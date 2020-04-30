ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

16:00
Предстоящий vivo G1 появляется в рендерах
14:00
Samsung Galaxy M01, Meizu 17 и 17 Pro все просочились через консоль Google Play
12:00
OnePlus Z появляется в практическом изображении
10:00
Sony подробно показывает камеру Xperia 1 II
08:00
Xiaomi Mi Note 10 Lite: характеристики и утечка цен
20:00
Samsung лидирует на мировом рынке смартфонов 5G в первом квартале 2020 года
17:37
Black Shark 2 получает обновление JoyUI 11 для Android 10
16:00
Анонос Xiaomi Mi Note 10 Lite ожидается уже завтра
14:00
Спецификации и дизайн будущего Huawei P Smart 2020
12:00
Nokia 6.2 получает обновление Android 10
10:00
Meizu 17T также появится во время анонса Meizu 17
08:00
В сеть всплыла утечка Realme Watch
20:00
OnePlus Z появится уже этим летом
18:00
Samsung работает над Exynos 992 для линейки Note 20
16:00
Xiaomi Mi 10 Lite Zoom будет глобальной версией Xiaomi Mi 10 Youth
14:00
Массовое производство iPhone 12 официально отложено
12:24
Живые обои из MIUI 12 на вашем экране
12:00
Утечка рендера Oppo A92 показывает L-образную камеру
11:37
Улучшаем мобильную связь MIUI 11
08:48
В компания Samsung очень большие проблемы
07:35
Сравнение смартфонов Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S
22:00
Vivo обошел Samsung и стал вторым по величине производителем
21:04
Представлен Samsung Galaxy J2 Core (2020): характеристики и цены
19:30
Samsung выпустит телефон Galaxy A со всплывающей селфи-камерой
18:30
Официально представлен смартфон Oppo A52: мощный уверенный бюджетник с квадрокамерой
17:00
Xiaomi Mi 10 Youth Edition официально анонсирован
16:32
MIUI 12 представлена, что нового и какие смартфоны получат
15:43
Официальный список смартфонов, которые получат апдейт MIUI 12, Xiaomi приятно удивили
14:00
Неизданный смартфон Realme просачивается на живых изображениях
12:00
В сети появились все характеристики Meizu 17
10:00
Официально подтверждены характеристики флагмана Meizu 17
08:00
HTC Desire 20 Pro был замечен на GeekBench
21:00
Экран блокировки MIUI 12 уже доступен на смартфонах Redmi и Xiaomi с MIUI 11
 Больше новостей
» » OnePlus Z появляется в практическом изображении
-

OnePlus Z появляется в практическом изображении

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
258
В то время, как OnePlus успешно запустил свои флагманы 8-й серии в начале этого месяца, опция среднего класса компании - OnePlus Z - еще не увидела дневного света. Мы видели недавние сообщения о том, что устройство должно появиться в июле, и теперь у нас есть первое предполагаемое практическое изображение благодаря ребятам из True-Tech.
Как и ожидалось, телефон оснащен плоским дисплеем с одним отверстием по центру. Судя по инструкциям на дисплее, он поставляется со встроенным сканером отпечатков пальцев. Это также означает, что OnePlus Z будет использовать OLED-панель с частотой обновления 90 Гц, как и в прошлом году, которую компания взяла на себя обязательство использовать ее как минимум в будущих продуктах. Согласно прошлым слухам, диагональ будет составлять от 6,4 до 6,5 дюймов.
OnePlus Z рендерит с прошлого года

Ожидается, что OnePlus Z также принесет набор микросхем MediaTek Dimensity 1000L, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. На задней панели мы ожидаем тройной настройки камеры с 48-мегапиксельной камерой. Телефон, скорее всего, будет поставляться с операционной системой Oxygen поверх Android 10 и батареей емкостью 4000 мАч.