Битва флагманов Motorola Edge+ против Xiaomi Mi 10 Pro - какой смартфон лучше





Xiaomi Mi 10 Pro и Motorola Edge+









Идентичность дисплеев Xiaomi Mi 10 Pro и Motorola Edge +





Модуль основной камеры Xiaomi Mi 10 Pro

В последнее время мы увидели два достаточно схожих по своим спецификациям флагмана. И если один из них был представлен нам производителем самых доступных по цене смартфонов - компанией Xiaomi, то второй стал воплощением настоящего флагмана от компании Motorola. Причём на поверку цена флагмана Motorola - Edge+ оказалась меньше, чем стоимость топ-модели от Xiaomi - Mi 10 Pro почти на 100 долларов. Стоит ли переплачивать $100 в погоне за лучшим вариантом и действительно ли более дорогой вариант лучше? Давайте ответим на этот вопрос в настоящей публикации.Дизайн обоих смартфонов от размеров и веса до премиальных материалов можно назвать почти идентичным. Оба устройства имеют дисплеи, уходящие на боковые грани; оба для надежности оснащены алюминиевой рамкой; имеют минималистичное оформление модуля задней камеры; прорезь в экране для установки фронтальной камеры, причем у обеих смартфонов эта прорезь в левом верхнем углу лицевой панели. Тем не менее, на мой взгляд Motorola Edge+ выигрывает у своего оппонента наличием защиты от брызг воды, стеклянной задней панелью и лучшим соотношением экрана ко всей поверхности лицевой панели.Если мы более внимательно присмотримся к дисплеям, то увидим потрясающую идентичность во всём. Xiaomi Mi 10 Pro и Motorola Edge + предлагают очень похожие спецификации своих экранов: пропорции, разрешение Full HD +, сертификацию HDR10 + и частоту обновления 90 Гц.Единственное, чем аппарат от компании Motorola может отличаться - это опцией мерцания боковых граней дисплея в процессе входящего вызова или зарядки аккумулятора.Сходство, как у близнецов, продолжает наблюдаться и в аппаратной части. Оба гаджета поставляются на базе чипсета Snapdragon 865 с тактовой частотой 2,84 ГГц. Вместе с тем, Motorola Edge + имеет всего лишь один вариант по памяти - 12 Гб ОЗУ , 256 Гб встроенной, а Xiaomi Mi 10 Pro несколько: 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ - 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ - 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ. И, как видите, в высшей конфигурации обходит аппарат от компании Motorola по объёму встроенной памяти.Также, Motorola Edge + поставляется в чистом виде на ОС Android 10, а его оппонент имеет собственную программную оболочку MIUI 11.В сравнении фронтальных камер, лидирует Motorola Edge + благодаря своему 25 Мп сенсору. Его оппонент оснащен 20 Мп сенсором с той же светосилой f/2.0.По основным камерам смартфоны схожи в записи видео. Оба аппарата могут записывать видео с разрешением до 6K и только Xiaomi Mi 10 Pro в разрешении 8K. Но благодаря телефото объективу 8 Мп f/2.4 с трехкратным оптическим зумом качество съёмки видео на камеру Edge+ будет лучше, чем с использованием 8 Мп телефото сенсора Mi 10 Pro, поддерживающего только гибридный зум. Точнее сказать, набор сценариев съёмки на камеру Edge+ будет шире.По сравнению съёмки фото, камера Xiaomi Mi 10 Pro будет показывать лучшие результаты в условиях плохой освещенности, поскольку светосила её главного сенсора чуть выше, чем у оппонента, а также покажет лучший результат при широкоугольной съёмке. Угол захвата широкоформатных сенсоров камер обеих смартфонов одинаков - 117°, но у аппарата Mi 10 Pro датчик имеет разрешение 20 Мп, а у Edge + 16 Мп при одинаковой светосиле f/2.2.По качеству портретных съёмок лучшим будет уже Motorola Edge + благодаря ToF-камере.В сравнении аккумуляторов, бесспорным лидером является аппарат Motorola Edge +. Ёмкость его аккумулятора составляет 5000 мАч против 4500 мАч у Xiaomi Mi 10 Pro. Аккумулятор Edge + поддерживает как быструю 18 Вт, так и беспроводную зарядку 15 Вт, но не обеспечивает невероятной скорости зарядки, в отличие от Xiaomi Mi 10 Pro - 50 Вт по проводу и 30 Вт для беспроводного варианта. Тем не менее, Edge + поддерживает обратную зарядку 5 Вт.По стоимости: Motorola Edge + в своём единственном варианте стартовал в США с ценой 999 долларов, для продажи в Европе цена обозначена 1200 евро. Xiaomi Mi 10 Pro в варианте 8/256 Гб стартовал в Китае с ценой 1081 доллар или примерно 999 евро. Вариант 12/256 Гб обойдётся дороже.Подводя итог, следует заметить, что Motorola Edge + помимо всего прочего имеет аудиоджек 3,5 мм, которого нет у его оппонента, тем не менее поставлется без наушников в комплекте.На мой взгляд, аппарат от компании Motorola наилучшим образом соответствует соотношению цена/качество имея больший по объёму аккумулятор, порт для подключения наушников и немного лучшие возможности сенсоров основной камеры.Xiaomi Mi 10 Pro в погоне за лидерством в щедрости подарков, входящих в комплект поставки, стал предлагать телевизор 4К с диагональю экрана 34 дюйма, цена которого примерно 150 евро. Но тут возникает совершенно справедливый вопрос - зачем? Почему нельзя в те же деньги подарить беспроводные наушники, которые были бы более логичным подарком, сопровождающим покупку смартфона. Такой вопрос ставит под сомнение качество сборки телевизора и его востребованность рынком.