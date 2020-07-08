Два настоящих бюджетных смартфона 2020 года от Motorola

Задняя панель Moto G Fast

Грани Moto E

Moto G Fast

Модуль основной камеры Moto G Fast

Компания Motorola продолжает наращивать своё присутствие на рынке смартфонов. А потому, трезво оценив покупательскую способность в сегодняшних условиях, вышла на рынок гаджетов сразу двумя моделями Moto G Fast и Moto E. Цена аппаратов составляет 200 и 150 долларов США соотвественно. Что же готова предложить нам компания за такую стоимость? Давайте более внимательно посмотрим в настоящей публикации.В комплект поставки Moto E входят: само устройство, руководство пользователя, скрепка для извлечения слота Sim-карт, зарядное устройство и провод его подключения. Для присоединения к зарядному устройству провод использует разъём USB-A, а для подключения к смартфону micro USB. Да уж, действительно вариант бюджетника.Сам смартфон имеет глянцевую заднюю панель однотонного темно-синего цвета с размещенными на ней сканером отпечатков пальцев, оформленным в виде логотипа производителя, и модуля основной камеры, состоящей из двух линз и одной светодиодной вспышки. Причём одна линза имеет собственное отверстие в крышке смартфона и отделена от другой, спаренной с LED-вспышкой.Главный сенсор камеры имеет разрешение 13 Мп, а дополнительный представляет 2 Мп датчик глубины.Напомню, что силиконовый чехол в комплект поставки не входит, а задняя панель глянцевая, то есть будет прекрасно собирать на себе отпечатки пальцев. На мой взгляд - это большой минус. Раз уж экономите на чехле, так хотя бы сделайте спинку матовой.Теперь обратим внимание на Moto G Fast.Здесь я бы не назвал комплект поставки побогаче, разница от предыдущего только в том, что провод подключения зарядного устройства имеет разъёмы USB-A и USB-C. Последний предназначен для подключения к смартфону.Задняя панель Moto G Fast выглядит намного интересней, чем у его младшего брата. Поверхность белого цвета и не такая блестящая, отпечатки пальцев на ней не видны. На тыльной стороне разместился модуль основной трехсенсорной камеры и LED-вспышка. Причём один датчик камеры также отделен от остальных (почти дизайн LG Velvet), что придаёт минималистичности оформлению панели.Вернемся к рассмотрению Moto E. На нижней грани смартфон получил разъём micro USB и перфорацию динамика; на правой грани - кнопку качельки громкости и кнопку включения, причём кнопка включения имеет шероховатую текстуру возможно для более легкого обнаружения на ощупь; на левой грани интегрирован слот для установки одной Sim-карты и одной карты памяти micro SD; на верхней грани имеется порт 3,5 мм для подключения наушников.У смартфона Moto G Fast все расположенитя кнопок и портов на боковых гранях аналогичны Moto E с той лишь разницей, что вместо micro USB используется USB-C. И поверхности боковых граней переливаются хромированным блеском.Ситуация с модулем основной камеры на задней панели здесь выглядит лучше: главный сенсор 16 Мп, широкоугольный датчик 8 Мп и датчик глубины 2 Мп. Камера этого смартфона позволяет даже записывать видео в формате 4К 30 fps, в то время, как камера Moto E поддерживает запись видео только до формата 1080p.Сканер отпечатков пальцев оформлен также, как и у Moto E - в виде логотипа компании.Передние панели смартфонов отличаются только оформлением фронтальной камеры. Moto E получил каплевидный вырез в дисплее, а Moto G Fast тренд ткущего года - круглую прорезь. Также можно отметить, что рамки Moto G Fast чуть тоньше, чем у его младшего брата - Moto E.Дисплей Moto E имеет диагональ 6,2 дюйма, а Moto G Fast - 6,4 дюйма. При этом, разрешения экранов одинаковые - 720p.Аппаратную часть Moto E возглавляет чипсет Snapdragon 632, а Moto G Fast более производительный Snapdragon 665. Объём встроенной памяти у смартфонов одинаков - 32 Гб, так что слот для установки карт micro SD будет явно не лишним. Объёмы ОЗУ немного отличается: Moto E - 2 Гб, Moto G Fast - 3 Гб.Автономную работу младшей модели поддерживает аккумулятор ёмкостью 3500 мАч, а старшей - 4000 мАч.В заключении можно добавить, что сами по себе смартфоны имеют спецификации несколько лучше, чем могут предложить другие китайские аналоги в том же сегменте. Лично я отнес бы их к нижней грани среднего сегмента.