OnePlus Z появляется в практическом изображении

В то время, как OnePlus успешно запустил свои флагманы 8-й серии в начале этого месяца, опция среднего класса компании - OnePlus Z - еще не увидела дневного света. Мы видели недавние сообщения о том, что устройство должно появиться в июле, и теперь у нас есть первое предполагаемое практическое изображение благодаря ребятам из True-Tech.
Как и ожидалось, телефон оснащен плоским дисплеем с одним отверстием по центру. Судя по инструкциям на дисплее, он поставляется со встроенным сканером отпечатков пальцев. Это также означает, что OnePlus Z будет использовать OLED-панель с частотой обновления 90 Гц, как и в прошлом году, которую компания взяла на себя обязательство использовать ее как минимум в будущих продуктах. Согласно прошлым слухам, диагональ будет составлять от 6,4 до 6,5 дюймов.
Ожидается, что OnePlus Z также принесет набор микросхем MediaTek Dimensity 1000L, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. На задней панели мы ожидаем тройной настройки камеры с 48-мегапиксельной камерой. Телефон, скорее всего, будет поставляться с операционной системой Oxygen поверх Android 10 и батареей емкостью 4000 мАч.
Как и ожидалось, телефон оснащен плоским дисплеем с одним отверстием по центру. Судя по инструкциям на дисплее, он поставляется со встроенным сканером отпечатков пальцев. Это также означает, что OnePlus Z будет использовать OLED-панель с частотой обновления 90 Гц, как и в прошлом году, которую компания взяла на себя обязательство использовать ее как минимум в будущих продуктах. Согласно прошлым слухам, диагональ будет составлять от 6,4 до 6,5 дюймов.
Ожидается, что OnePlus Z также принесет набор микросхем MediaTek Dimensity 1000L, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. На задней панели мы ожидаем тройной настройки камеры с 48-мегапиксельной камерой. Телефон, скорее всего, будет поставляться с операционной системой Oxygen поверх Android 10 и батареей емкостью 4000 мАч.