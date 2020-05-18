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Насколько быстро быстрая зарядка "убивает" батарею вашего смартфона, ответила компания OPPO

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MobilZone
613
Мы все чаще стали видеть в смартфонах по настоящему быструю зарядку. Это уже не 10, не 18 и даже не 30 Вт. В многих смартфонах даже в комплекте идут блоки с зарядками на 45 Вт и выше.
Такой тренд начал формироваться в конце 2018 года и показался очень успешным производителям, которые увидели искорки в глазах пользователей.

Безусловно - быстрая зарядка это круто. Никто спорить с этим не будет. Насколько быстро растут человеческие запросы. Если еще 3-4 года назад нам казалось нормальным аккумулятор на 2000 - 2800 мАч, то теперь и 4500 тысячи уже кажется маловато на фоне смартфонов с 5000 и 6000 мАч.

Все это закономерно, ведь энергопотребление наших девайсов тоже выросло и это не на 100% зависит от активности использования.

Одной из главных компаний, которая стала продвигать на рынок быструю зарядку стали 1+, Vivo, OPPO и Realme. Эти ребята вложили много средств для того, чтобы возможность завести быструю зарядку появилась и в бюджетных смартфонов внутри своих брендов. У них это получилось. И порой скорость зарядки удивляет, например в бюджетном Realme 6 лежит зарядка на 30 Вт, которая дает 70% за пол часа, при батарее в 4300 мАч.

Это реально удобно. Но у многих оставался вопрос, как сказывается это на емкости и здоровье аккумулятора. Какой-то период времени те же Xiaomi утверждали, что это несет практически минимальный эффект и не даст деградации более чем на 5-6% в год. Но в ростом скорости зарядки растет и процент потери емкости.

Это заявил сотрудник ресурса AnandTech. OPPO допускает быструю беспроводную зарядку 40 Вт, которая снижает емкость аккумулятора до 70 процентов за то же количество циклов, что и быстрая зарядка 15 Вт заряд аккумулятора до 90 процентов.
Т.е степерь износа растет практически в 3 раза.

 Похоже, именно по этой причине такие бренды, как Apple, Samsung и OnePlus, не продают свои телефоны с возможностью столь быстрой зарядки, но это не отменяет факта серьезной экономии на пользователях.

Фактически Apple в настоящее время предлагает максимальную быструю скорость зарядки 18 Вт, у Samsung - 25 Вт, а у OnePlus - 30 Вт. Бренды, которые обеспечивают долгосрочную поддержку устройств, как правило, стараются очень медленно внедрять технологию быстрой зарядки, поскольку очевидно, что на долговечность аккумулятора влияет более высокая скорость быстрой зарядки.

Те, кто меняет смартфоны примерно раз в 2 года практически не ощутят этого, но люди, у которых девайсы остаются в пользовании 3-4 и далее в последствии придется заменять батареи или как-то выкручиваться.