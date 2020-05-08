Как ограничить громкость Windows 10 чтобы дети не слушали громко музыку

Иногда даже бывает, что я не слышу как кто-то звонит в дверь или меня зовёт жена!

Так вот этот момент мы разберем в самом конце - есть специальные утилиты, которые способны скрывать работающие программы. Это отступление для уставших родителей и их непослушных детей.

Как зафиксировать максимальную громкость Windows" / причин может с добрый десяток - вы не хотите, чтобы дети громко слушали музыку (и они сорванцы вас совсем не понимают, а ведь вы устали после работы), а может быть вы пользуетесь наушниками и опасаетесь, что в музыкальном "угаре" выкрутите тумблер громкости слишком сильно (каждый относится к этому по-разному, но я на iOS и Android включаю ограничение максимальной громкости, даже на PS Vita есть такая функция как "ограничение громкости в наушниках" =) и так далее...Слишком "громкие" детки? Тогда наш ответ - Продвинутые родители!Прежде всего, не забудь поставить лайк в конце статьи за мой "труд" (если тебе понравилось =) и подписаться на канал ?Программа о которой сегодня пойдет речь ничего не стоит, в ней даже нет рекламы и разработана она исключительно с благими намерениями, с одной единственной целью: зафиксировать (меньше конечно можно, но больше никак нет!) максимальную громкость устройств вывода звука на выбранном вами уровне. Но автор приветствует добровольные пожертвования... (я не автор, если что)Программа может запускаться вместе с Windows (поставьте галочку напротив пункта "Start automatically...") и при желании можно поставить пароль на запрет смены настроек*Она поддерживает все актуальные на текущий момент времени (и не очень) версии Windows: начиная с Windows XP и заканчивая последними сборками Windows 10. Так вот программа создана для сознательных людей и скорее всего вы один из них =) Изначально у нее нет никаких механизмов "защиты" кроме добровольно пароля на блокировку регулятора громкости и располагается она в трее панели задач ("уголок" рядом с часами).Запускаем утилиту (ссылка на загрузку в самом конце статьи)Программа поддерживает уведомления Windows 10. Если вдруг вы забудетесь и попытаетесь повысить максимальную планку громкости / любезно напомнит вам, что: "Ну не стоит, ты же сам хотел посидеть потише... Еще в наушниках! Побереги свой слух в конце концов..."На русский она не переведена, но тут все очень просто: "Current Volume" и "Max Volume", соответственно текущий уровень громкости и максимальный. Последний регулируется через слайдер сверху и его значение тут же отображается в окошке "Max..." Когда определитесь с максимально допустимым значением, то жмите на кнопку "Lock". Чуть левее есть два поля с вводом текста*Непосредственно основной пароль и его подтверждение. Для того, чтобы в последствии разблокировать громкость (сделать доступной кнопку "Unlock") нужно будет ввести его (пароль) в окне программы. Но опять же - мы сознательные взрослые люди, если речь идет о детях и они более-менее разбираются в компьютере, то скорее всего умеют пользоваться таким инструментом как диспетчером задач и смогут ее выгрузить из памяти.