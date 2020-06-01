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Радиотехник объясняет почему 5G это глупая затея

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MobilZone
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Несмотря на то, что я связал свою жизнь с ремонтом смартфонов и достаточно хорошо понимаю принципы работы сотовой связи, мне стало интересно, что профессионал думает о сетях пятого поколения (5G), особенно с учётом того, что в Европе образуются целые сообщества людей, ведущих борьбу против нового стандарта связи, на фоне сложившейся в мире ситуации.

Гостем нашего сайта и моим собеседником сегодня будет мой давний, хороший знакомый - Денис Вячеславович, который последние 20 лет посвятил радиотехнике. Он начал свой путь в профессии с окончания МАИ, а сейчас работает в одной из крупных компаний Германии.

- Приветствую, Денис ! Хочу поблагодарить за то что нашёл время и откликнулся на мою просьбу о небольшом интервью.
- Всегда пожалуйста =). Приветствую тебя и твоих читателей. Надеюсь наш диалог будет содержательным и для кого-то полезным.
- Перейдём сразу к делу. Скажи, как тебе кажется, почему в мире сейчас набирает силу движение против 5G? Чем это обусловлено на твой взгляд ?
 Тут всё очень просто. Человечество всегда боялось всего нового и это нормально. Страх перед неизвестностью существовал всегда, раньше люди боялись вещей без которых сейчас не могут жить и думаю последующие поколения вряд ли будут чем-то от нас отличаться.
Кстати, ты наверное в курсе, что во времена становления 4G, противников было не меньше, просто тогда их напрямую называли сумасшедшими, а сейчас, из-за ситуации в мире, сторонники теории заговоров получили плодородную почву для распространения своих бредовых идей.

- Согласен, но можешь вкратце объяснить в чём преимущества 5G ? Кроме конечно очевидных плюсов по типу развития беспилотного транспорта, хирургических операций онлайн и прочих прогрессивных технологий, интересует чисто технический аспект.

- Самое главное что нужно знать о 5G, это то, что при повсеместном использовании нам больше не нужно будет строить огромные вышки сотовой связи, ведь сама антенна, если говорить простым языком, умещается в небольшом боксе и может быть размещена на любом фонарном столбе или стене дома.

К тому же такие передатчики посылают направленный луч электромагнитного излучения непосредственно к пользователю, а не покрывают огромные расстояния, как современные сети. То есть само понятие соты, будет неактуально в будущем, так как покрытия в привычном понимании попросту не станет.

- А вред для человека чисто теоретически возможен ?
- Безусловно, электромагнитное поле 5G существует, но вреда от него куда меньше чем от обычной микроволновки, и я сейчас серьёзно. Если ты поставишь разогревать тарелку с супом и сядешь напротив микроволновой печи, вреда для твоего здоровья будет куда больше чем от часового разговора по мобильному телефону.

Да и современные смартфоны проходят обязательную сертификацию стандартов электромагнитного излучения, так что все страхи безосновательны.

Если мне не изменяет память, в одном из институтов Испании, был проведён эксперимент. Группе из 50-ти человек дали смартфоны в выключенном состоянии и попросили их держать трубки у уха, имитируя разговор. А после включили телефоны и подключили их к пресловутому 5G, в обоих случаях замеряя температуру головы высокоточными приборами. В итоге, рост температуры составил 1-2 градуса.