX 2070, RTX 2080. Оперативная память только DDR4 и только два варианта: либо 8 Гб, либо 16 Гб. Постоянная память: 256 Гб/512 Гб/ 1Тб/ 2Тб.Сразу стоит сказать о минусе ОЗУ. Оно распаяно на плате и не подлежит увеличению, а потому рекомендуется приобретать ноутбук сразу с максимальным объёмом 16 Гб. Тем не менее, если пользователь надумает поработать с графикой, то такого объема ОЗУ будет явно маловато, а увеличить этот объём хотя бы до 32 Гб никак не получится.С любыми играми аппарат справляется неплохо. За неполных два часа игры (на большее не хватило заряда аккумулятора) за ноутбуком сильного нагревания или перегрева отмечено не было. Это вполне оправдывается отличной системой охлаждения, включающей в себя большие кулеры, расположенные по краям устройства.Максимальный нагрев процессора в играх смог дотянуть до 88°С. Разогнать мощность процессора, управлять работой системы охлаждения и прочими настройками пользователь может через специальное приложение Alienware Command Center.Из минусов экрана можно отметить невысокую яркость - всего 300 нит, а потому при солнечном освещении изображения на экране видны плохо. Поверхность экрана матовая и есть небольшое искажение по цвету, а также весьма заметное падение контраста в углах дисплея. Отсутствие точной цветопередачи сразу же ограничивает пользователя в работе с фото или видео. Тем не менее, экран этого ноутбука вполне пригоден для игрового процесса.Из плюсов экрана можно выделить очень тонкие рамки дисплея. Несмотря на что, производителю удалось интегрировать в верхнюю часть экрана веб-камеру. В нижней части экрана установили камеру слежения за взглядом пользователя. Последнее уже часто используется в игровом процессе, а также используется в ОС Windows для перемещения между открытыми окнами.Клавиатура Alienware M17 R2 имеет настраиваемую RGB-подсветку, ход у клавиш мягкий. Клавиатура дополнена цифровым блоком, отчего при наборе текста, приходится смещать ладони влево, тем самым центровка происходит не по экрану, а по клавиатуре, что не очень удобно и требует привыкания. Тачпад также сместили влево, отчего в игровом процессе его постоянно задеваешь, а потому следует отключать и подключать мышь. Отклик у тачпада низкий, не быстрый, в играх его при всём желании использовать невозможно.Звук из динамиков слабый, даже на максимальных настройках, невыразительный: слышны лишь верхние и средние частоты, басов нормальных нет, из-за чего смотреть фильмы или играть в игры стоит либо в наушниках, либо с подключёнными внешними колонками. К слову сказать, мой прошлогодний смартфон Redmi 7 Pro запросто смог заглушить динамики Alienware M17 R2.В итоге, если решитесь пробрести этот ноутбук, то докупайте сразу хорошие колонки или наушники, откажитесь от увеличения объёма ОЗУ и работы с графическими программами, запаситесь жидкостью для удаления отпечатков пальцев, как с экрана, так и с корпуса.