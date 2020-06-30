Представлены бюджетные чипы MediaTek Helio G25 и Helio G35

Вчера тайваньский чипмейкер MediaTek без лишнего шума опубликовал на своем сайте спецификации бюджетных чипов MediaTek Helio G25 и Helio G35, на которых сегодня были представлены доступные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C.
Новые платформы предназначены для устройств начального уровня и, так сказать, не блещут своими техническими характеристиками. Helio G25 и Helio G35 включают по восемь процессорных ядер ARM Cortex-A53, графический контроллер IMG PowerVR GE8320, беспроводные модули Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0, а также LTE-модемы Cat-4, Cat-7 DL / Cat-13 UL.
Также в MediaTek Helio G25 и Helio G35 заявлена поддержка до 6 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4X, а также флеш-накопителей eMMC 5.1.
Характеристики MediaTek Helio G25 Характеристики MediaTek Helio G35
Новые платформы предназначены для устройств начального уровня и, так сказать, не блещут своими техническими характеристиками. Helio G25 и Helio G35 включают по восемь процессорных ядер ARM Cortex-A53, графический контроллер IMG PowerVR GE8320, беспроводные модули Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) и Bluetooth 5.0, а также LTE-модемы Cat-4, Cat-7 DL / Cat-13 UL.
Также в MediaTek Helio G25 и Helio G35 заявлена поддержка до 6 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4X, а также флеш-накопителей eMMC 5.1.
Характеристики MediaTek Helio G25 Характеристики MediaTek Helio G35