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Секреты MIUI 11: правильная настройка антивируса

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MobilZone
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Перед тем как мы начнём разбор недавно вышедшей MIUI 12, мне бы хотелось выпустить ещё несколько материалов о существующей версии оболочки от Xiaomi, чтобы окончательно закрыть этот цикл статей, сделав его максимально полным.
В сегодняшнем материале я расскажу Вам о верной настройке встроенного антивируса, которая позволит, слегка сэкономить потребление мобильного интернета, следовательно, увеличив автономность, а так же подробно объясню какие из функций следует отключить.

Итак, для начала заходим в приложение "Безопасность" и следуем в пункт "Антивирус", после чего система автоматически проверит файлы на вашем смартфоне, надеюсь заявив, что всё в порядке.

Далее Вам необходимо нажать на значок шестерёнки, в правом верхнем углу, после чего Вы окажитесь в настройках.

Первым пунктом идёт настройка сигнатуры, в которой на ваш выбор дано два варианта (на не самых новых смартфонах может быть 3): Avast и AVL. Давайте я коротко объясню в чём ключевые достоинства и недостатки каждого из вариантов.
  • Avast - чаще обновляется, имеет обширную базу, однако в некоторых ситуациях могут происходить ложные срабатывания
  • AVL - обновляется не так часто, но шанс ложных срабатываний практически равен нулю
Если Вы устанавливаете приложения исключительно из Play Market'a и редко скачиваете различные файлы на ваш девайс, Вам подойдёт AVL. Соответственно, так как я постоянно что-то тестирую и устанавливаю разные не официальные версии приложений, мой выбор - Avast. В некоторых версиях прошивок есть ещё сигнатура Tencent, но я бы не рекомендовал её использовать.

Далее в меню настройки следует пункт "Проверять перед установкой", он опять же будет полезен пользователям, которые устанавливают приложения не только из официальных магазинов. Но если его отключить скорость установки/обновления приложений возрастёт, так как система не будет тратить время на их проверку.

Пункт "Обновлять автоматически" я выключаю, так как не хочу чтобы смартфон проводил фоновую проверку актуальности базы, а следовательно не тратил мобильный интернет и заряд аккумулятора. Мне намного проще проверить наличие обновлений вручную. 
"ROOT доступ", так же не будет вам полезен, если Вы используете смартфон без получения прав суперпользователя. Так как он проверяет не имеют ли приложения доступ к скрытым системным папкам и файлам.
Два последних пункта рекомендую не трогать, ведь первый из них проверяет поступившие обновления системы, а второй добавляет объекты с уже найденными угрозами в исключение.