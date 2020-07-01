Настоящая битва бюджетников: Redmi 9 против Realme Narzo 10

Появившийся совсем недавно смартфон известного суббренда компании Oppo - Realme Narzo 10 составил серьезную конкуренцию Redmi 9, уже зарекомендовавшего себя, как самый востребованный смартфон бюджетного сегмента в Китае и Индии. Обе модели устройств достаточно схожи в своих спецификациях и ценовом сегменте, тем не менее каждый из них имеет некоторые преимущества в отношении друг друга.Поскольку компания Oppo всегда уделяла особое внимание сенсорам камер, то и Realme, как суббренд, также придает этой спецификации не меньшего значения. С другой стороны, сильной стороной смартфонов Redmi можно считать повышенное внимание к характеристикам дисплея. Эти особенности поведения производителей и определили основные преимущества двух новинок. Давайте более детально сравним вышеупомянутые смартфоны и определим, какой же из них обладает лучшим соотношением цена/качество.Дизайн обоих устройств одинаков и я не могу отдать большее предпочтение тому или иному гаджету. Оба аппарата выполнены из поликарбоната без использования каких-либо материалов премиального качества. Между тем, в пользу Narzo 10 может говорить наличие защиты от брызг воды, которой нет у его оппонента.Задние панели смартфонов выполнены таким образом, что на них не заметны отпечатки пальцев, благодаря чему пользователь может не использовать силиконовых чехлов, скрывающих дизайн панелей и собирающих под собой частицы пыли. На мой взгляд - это отличный практичный подход к оформлению гаджетов.По габаритным размерам и весу аппараты почти идентичны. Передние панели устройств, которые представляют дисплеи с каплевидными вырезами и почти одинаковыми диагоналями, также можно назвать идентичными.Но дисплеи схожи только этими параметрами, их технические характеристики имеют значительные различия.Как было отмечено выше, несмотря на то, что Redmi 9 - это смартфон бюджетного уровня, в нём установлен достаточно хороший дисплей. Кроме того, важно отметить, что дисплеи обоих устройств прикрыты самым лучшим по устойчивости к царапинам, вариантом защитного стекла Corning Gorilla Glass 3. При том, что сейчас используется уже 6-ое поколение этих стёкол, 3-е было самым успешным.Проиграв в сравнении экранов, Narzo 10 существенно обошёл своего оппонента в камерах, как фронтальной, так и основной.Не меньше наличия основной камеры среднего уровня смог удивить Narzo 10 своим аккумулятором, ёмкостью 5000 мАч, поддерживающим не только быструю зарядку 18 Вт, но и обратную зарядку. Redmi 9 хотя и имеет аккумулятор чуть большей ёмкочти - 5020 мАч и такую же быструю зарядку 18 Вт, но обратной не поддерживает. На мой взгляд, по автономной работе лучшим будет выглядеть опять же Narzo 10 за счет своего экрана с немного меньшей диагональю и существенно меньшим разрешением. То есть это такой бюджетный вариант хорошего смартфона с камерами.Аппаратные части устройств очень схожи в вопросе чипсета и типа встроенной памяти. Оба работают на чипсете среднего уровня Mediatek Helio G80 с тактовой частотой 2 ГГц, который по своим параметрам даже немного превосходит Snapdragon 665. И оба устройства используют память eMMC 5.1, которая, к сожалению, не такая быстрая, как UFS 2.1.По конфигурации памяти Narzo 10 имеет только один вариант 4/128 Гб, а его оппонент несколько вариантов: 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Оба устройства имеют выделенный слот для подключения карт памяти micro SD.Говоря о ценах на смартфоны, имеет смысл сравнивать стоимость гаджетов в максимальной конфигурации по памяти, тем более, что для Narzo 10 она единственная. В Китае Narzo 10 4/128 Гб обойдется в 158 долларов США, а Redmi 9 4/64 Гб примерно в $150, в минимальной конфигурации 3/32 Гб - $138.