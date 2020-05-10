Чем хорош смартфон Xiaomi Redmi Note 9S

Новая SoC — конкуренты напряглись

Обновленный внешний вид

Измененный сканер отпечатков

Питание: 2 дня использования и быстрая зарядка

Дополнительные мелочи

Вышедший недавно Xiaomi Redmi Note 9S уже собрал армию поклонников и неплохой список противников. В смартфоне много нововведений, из-за чего продажи, начавшиеся 7 апреля, можно назвать успешными. Чем же так хорош Redmi Note 9S — читайте в данном материале.После многолетнего издевательства над пользователями в Xiaomi наконец решила вернуться к хорошим процессорам. Что для меня «хороший»? Это такой. То, что было установлено в смартфонах Redmi 2019 года, не соответствует такому описанию.Ни Snapdragon 665, ни тем более MediaTek G90T не являются процессорам, которые могут конкурировать с тем же Kirin 810. В этом году все иначе. Redmi Note 9S получил новую SoC —. Тесты многих журналистов показывают, что егоПроцессор выполнен по, что обеспечивает. Также 720G хорош в графических задачах и в многоядерной производительности. Поставить данный процессор в Note 9S, на мой взгляд, — удачное решение.2 года дизайн линейки Redmi не менялся почти никак. В этом плане Note 9S смотрится очень выигрышно. В новинке использовали новую концепцию дизайна —. Ее суть заключается в применении скругленного стекла и квадратного блока камер.Стало похоже на флагманские смартфоны Huawei прошлых лет. Однако в бюджетном сегменте подобный внешний вид не особо изобилует.. Теперь он сделан как в Samsung. В любом случае вырез — это компромисс, поэтому радует хоть что-то новое в этом плане.Не прошло и года, как Xiaomi переняла одну из ключевых особенностей в строении сканера отпечатков пальцев.. Впервые такое сделали Sony, потом появилось в смартфонах Huawei. Практика показывает, что боковой сканер очень удобен в использовании.Лучшего него только сенсор на передней панели. Но из-за гонки за безрамочность такое можно встретить только в старых iPhone. Боковой сканер удобен в том плане, что когда пользователь берет смартфон в руку,Особо радует в Redmi Note 9S новый аккумулятор. Целый! Учитывая энергоемкий процессор,. Исхожу из того, что 4000 мАч в Note 8T позволяли смартфону работать до конца дня, и еще оставалось около 50% заряда.Кроме того, смартфон имеет поддержку быстрой зарядки Quick Charge на. Предположу, что смартфон будет заряжаться с 0 до 100% за 1,5-2 часа.Также в копилку плюсов Note 9S я бы отнес некоторые мелочи, которые не сразу бросаются в глаза. Например,. Наконец-то Xiaomi повторила опыт конкурентов и сделала наконец нормальный тактильный отклик. Другим примечательным моментом являются аппаратные нюансы.Например, компания сохранила, который позволяет управлять всей домашней техникой. Особо отмечу, который встречается сейчас все меньше и меньше. Даже во флагманских Xiaomi его уже нет, к слову.