Полный обзор глобального запуска MIUI 12

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Расход заряда аккумулятора, память и подключение к Wi-Fi четко представлены в наиболее информативной форме.Запутался при чтении важных данных?преобразует числа в тщательно разработанные графики и диаграммы, предоставляя информацию более эффективным способом. Визуализация делает все в телефоне понятным и доступным для всех.обои ломают границы космоса. Каждый раз, когда вы выходите на домашний экран, вы совершаете экскурсию по марсианской поверхности. Когда вы проводите по главному экрану, вы можете даже увидеть вращение планеты. 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Теперь вам не нужно переключаться между приложениями, когда вы выполняете несколько задач на своем телефоне. Вы можете открыть и закрыть окно одним нажатием. Вы также можете свернуть окно и повесить его на одном из углов, когда работаете с другим окном.Вне власти это одна из самых тревожных вещей в мире. Разработчики представили режимэнергосбережения, чтобы ваш телефон работал в 5 раз дольше в режиме ожидания, когда осталось всего 5% заряда.В прошлом году представили темный режим на, который отлично работал с системными приложениями. Теперь сделана адаптация для всех сторонних приложений, позволяя вам наслаждаться универсальным темным режимом на вашем телефоне.Конфиденциальность всегда была в основе ценностейкомпании. За последние 10 летмногое сделала для обеспечения постоянной защиты пользователей. Теперь, когда у нас есть развитая система,делает еще один шаг к решению проблем с конфиденциальностью.Для некоторых приложений, в том числе для фоновой камеры, микрофона и местоположения, разработчики представили новую функцию уведомления о разрешениях. Когда камера, микрофон и местоположение работают в фоновом режиме, в строке состояния отображается яркий значок уведомления. Нажав на эти значки уведомлений, вы можете отключить разрешения в кране.предлагает расширенный контроль разрешений, который позволит использовать разрешение только во время использования приложения. Право принимать решения теперь только в ваших руках.хотите включать конфиденциальную информацию при обмене фотографиями? Просто сотрите их перед отправкой!на пути к тому, чтобы стать вашим самым мощным защитником конфиденциальности!Так много интересного привнесли разработчики в новую версию всего!обладает передовыми техническими инновациями и множеством функций мирового уровня. А теперь о хорошем!появится в пяти моделях уже к концу июня, и вскоре после этогоначнут обновляться и другие устройства! Конечно же мы будем держать вас в курсе!Так что осттавайтесь на связи. А пока поделитесь мнением: какая особенностьвпечатлила вас больше всего? Благодарю вас за внимание и