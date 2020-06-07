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Тест камеры Xiaomi Redmi Note 9S: хождение по кругу

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MobilZone
387
Долгие годы смартфоны Xiaomi не блистали возможностями камеры. Но все изменилось с приходом модели Note 7, когда китайский бюджетник стал снимать лучше всех в классе. Но что изменилось за год? На что способна новинка Note 9S и стоит ли ее покупать ради камеры? Обо всем этом читайте в данном материале.

4 камеры для всего

По уже сложившейся практике, Redmi Note 9S получил 4 модуля камеры. Первый и основной объектив имеет разрешение на 48 мегапикселей и диафрагму f/1.8. Размер пикселя — 0,8 микрона. Вторая по значимости камера — широкоугольный модуль на 8 МП с диафрагмой f/2.2. В довесок положили ещё два полубесполезных сенсора: макро на 5 МП и датчик глубины на 2 МП.

Начать разговор стоит с основной камеры. По всем ощущениям и увиденным снимкам, могу отметить, что данный модуль как брат-близнец объектива из Note 8/8T. Итоговой результат если и лучше, то совсем незначительно. Какой-то особой программной работы за год с фото я не заметил. Даже Note 7 не сильно хуже Note 9S.

Основная камера хороша

Но если не оглядываться на прошлые модели, то в целом основная камера новинки неплоха. Как днем, так и ночью Note 9S способен запечатлеть добротную картинку. Если в хороших и солнечных условиях хорошо отрабатывает HDR, то ночью «решает» специальный режим. Он способен вытянуть данные из темных мест и в целом осветлить сцену.
  
Кроме того, в камере Note 9S есть AI-режим. В теории, искусственный интеллект должен определять объект в кадре и подбирать соответствующие настройки. Например, когда надо сфотографировать текст, AI подкручивает резкость и яркость. Иногда может быть полезно, но точно не киллер-фича.
А вот то, что реально полезно — это 48 МП. Конечно далеко не всегда куча мегапикселей может спасти снимок. Но в условиях хорошего освещения можно заметно приблизить детали. По умолчанию, смартфон снимает при 12 МП, чего вполне хватает для повседневной съемки.

1+2

Кроме основной камеры в Note 9S примечательна широкоугольная линза. Хоть и разрешение у нее не очень большое, в некоторых случаях без нее просто не обойтись. Как правило, более-менее приятное по зашумленности фото можно получить в идеальных условиях освещения. Важно, что Xiaomi также поработали и над софтом. Как минимум сделали программное исправление искаженных объектов.

Широкоугольную камеру в Note 9S я назвал бы одной из лучших в классе среднебюджетных смартфонов. Чего не скажешь о двух других объективах, польза от которых близка к 0. Речь сейчас в первую очередь о сенсоре глубины на 2 МП. Сделан он якобы для того, чтобы делать размытие фона в режиме «портрет».

Только что мешает Xiaomi делать то же самое программным способом — для меня загадка. В общем, бесполезный модуль, который нужен только для маркетинга. И вторая полубесполезная камера — это макро. В новинке ей насыпали немного мегапикселей, доведя их до 5. Сценарий использования этой камеры очень узок, а качество получаемых снимков все еще не особо поражает.
Пара слов о фронтальной камере. Она на 16 МП и имеет диафрагму f/2.5. Качество приемлемое, без изысков. Для селфи и звонков сойдет. Особо стоит отметить режим улучшений. Это тот самый бьютификатор лица, который так любят китайцы. Если хотите убрать себе несколько морщин — то, что доктор прописал.

Итог

Камеру Redmi Note 9S получилась неплохой. Получить хорошие кадры можно как днем, так и ночью. Широкоугольный модуль также хорош. Но какого-то развития по сравнению с Note 8/8T я не заметил. Поэтому покупать Note 9S из-за камеры я бы не рекомендовал.