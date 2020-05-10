Чем хорош смартфон Xiaomi Redmi Note 9S

Вышедший недавно Xiaomi Redmi Note 9S уже собрал армию поклонников и неплохой список противников. В смартфоне много нововведений, из-за чего продажи, начавшиеся 7 апреля, можно назвать успешными. Чем же так хорош Redmi Note 9S — читайте в данном материале.
Ни Snapdragon 665, ни тем более MediaTek G90T не являются процессорам, которые могут конкурировать с тем же Kirin 810. В этом году все иначе. Redmi Note 9S получил новую SoC — Snapdragon 720G. Тесты многих журналистов показывают, что его производительность находится на каком-то невероятном уровне.
Процессор выполнен по 8 нм технологии, что обеспечивает уменьшенный нагрев и увеличенную автономность. Также 720G хорош в графических задачах и в многоядерной производительности. Поставить данный процессор в Note 9S, на мой взгляд, — удачное решение.
Стало похоже на флагманские смартфоны Huawei прошлых лет. Однако в бюджетном сегменте подобный внешний вид не особо изобилует. Также изменился дизайн фронтальной камеры. Теперь он сделан как в Samsung. В любом случае вырез — это компромисс, поэтому радует хоть что-то новое в этом плане.
Лучшего него только сенсор на передней панели. Но из-за гонки за безрамочность такое можно встретить только в старых iPhone. Боковой сканер удобен в том плане, что когда пользователь берет смартфон в руку, палец сразу же ложится куда следует.
Кроме того, смартфон имеет поддержку быстрой зарядки Quick Charge на 18 ватт. Предположу, что смартфон будет заряжаться с 0 до 100% за 1,5-2 часа.
Например, компания сохранила ИК-порт, который позволяет управлять всей домашней техникой. Особо отмечу разъем для наушников, который встречается сейчас все меньше и меньше. Даже во флагманских Xiaomi его уже нет, к слову.
Новая SoC — конкуренты напряглисьПосле многолетнего издевательства над пользователями в Xiaomi наконец решила вернуться к хорошим процессорам. Что для меня «хороший»? Это такой чипсет, который будет максимально производительным для самого требовательного пользователя. То, что было установлено в смартфонах Redmi 2019 года, не соответствует такому описанию.
Ни Snapdragon 665, ни тем более MediaTek G90T не являются процессорам, которые могут конкурировать с тем же Kirin 810. В этом году все иначе. Redmi Note 9S получил новую SoC — Snapdragon 720G. Тесты многих журналистов показывают, что его производительность находится на каком-то невероятном уровне.
Процессор выполнен по 8 нм технологии, что обеспечивает уменьшенный нагрев и увеличенную автономность. Также 720G хорош в графических задачах и в многоядерной производительности. Поставить данный процессор в Note 9S, на мой взгляд, — удачное решение.
Обновленный внешний вид2 года дизайн линейки Redmi не менялся почти никак. В этом плане Note 9S смотрится очень выигрышно. В новинке использовали новую концепцию дизайна — Aura Balance Design. Ее суть заключается в применении скругленного стекла и квадратного блока камер.
Стало похоже на флагманские смартфоны Huawei прошлых лет. Однако в бюджетном сегменте подобный внешний вид не особо изобилует. Также изменился дизайн фронтальной камеры. Теперь он сделан как в Samsung. В любом случае вырез — это компромисс, поэтому радует хоть что-то новое в этом плане.
Измененный сканер отпечатковНе прошло и года, как Xiaomi переняла одну из ключевых особенностей в строении сканера отпечатков пальцев. Сенсор убрали с задней панели и переместили на боковую грань. Впервые такое сделали Sony, потом появилось в смартфонах Huawei. Практика показывает, что боковой сканер очень удобен в использовании.
Лучшего него только сенсор на передней панели. Но из-за гонки за безрамочность такое можно встретить только в старых iPhone. Боковой сканер удобен в том плане, что когда пользователь берет смартфон в руку, палец сразу же ложится куда следует.
Питание: 2 дня использования и быстрая зарядкаОсобо радует в Redmi Note 9S новый аккумулятор. Целый 5020 мАч! Учитывая энергоемкий процессор, такая батарея обеспечит 2 дня активного использования. Исхожу из того, что 4000 мАч в Note 8T позволяли смартфону работать до конца дня, и еще оставалось около 50% заряда.
Кроме того, смартфон имеет поддержку быстрой зарядки Quick Charge на 18 ватт. Предположу, что смартфон будет заряжаться с 0 до 100% за 1,5-2 часа.
Дополнительные мелочиТакже в копилку плюсов Note 9S я бы отнес некоторые мелочи, которые не сразу бросаются в глаза. Например, новый вибромотор. Наконец-то Xiaomi повторила опыт конкурентов и сделала наконец нормальный тактильный отклик. Другим примечательным моментом являются аппаратные нюансы.
Например, компания сохранила ИК-порт, который позволяет управлять всей домашней техникой. Особо отмечу разъем для наушников, который встречается сейчас все меньше и меньше. Даже во флагманских Xiaomi его уже нет, к слову.