Полный обзор глобального запуска MIUI 12

Сегодня компания Xiaomi объявила о глобальном запуске MIUI 12 с эстетичным и обновленным дизайном, улучшенными средствами защиты, конфиденциальности и новым дополнениям к внутреннему функционалу, которые сделают вашу жизнь проще и безопаснее. MIUI прошла большой путь со времени своей первой версии в 2010 году. Теперь MIUI поддерживает 80 языков. На счету компании более 328 миллионов активных пользователей в месяц в 221 регионе! Это ли не крутотенюшка!!! А теперь давайте вместе с вами рассмотрим все новые функции, которые показали нам в анонсе!
Анимационные рамки.
MIUI 12 включила анимации мирового класса в систему, разработанную на новой платформе Mi Light Cone Animation Framework. Механизм рендеринга и физический движок преобразуют способ синтеза изображений, открывая новый пользовательский интерфейс MIUI.
Рендеринг.
Новый механизм рендеринга обеспечивает улучшенное смешивание цветов и размытие по Гауссу в реальном времени. Вы можете увидеть различные степени размытия, когда свет проникает в разные материалы.
Новый механизм рендеринга также вводит кривую непрерывности G2, которая позволяет интерфейсу без проблем соответствовать аппаратному обеспечению.
Кроме того, угол меняется невероятно плавно и естественно, когда значок переходит в интерфейс. В физическом мире вещи имеют силу тяжести и скорость (да-да, все мы изучали физику). Если мы коснемся чего-то то получим обратную связь и чувство устойчивости. С физическим движком от MIUI вы будете получать отклик от каждого движения на экране телефона, и каждое движение станет ощутимо реальнее.
Погода.
Так же, как погода меняется снаружи, наша Погода становится вашим окном в виртуальный мир. Источником вдохновения является природа. Проведите пальцем по экрану, чтобы увидеть погоду в разных городах, как вы видите в реальном мире! Приложение Погода в MIUI 12, вдохновленное природой, отражает реальность за окном. Дождь, солнце, снег и мгновенные изменения погоды отображаются в режиме реального времени на вашем экране, помогая вам запечатлеть мимолетные моменты красоты.
Реалистичные анимации.
MIUI 12 полон реалистичных анимаций. Вы можете найти детали в многоуровневых значках, тонких эффектах и взаимодействиях с пользователем. Искры вспыхивают в праздновании завершения вашей задачи, и удаление приложений становится радостным, поскольку другие приложения прыгают, чтобы помахать на прощание. Визуализированный пользовательский интерфейс позволяет эффективно понять состояние системы. Благодаря идеальному визуализированному интерфейсу все, что вы просматриваете, выглядит как живое.
В MIUI 12 все становится реалистичным. От великолепного Центра безопасности до красиво оформленного Календаря, плавные анимации и многое другое. Вся информация, передаваемая в MIUI 12, визуализируется. Вы можете понять состояние вашего телефона с первого взгляда. Расход заряда аккумулятора, память и подключение к Wi-Fi четко представлены в наиболее информативной форме.
Реалистичные визуальные эффекты.
Запутался при чтении важных данных? MIUI 12 преобразует числа в тщательно разработанные графики и диаграммы, предоставляя информацию более эффективным способом. Визуализация делает все в телефоне понятным и доступным для всех.
Супер обои.
В MIUI 12 обои ломают границы космоса. Каждый раз, когда вы выходите на домашний экран, вы совершаете экскурсию по марсианской поверхности. Когда вы проводите по главному экрану, вы можете даже увидеть вращение планеты. Эти обои сейчас ставят огромное количество конструкторов тем и все уже успели увидеть эту функцию.
Большинство из нас никогда не видели Марс так близко, но теперь это всего лишь один тап по экрану. МIUI 12 объединяет главный экран, экран блокировки и постоянно включенный дисплей в единый и захватывающий эффект.
Собственная кастомизация.
Вас раздражает, когда все шнуры и кабели запутываются, когда вы собираетесь проводить кастомизацию? MIUI 12 представляет встроенный универсальный инструмент для кастома, который позволяет вам намного удобнее кастовать все с телефона. Да все!
Видео, изображения, игры, документы и даже приложения... Вы можете использовать все, что хотите. Что еще? Приватный каст гарантирует, что ваши личные сообщения и звонки останутся только на экране вашего телефона. Вы также можете свернуть окно представления и сделать что-то еще.
Плавающие окна. Разработчики ввели плавающие окна, чтобы обеспечить идеальную многозадачность на телефонах. Теперь вам не нужно переключаться между приложениями, когда вы выполняете несколько задач на своем телефоне. Вы можете открыть и закрыть окно одним нажатием. Вы также можете свернуть окно и повесить его на одном из углов, когда работаете с другим окном.
Режим УЛЬТРАэнергосбережения. Вне власти это одна из самых тревожных вещей в мире. Разработчики представили режим УЛЬТРАэнергосбережения, чтобы ваш телефон работал в 5 раз дольше в режиме ожидания, когда осталось всего 5% заряда.
Темный режим. В прошлом году представили темный режим на MIUI 11, который отлично работал с системными приложениями. Теперь сделана адаптация для всех сторонних приложений, позволяя вам наслаждаться универсальным темным режимом на вашем телефоне.
Улучшенная защита конфиденциальности. Конфиденциальность всегда была в основе ценностейкомпании. За последние 10 лет Xiaomi многое сделала для обеспечения постоянной защиты пользователей. Теперь, когда у нас есть развитая система, MIUI делает еще один шаг к решению проблем с конфиденциальностью.
Для некоторых приложений, в том числе для фоновой камеры, микрофона и местоположения, разработчики представили новую функцию уведомления о разрешениях. Когда камера, микрофон и местоположение работают в фоновом режиме, в строке состояния отображается яркий значок уведомления. Нажав на эти значки уведомлений, вы можете отключить разрешения в кране.
MIUI 12 предлагает расширенный контроль разрешений, который позволит использовать разрешение только во время использования приложения. Право принимать решения теперь только в ваших руках.
НЕ хотите включать конфиденциальную информацию при обмене фотографиями? Просто сотрите их перед отправкой!
MIUI на пути к тому, чтобы стать вашим самым мощным защитником конфиденциальности!
Так много интересного привнесли разработчики в новую версию всего! MIUI 12 обладает передовыми техническими инновациями и множеством функций мирового уровня. А теперь о хорошем! MIUI 12 появится в пяти моделях уже к концу июня, и вскоре после этогоначнут обновляться и другие устройства! Конечно же мы будем держать вас в курсе!
Так что осттавайтесь на связи. А пока поделитесь мнением: какая особенность MIUI 12 впечатлила вас больше всего? Благодарю вас за внимание и до встречи, как всегда, беспятнадцати полвторого, пока!
Анимационные рамки.
MIUI 12 включила анимации мирового класса в систему, разработанную на новой платформе Mi Light Cone Animation Framework. Механизм рендеринга и физический движок преобразуют способ синтеза изображений, открывая новый пользовательский интерфейс MIUI.
Рендеринг.
Новый механизм рендеринга обеспечивает улучшенное смешивание цветов и размытие по Гауссу в реальном времени. Вы можете увидеть различные степени размытия, когда свет проникает в разные материалы.
Новый механизм рендеринга также вводит кривую непрерывности G2, которая позволяет интерфейсу без проблем соответствовать аппаратному обеспечению.
Кроме того, угол меняется невероятно плавно и естественно, когда значок переходит в интерфейс. В физическом мире вещи имеют силу тяжести и скорость (да-да, все мы изучали физику). Если мы коснемся чего-то то получим обратную связь и чувство устойчивости. С физическим движком от MIUI вы будете получать отклик от каждого движения на экране телефона, и каждое движение станет ощутимо реальнее.
Погода.
Так же, как погода меняется снаружи, наша Погода становится вашим окном в виртуальный мир. Источником вдохновения является природа. Проведите пальцем по экрану, чтобы увидеть погоду в разных городах, как вы видите в реальном мире! Приложение Погода в MIUI 12, вдохновленное природой, отражает реальность за окном. Дождь, солнце, снег и мгновенные изменения погоды отображаются в режиме реального времени на вашем экране, помогая вам запечатлеть мимолетные моменты красоты.
Реалистичные анимации.
MIUI 12 полон реалистичных анимаций. Вы можете найти детали в многоуровневых значках, тонких эффектах и взаимодействиях с пользователем. Искры вспыхивают в праздновании завершения вашей задачи, и удаление приложений становится радостным, поскольку другие приложения прыгают, чтобы помахать на прощание. Визуализированный пользовательский интерфейс позволяет эффективно понять состояние системы. Благодаря идеальному визуализированному интерфейсу все, что вы просматриваете, выглядит как живое.
В MIUI 12 все становится реалистичным. От великолепного Центра безопасности до красиво оформленного Календаря, плавные анимации и многое другое. Вся информация, передаваемая в MIUI 12, визуализируется. Вы можете понять состояние вашего телефона с первого взгляда. Расход заряда аккумулятора, память и подключение к Wi-Fi четко представлены в наиболее информативной форме.
Реалистичные визуальные эффекты.
Запутался при чтении важных данных? MIUI 12 преобразует числа в тщательно разработанные графики и диаграммы, предоставляя информацию более эффективным способом. Визуализация делает все в телефоне понятным и доступным для всех.
Супер обои.
В MIUI 12 обои ломают границы космоса. Каждый раз, когда вы выходите на домашний экран, вы совершаете экскурсию по марсианской поверхности. Когда вы проводите по главному экрану, вы можете даже увидеть вращение планеты. Эти обои сейчас ставят огромное количество конструкторов тем и все уже успели увидеть эту функцию.
Большинство из нас никогда не видели Марс так близко, но теперь это всего лишь один тап по экрану. МIUI 12 объединяет главный экран, экран блокировки и постоянно включенный дисплей в единый и захватывающий эффект.
Собственная кастомизация.
Вас раздражает, когда все шнуры и кабели запутываются, когда вы собираетесь проводить кастомизацию? MIUI 12 представляет встроенный универсальный инструмент для кастома, который позволяет вам намного удобнее кастовать все с телефона. Да все!
Видео, изображения, игры, документы и даже приложения... Вы можете использовать все, что хотите. Что еще? Приватный каст гарантирует, что ваши личные сообщения и звонки останутся только на экране вашего телефона. Вы также можете свернуть окно представления и сделать что-то еще.
Плавающие окна. Разработчики ввели плавающие окна, чтобы обеспечить идеальную многозадачность на телефонах. Теперь вам не нужно переключаться между приложениями, когда вы выполняете несколько задач на своем телефоне. Вы можете открыть и закрыть окно одним нажатием. Вы также можете свернуть окно и повесить его на одном из углов, когда работаете с другим окном.
Режим УЛЬТРАэнергосбережения. Вне власти это одна из самых тревожных вещей в мире. Разработчики представили режим УЛЬТРАэнергосбережения, чтобы ваш телефон работал в 5 раз дольше в режиме ожидания, когда осталось всего 5% заряда.
Темный режим. В прошлом году представили темный режим на MIUI 11, который отлично работал с системными приложениями. Теперь сделана адаптация для всех сторонних приложений, позволяя вам наслаждаться универсальным темным режимом на вашем телефоне.
Улучшенная защита конфиденциальности. Конфиденциальность всегда была в основе ценностейкомпании. За последние 10 лет Xiaomi многое сделала для обеспечения постоянной защиты пользователей. Теперь, когда у нас есть развитая система, MIUI делает еще один шаг к решению проблем с конфиденциальностью.
Для некоторых приложений, в том числе для фоновой камеры, микрофона и местоположения, разработчики представили новую функцию уведомления о разрешениях. Когда камера, микрофон и местоположение работают в фоновом режиме, в строке состояния отображается яркий значок уведомления. Нажав на эти значки уведомлений, вы можете отключить разрешения в кране.
MIUI 12 предлагает расширенный контроль разрешений, который позволит использовать разрешение только во время использования приложения. Право принимать решения теперь только в ваших руках.
НЕ хотите включать конфиденциальную информацию при обмене фотографиями? Просто сотрите их перед отправкой!
MIUI на пути к тому, чтобы стать вашим самым мощным защитником конфиденциальности!
Так много интересного привнесли разработчики в новую версию всего! MIUI 12 обладает передовыми техническими инновациями и множеством функций мирового уровня. А теперь о хорошем! MIUI 12 появится в пяти моделях уже к концу июня, и вскоре после этогоначнут обновляться и другие устройства! Конечно же мы будем держать вас в курсе!
Так что осттавайтесь на связи. А пока поделитесь мнением: какая особенность MIUI 12 впечатлила вас больше всего? Благодарю вас за внимание и до встречи, как всегда, беспятнадцати полвторого, пока!