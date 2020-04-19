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«Google Phone» получает долгожданную функцию записи звонков

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MobilZone
519
Сообщество разработчиков XDA Developers сообщает о том, что компания Google выпустила важное обновление фирменного приложения Google Phone (контакты), которое добавляет долгожданную функцию записи звонков. Напомню, во всех новых смартфонах Xiaomi и Redmi устанавливается приложение контакты от Google, которое, в отличии от стокового приложения MIUI, не имеет функции записи звонков.

Однако, похоже теперь функция записи звонков появляется и в приложении контактов от Google. По словам XDA Developers, новое обновление приложения «Google Phone» начало распространяться для смартфонов Nokia в Индии. Судя по отзывам на официальном форуме сообщества Nokia и сообщениям в Telegram, обновление уже получили Nokia 7 Plus, Nokia 7.2 и Nokia 8.1.


Как я уже говорил, фирменное приложение контактов «Google Phone» предустанавливается как основная «звонилка» на линейку Google Pixel, смартфоны на голом Android в рамках программы Android One, и на все новые смартфоны Xiaomi в ряде стран Европы.


Ожидается, что начав с Nokia, разработчики «Google Phone» на этом не остановятся и выпустят соответствующее обновление для других смартфонов, включая Xiaomi. Кроме того, с недавнего времени приложение «Google Phone» можно установить самостоятельно из Google Play.

Напомню, в начале января этого года появилась надежда для тех, кто ждет функции записи звонка в смартфонах Xiaomi и Redmi. А именно, вот что было сказано в одной теме испанского старшего модератора на форуме «Mi community Испания».

...пилотная команда MIUI подтвердила, что в начале 2020 года ожидается, что в приложении Google Phone будет запущено программное обеспечение, способное выполнять функцию записи звонка...

Однако, на этом эта историия не закончилась. Ведь уже в конце января этого года разработчики из сообщества XDA Developers смогли активировать и протестировать функцию записи звонков в версии приложения Google Phone 43, однако для простых пользователей она оставалась недоступна.

Теперь же приложение «Google Phone» на смарфтонах Nokia 7 Plus, Nokia 7.2 и Nokia 8.1 получило обновление, которое приносит с собой долгожданную функцию записи звонков. А это, в свою очередь, даёт надежду на то, что и в смартфонах Xiaomi и Redmi, в которых предустановлена звонилка от Google, в ближайшем будущем появится функция записи звонка. Однако, точные сроки массового запуска обновления с функцией записи звонков пока неизвестны.