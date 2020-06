Смартфон Samsung Galaxy S10 Lite сильно подешевел

Компания Samsung в начале 2020 года без презентаций и лишнего шума представила новый смартфон Galaxy S1 Lite . Новый телефон стоит заметно дешевле своих собратьев . Однако есть параметры по которым лайтовая версия лучше обычнойЗадняя часть смартфона изготовлена из глянцевого пластика , присутствует ощущение дешевизны . Советую телефон носить только в чехле , так как он быстро царапается и теряет свой видВ заде расположен большой прямоугольный блок с 3 камерами , это новый тренд у всех новый моделей Samsung , как по мне этот дизайн с камерами выглядит довольно привлекательно, хотя я знаю что многим это не понравилосьТелефон очень хорошо лежит в руке , из-за тонких рамок. Размеры смартфона сходны с S10+, это 162.5 x 75.6 x 8.1 мм, вес – 186 грамм.Лоток SIM-карт обладает резиновой защитной прослойкой, но обманываться не стоит - влагозащиты у данной модели нет. Сам лоток, кстати, гибридный: может вместить либо две SIM, либо одну SIM и microSD.Одним из минусов является то, что в телефоне отсутствует защита от влаги и пыли, как я считаю данный стандарт IP 67 должен быть сейчас в каждом телефоне.В Samsung Galaxy S10 Lite используется плоская Super AMOLED Plus матрица с диагональю 6.7 дюймов и разрешением 2400х1080. По настройкам и возможностям есть всё то же самое, что и в Galaxy Note10 Lite, включая тёмную тему, два режима отображения цветов, Always on Display и так далее. Защита от мерцания также есть (в настройках пункта нет, отключить нельзя). Работает, неплохо, но не идеально: на самой низкой яркости всё-таки чуть есть. Экран хорош по качеству, с приличным запасом яркости.В качестве аппаратного обеспечения и Samsung Galaxy S10Lite оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 855 на 8 ядер , как по мне это лучшее решение, чем процессоры от компании Samsung, Ex?nos. Оперативная память (RAM) 6/8 ГБ, внутренняя память 128 ГБ расширяемой памяти, отсутствует разъем для наушников 3,5 мм. Samsung Pay также здесь, что позволяет вам платить практически в любом магазине, используя технологии NFC.Аккумулятор 4500 мА·ч который обеспечивает хорошую автономность на одной зарядке.Благодаря быстрой зарядке с мощностью 25 Вт, до 100%, батарея заряжалась чуть более часа. Скорость заряда неплохая, учитывая ёмкость аккумулятора.Цена на данный смартфон которая была 16 100 гривен, а сечас упала до 12 800 гривен.