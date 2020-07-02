Смартфон Realme с перископической камерой и топ процессором, превзошедший конкурентов Samsung и Huawei





Наконец-то суббренд Oppo - компания Realme выпустила свой вариант смартфона с перископической камерой. Лично у меня от общения с гаджетами этой компании сложилось однозначное мнение - инженеры Realme уделяют особое внимание камерам. А потому такая заминка в выпуске устройства мобильной связи с усовершенствованной камерой для меня очевидна - видимо готовились.Изначально аппарат Realme X3 Superzoom анонсировался производителем, как смартфон среднего сегмента. Но учитывая начинку гаджета лично я его к среднему сегменту отнести никак не могу - в моём понимании получился флагман с очень низкой ценой. Цена-то как раз тому самому сегменту вполне соответствует. Благодаря своей низкой стоимости X3 Superzoom выглядит намного выгоднее, точнее сказать в несколько раз выгоднее, чем аналогичные аппараты от Samsung или Huawei.Тем не менее, забегая вперед, отмечу, что смартфон наличием ряда спецификаций всё-таки проявил себя как представитель среднего сегмента.Комплект поставки гаджета весьма привычный, если не сказать стандартный: сам смартфон, провод USB Type C для подключения зарядного устройства, само зарядное устройство, прозрачный силиконовый чехол и скрепка для извлечения слота Sim-карты.Больше всего производит впечатление продуманный дизайн X3 Superzoom. Если Вы не хотите видеть отпечатки Ваших пальцев на задней панели, тогда выбирайте белый вариант Arctic White. Аппарат в этом цвете имеет матовую заднюю панель, которая не скользит в руке и на ней незаметны отпечатки пальцев, благодаря чему пропадает необходимость использовать силиконовый чехол, вечно портящий дизайнерское оформление устройства и собирающий под собой частицы пыли.Вместе с тем, здесь нам сразу дают понять, что э то не флагман - рамка гаджета выполнена из пластика. Многие блогеры склоняются к выводу, что пластиковая рамка при случайных падениях амортизирует удар, но лично я считаю, что металлическая наиболее надёжна.Переднюю панель X3 Superzoom представляет 6,6-дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пользователь по выбору может сам установить частоту обновления, например, если есть желание продлить время автономной работы, то следует выбрать стандартную частоту 60 Гц.Экран получил двухсенсорную фронтальную камеру, размещенную в левом верхнем углу. Камера включает в себя основной сенсор 32Мп f / 2.2 и ультраширокий 8 Мп f / 2.4, явно указывая на то, что Вы в руках держите именно флагманский камерофон, а не смартфон среднего сегмента.Немного удивила яркость дисплея. Производитель заявляет о 480 нит, но при ярком солнечном свете на экране все прекрасно видно и он светит явно с большей интенсивностью. Возможно яркость занижена в описании устройства.Прикрыт экран защитным стеклом Gorilla Glass 5. По правде сказать - не самое лучше стекло. Самым удачным по стойкости вариантом было 3-е поколение этих защитных стекол, потом всё как-то испортилось. Дисплей реализован на IPS-матрице, что опять же дает понимание среднего сегмента.Из-за IPS-дисплея сканер отпечатков пальцев был интегрирован в кнопку включения. Сканер срабатывает мгновенно - претензий нет. При этом у пользователя есть выбор разблокировки по нажатию кнопки или с помощью сканера. С помощью сканера удобнее.На нижней грани установлен порт USB Type C, перфорация динамика и слот для Sim-карт.Аппаратная часть гаджета великолепна. Возглавляет её топовая модель чипсета прошлого года - процессор Snapdragon 855+. Вариантов по памяти несколько: ОЗУ 8 Гб или 12 Гб. Причём в обоих случаях пользователь получает самый быстрый вариант памяти UFS 3.0. Тут необходимо оговориться и отметить, что уже существует вариант ОЗУ UFS 3.1, но он по скорости лишь незначительно превосходит UFS 3.0.Встроенная память также представлена двумя вариантами: 128 Гб или 256 Гб.Несмотря на все спецификации дисплея и аппаратной части, через 30 минут активного гейминга смартфон нагревается до 42°С и выскакивает предупреждение о перепеве, при этом, тротлинг вообще не наблюдается.На работе это никак не сказывается. Возможно просто устройство предупреждает пользователя о повышенном температурном режиме работы.Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. При выборе частоты обновления экрана 120 Гц без подзарядки гаджет вполне способен проработать сутки. Зарядка 30 Вт, которой укомплектован X3 Superzoom, заряжает аккумулятор с 0 до 100% за 55 минут. Беспроводная или обратная зарядки не поддерживаются.Теперь обратим внимание на самое главное - на основную камеру устройства, которая включает в себя четыре сенсора:- главный 64 Мп f / 1.8 Samsung ISOCELL GW1;- ультраширокий 8 Мп f / 2.3 с углом захвата 119?;- перископический 8 Мп f / 3.4 Periscope - 5-кратная оптическая камера с 60-кратным гибридным зумом;- 2-мегапиксельная макро-камера.естно говоря, увидев в описании, что главный сенсор представляет датчик компании Samsung, я вначале сильно расстроился. Лично я ожидал никак не меньше, чем Sony IMX686. Тем не менее, камера показала себя превосходно везде, даже при съёмке видео в формате 4К 30 fps.Исключением в качестве съёмки составило использование 60-ти кратного зума. Здесь шумы просто зашкаливали, а потому наличие 60-ти кратного зума можно считать не более, чем коммерческим ходом.В процессе съёмки не наблюдалось никаких отклонений по цвету, всё выглядело естественно и натурально.Работает X3 Superzoom под управлением ОС Android 10 в фирменной программной оболочке Realme UI.Из дополнительных фишек смартфона ещё можно назвать наличие NFC.