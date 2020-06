Анонс смартфона Xiaomi Mi 10 Pro Plus ожидается в августе

Пару дней назад в Сети появилась информация о том, что компания Xiaomi готовит к выпуску обновленный флагман Xiaomi Mi 10 Pro Plus (Xiaomi Mi 10 Pro+) и, судя по всему, это действительно так.Сегодня директор по новым продуктам Xiaomi Ван Тенг Томас (Wang Teng Thomas), общаясь с пользователями социальной сети Weibo, упомянул некий большой анонс в августе, который он назвал «Супербольшой Кубок». То есть, будет представлено что-то действительно важное для компании, адля этого вполне подходит.Напомним, Xiaomi Mi 10 Pro Plus обещают AMOLED-дисплей с частотой обновления картинки 120 Гц, платформу Qualcomm Snapdragon 865 или даже Snapdragon 865+, оперативку LPDDR5, флеш-память UFS 3.1, квадрокамеру с главным датчиком изображения на 108 Мп с 12х оптическим и 50х цифровым зумом, а также быструю зарядку мощностью 65 Вт и 40-ваттную беспроводную зарядку.По предварительным данным, ценник на обновленный флагман Xiaomi Mi 10 Pro Plus будет находиться в пределах $700-850.