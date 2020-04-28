OnePlus Z появится уже этим летом

OnePlus Zв процессе доработки. Новая утечка обнародовала дату запуска третьего телефона OnePlus в этом году.По словам лидера Макса Дж. (@MaxJmb), OnePlus Z будет анонсирован в июле. Лидер поделился в Твиттере изображением, подтверждающим дату выхода телефона.Первоначально предполагалось, что OnePlus Z будет запущен вместе с OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, но этого не произошло. OnePlus даже тизерил, что на китайском запуске серии OnePlus 8 будет неожиданный продукт, и мы думали, что это будет OnePlus Z, но на самом деле не было никакого неожиданного продукта.Мы не знаем, запланирован ли на июль выпуск OnePlus или он действительно отложил запуск телефона. Тем не менее, теперь мы знаем, что телефон все еще в планах, хотя точной даты пока нет, и мы не знаем, на каком рынке он появится в первую очередь.OnePlus Z будет иметь перфорированный дисплей с отверстием в середине экрана, а не с левой стороны, как у OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Размер экрана составляет 6,4 дюйма, частота обновления составляет 90 Гц. Ходят слухи, что в нем установлен процессор MediaTek Dimensity 1000 5G. Другие функции: 48-мегапиксельная тройная настройка камеры, батарея емкостью 4000 мАч и поддержка быстрой зарядки 30 Вт.