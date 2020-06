Samsung Galaxy A51 - официальный апдейт One UI 2.1

AR ZONE

Галерея

Быстрая отправка

Music Share

Ночной режим для обоев

Настройки

Клавиатура

На самый продаваемый смартфон от Samsung Galaxy A51 прилетает апдейт до One Ui 2.1, который на самом деле довольно большой и он приносит очень много новых функций на смартфон. О чём я и хочу вас сегодня рассказать.Если вы апдейте не видели, заходите в настройки, дальше обновление ПО и здесь оно должно быть. Апдейт большой, почти 1,5 Гб, так что используйте Wi Fi, если мобильные интернет не безлимитный.Во-первых стоит сказать, что не все функции One Ui 2,1 перешли на A51. То есть формально это тот же апдейт, что и на сериях S10 и Note 10, но на самом деле он слегка урезанный.Например. У нас нет на А51 режима Мультикадр и я полагаю это из-за аппаратных ограничений.Также при зажатии затвора в режиме фото, на S10 включается запись видео, на А51 этого не привезли, тут просто серийная фотосъемка.Также нет режима про для видео, к сожалению. В общем камеру не обновили. Но я не хочу останавливаться на том, в чем апдейт урезали, лучше расскажу о том, что всё так нового у нас появилось.Итак, появилась новая фича AR Zone, которую вынесли в список приложений.Здесь сразу несколько вариантов побаловаться с виртуальной реальностью.Камерапозволит вам заменить лицо каким-нибудь персонажем. Что-то вроде масок. Выглядит довольно крипово, но возможно кого то позабавит., которые впервые появяились еще на Galaxy Note 10. Здесь мы можем что-то пририсовать и это что-то будет привязано к объекту. Тоже можно повеселиться с этим.Остальные пункты на самом деле аналогичны. Это всё те же маски. Можно создать персональные или целого персонажа на основе своей внешности.Выделяется на этом фоне Picture Link. Это возможность добавлять на фото или видео различные медиафайлы. Самое простое, можно добавить в определенную область комнаты фото дивана, и теперь глядя в камеру он будет находиться здесь.В общем с этим всем можно поиграться, все эмпирическим методом познается, большой полет фантазии.Галерея обзавелась парой полезный функций. Во-первых, это быстрое кадрирование. Открыв любой фото и сделав ему зум, здесь в углу появляется такая иконка, по нажатию которой делается кадр по границам вашего зума. То есть то что вы видите, остается в кадре, а остальное отсекается.Мне очень нравится функция группировки изображений.Вот эта иконка, когда её нажмете, галерея автоматически сгруппирует похожие фотографии по папкам, выделив при этом на обложку папки самую удачную по мнению смартфона фотку. Она награждается значком короны. Но это не важно. Главное, что в галерее у вас полный порядок и нет миллиона одинаковых селфи. Удалять кстати тоже можно всю группу сразу. Весьма удобно. Обратно все вернуть, разумеется, также просто.Ещё вы можете заметить новую иконку, которая создает коллаж из выбранных вами фото и видео. Это на самом деле уже было и до апдейта, но сейчас функция вынесена в это меню. Раньше нужно было идти в настройки галареи.Заходите в меню быстрой навигации, и на втором экране видим новую функцию "Быстрая отправка". Фантастически полезная штука, с помощью которой вы сможете быстро передавать файлы на другие устройства по Wi-Fi.Подробно эту функцию я рассматривал на обзоре апдейта One Ui 2.1 для Galaxy S10. Здесь ровно тоже самое. Выделяете файлы, жмете поделиться, находите соседа, у которого также должна быть включена эта опция, и телефон соседа кажется тоже должен быть разблокирован, чтобы его увидеть.Дальше жмете по соседу, он должен у себя разрешить принятие файлов и готово. Они летят к нему по Wi Fi. Быстро и очень удобно.Так вы можете отправлять не только фото и видео, а в принципе любые файлы. В том числе и музыку на вашем устройства. Принцип всегда такой же. Выделяете, жмете поделиться, и отправляете соседу.Ещё одна новая фича Music Share. Она даст подключиться к вашей колонке или наушникам через вас. То есть вы выступите как мост. В принципе тут все подробно описано.Для чего это нужно? Например, вы едете в машине и слушаете музыку по Bluetooth со своего телефона. И вдруг ваша подруга захотела включить что-то из своего репертуара. В этом случае вам не надо отсоединяться от магнитолы, чтобы она подсоединилась, потому что она сразу может подключиться к колонке через вас и включить свой трек.Ну или на вечеринке так могут подключаться друзья к колонке. В общем, не потребуется 10 раз отсоединяться и подсоединяться.В настройках дисплея вы увидите обновленный ночной режим. Теперь его можно применить к обоям. То есть при ночном режиме обои на рабочем столе также будут затемняться, что ещё больше погрузит вас в пучину ночи.Кроме того, немного дополнились некоторые настройки. Например, Дисплей -. Здесь вы можете в пять раз увеличить масштаб экрана.К слову, если вы в сообщениях, то масштабировать можно обычным жестом зума. Туда и обратно, как обычную картинку.Переработан пункт. Об этом я опять же уже рассказывал. Просто стало все более наглядней и можно более подробно настроить какую маркетинговую информацию вам можно присылать, а какую нет.. Вы можете поставить пин код, надо будет ввести для снятия ограничения уровня громкости. Это полезно, если телефоном пользуется ребенок и вы хотите, чтобы он не оглох от громкой музыки.У клавиатуры появился жест свайпа двумя пальцами, который стирает все что вы написали. Свайп обратно возвращает. То есть это аналог ctrl + z и shift ctrl z на Windows.Есть новая функция перевода. Она находится в настройках клавиатуры. Если вы ей часто будете пользоваться, то переносите в меню быстрого доступа. И теперь при наборе текста, он будет переводится. Очень удобно, если вы с кем то общаетесь, не зная его языка.Что ж, народ, это в принципе все самое интересное, что пришло на лучший мидренжер от Samsung. Разумеется, так же под капотом они провели небольшую программную оптимизацию, в том числе управление оперативной памятью, но это всё не видно человеческому глазу.Апдейт хороший, ставьте срочно, если ещё не поставили. Остальные смартфоны Galaxy также его получат. Обещают в первую очередь One Ui 2,1 на Galaxy S9 и Note 9 в июне. Я думаю, что прошивка придет и на все прошлогодние модели, а вот касательно линейки A 2018 года, я честно говоря, сказать ничего не могу. Пока не было слышно об этом ничего, но если что буду держать вас в курсе.