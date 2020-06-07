Тест камеры Xiaomi Redmi Note 9S: хождение по кругу

4 камеры для всего

Основная камера хороша

1+2

Итог

Долгие годы смартфоны Xiaomi не блистали возможностями камеры. Но все изменилось с приходом модели Note 7, когда китайский бюджетник стал снимать лучше всех в классе. Но что изменилось за год? На что способна новинка Note 9S и стоит ли ее покупать ради камеры? Обо всем этом читайте в данном материале.По уже сложившейся практике, Redmi Note 9S получил. Первый и основной объектив имеет разрешение на. Размер пикселя — 0,8 микрона. Вторая по значимости камера —. В довесок положили ещё два полубесполезных сенсора:Начать разговор стоит с основной камеры. По всем ощущениям и увиденным снимкам, могу отметить, что. Итоговой результат если и лучше, то совсем незначительно. Какой-то особой программной работы за год с фото я не заметил. Даже Note 7 не сильно хуже Note 9S.Но если не оглядываться на прошлые модели, то в целом основная камера новинки неплоха. Как днем, так и ночью Note 9S способен запечатлеть добротную картинку.. Он способен вытянуть данные из темных мест и в целом осветлить сцену.Кроме того, в камере Note 9S есть. В теории, искусственный интеллект должен определять объект в кадре и подбирать соответствующие настройки. Например, когда надо сфотографировать текст, AI подкручивает резкость и яркость. Иногда может быть полезно, но точно не киллер-фича.А вот то, что реально полезно — это. Конечно далеко не всегда куча мегапикселей может спасти снимок. Но в условиях хорошего освещения. По умолчанию, смартфон снимает при 12 МП, чего вполне хватает для повседневной съемки.Кроме основной камеры в Note 9S примечательна широкоугольная линза. Хоть и разрешение у нее не очень большое, в некоторых случаях без нее просто не обойтись. Как правило, более-менее приятное по зашумленности фото можно получить. Важно, что Xiaomi также поработали и над софтом. Как минимум сделали программное исправление искаженных объектов.Широкоугольную камеру в Note 9S я назвал бы одной из лучших в классе среднебюджетных смартфонов. Чего не скажешь о двух других объективах,. Речь сейчас в первую очередь о сенсоре глубины на 2 МП. Сделан он якобы для того, чтобы делать размытие фона в режиме «портрет».Только что мешает Xiaomi делать то же самое программным способом — для меня загадка. В общем, бесполезный модуль, который нужен только для маркетинга. И вторая полубесполезная камера — это. В новинке ей насыпали немного мегапикселей, доведя их до 5.Пара слов о фронтальной камере. Она наи имеет диафрагму. Качество приемлемое, без изысков. Для селфи и звонков сойдет. Особо стоит отметить режим улучшений. Это тот самый бьютификатор лица, который так любят китайцы. Если хотите убрать себе несколько морщин — то, что доктор прописал.Камеру Redmi Note 9S получилась неплохой. Получить хорошие кадры можно как днем, так и ночью. Широкоугольный модуль также хорош. Но. Поэтому покупать Note 9S из-за камеры я бы не рекомендовал.