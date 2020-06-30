Xiaomi представила доступные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C

Сегодня, как и ожидалось, компания Xiaomi представила в Малайзии под брендом Redmi два своих самых доступных смартфона — Redmi 9A и Redmi 9C.В принципе, никаких сюрпризов не случилось, практически все о новинках Redmi было известно заранее — 6,53-дюймовые IPS-дисплеи с разрешением HD+, 2 Гб оперативки и 32 Гб встроенной флеш-памяти, 5-мегапиксельные фронталки, беспроводные модули Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 5.0, приемник GPS, порт USB-C, ИК-порт, разъем 3,5 мм для подключения наушников, а также аккумуляторы ёмкостью 5000 мАч.Redmi 9A и Redmi 9C основаны на новых платформах MediaTek Helio G25 и Helio G35 соответственно, описание которых только появилось на официальном сайте компании MediaTek.Redmi 9A наделили одинарной основной камерой с датчиком изображения на 13 Мп, а Redmi 9C оказался более продвинутым в этом плане и оснащен тройной тыльной камерой с сенсорами на 13, 5 и 2 Мп.Кроме того, Redmi 9C получил дактилоскопический датчик на задней панели, а в Redmi 9A его заменит функция распознавания лиц.В Малайзии за Redmi 9A будут просить порядка $84, а Redmi 9C обойдется в $100.