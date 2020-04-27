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Представлен Samsung Galaxy J2 Core (2020): характеристики и цены

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung только что представил Galaxy J2 Core (2020) в Индии - точнее, он удвоил объем памяти на оригинальном J2 Core и назвал его новым телефоном. Модель 2018 года была уже довольно простой с точки зрения спецификаций, и два года спустя они кажутся еще более ограничительными. Единственная изюминка телефона в том, что он работает под управлением Android Go Edition, где и ОС, и приложения предназначены для того, чтобы выжать максимум из даже самого дешевого оборудования.
Как и раньше, 5-дюймовый ЖК-дисплей имеет разрешение 540 x 960 пикселей. В официальных спецификациях явно не упоминается защита Gorilla Glass, которой пользовалась модель 2018 года, но, вероятно, она все еще здесь. Над экраном находится 5-мегапиксельная селфи-камера (здесь нет ни надрезов, ни отверстий, просто рамка старой школы).

Задняя камера имеет 8-мегапиксельный сенсор и объектив с автофокусом, она может записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Будьте внимательны к хранению, однако.

В этом году вы получите 16 ГБ встроенных, из которых 11,7 ГБ доступно для использования (остальное зарезервировано системой). На плате есть слот для карт памяти microSD, а в Go Edition есть возможность переносить приложения и контент во внешнее хранилище с помощью Smart Manager. Карты до 256 ГБ поддерживаются.
Приложения и контент можно перемещать на карту microSD • Android 8.0 Oreo Go edition

Телефон работает на Exynos 7570 Quad, 14-нм чипе с четырьмя ядрами Cortex-A53 и Mali-T720. Он имеет только 1 ГБ оперативной памяти, что не помогает ситуации. Батарея емкостью 2600 мАч обеспечивает до 14 часов работы в Интернете по LTE, чуть больше по Wi-Fi (2,4 ГГц). И - получите это - аккумулятор съемный!

Обратите внимание, что Samsung даже не обновляла базовую ОС, этот телефон по-прежнему работает под управлением Android 8.0 Oreo Go, так же, как и оригинал, который был первым телефоном Go от Samsung (за которым последовало Galaxy A2 Core).

Samsung Galaxy J2 Core (2020) - это телефон LTE с двумя SIM-картами (microSD находится в отдельном слоте). Это доступно в Золотом, Синем и Черном.
Samsung Galaxy J2 Core (2020) в золотом, синем и черном цветах

Цена - 6300 рупий (83 долл. США / 76 долл. США), нет вариантов с различным объемом памяти или ОЗУ. Это немного больше, чем стартовая цена 6200 рупий первоначального J2 Core, хотя, скорее всего, это связано с увеличением GST в стране. Ядро A2 (если вы можете его найти) можно приобрести за меньшую плату, и оно предлагает процессор с восьмиъядерным процессором.