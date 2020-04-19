Samsung и Google объединяются против Snapdragon

У флагманов Samsung Galaxy есть две основные проблемы. Первое - лишь два года поддержки обновлений софта. И вторая - чипы Exynos, которые отстают от Snapdragon при той же стоимости.
Многие хотят, чтобы Samsung выпускали свои флагманы только на чипах Qualcomm. Но похоже, что чипсеты Exynos никуда не денутся, но это не значит, что мы обречены.
Флагманский процессор Samsung следующего поколения Exynos может работать лучше, поскольку компания переходит с процессорных ядер Mongoose на стандартные процессорные ядра ARM. Они даже отказывается от GPU Mali в пользу графики AMD Radeon.
Так что в самом деле, у Samsung еще большие планы относительно своих чипсетов Exynos в будущем.
Но совершенно неожиданно стало известно, что Google решает использовать чипсеты Exynos для своих телефонов Pixel.
Да, Samsung, по сообщениям, разрабатывает кастомный Exynos для Google, и на самом деле это супер новости. Сейчас объясню почему.
Во-первых, эта информация поступает из Южной Кореи, где говорится, что Google может запустить собственный процессор Exynos уже в этом году. Он будет основан на 5-нм технологическом процессе Samsung.
Это означает, что восьмиъядерный процессор Exynos, как сообщается, имеет два ядра процессора Cortex-A78, два ядра Cortex-A76 и четыре ядра Cortex-A55. Впервые за многие годы чип Exynos будет использовать новейшие и лучшие ядра серии Cortex A, что будет просто потрясающе.
Самая большая причина, по которой телефоны Exynos Samsung нагреваются и имеют худшее время автономной работы, заключается в кастомных ядрах Mangoos. Они требуют большого напряжения и, следовательно, выделяется больше тепла.
Важно отметить, что на данный момент проблема с процессорами Exynos связана с энергоэффективностью и производительностью. И так как Samsung, наконец-то, отказывается от своих ядер Mangoos и переходит на проверенные и надежные новейшие ядра ARM, то устраняется самый большой виновник.
Что касается графического процессора, Samsung работает с AMD, так что также будет наблюдаться значительное улучшение.
Но дело в том, что этот 5-нм чипсет Exynos не будет использовать AMD GPU в этом году. Вместо этого они будут использовать необъявленный графический процессор Mali.
На данный момент это прекрасно, если только вы не хардкорный геймер, который доводит свое устройство до предела, вы не увидите разницу между Adreno и Mali GPU, так что, по крайней мере, в этом году это нормально.
Мы надеемся, что в следующем году получим достойный AMD GPU.
Как бы то ни было, Google также удалил нейронный процессор NPU от Samsung, чтобы использовать свое собственное ядро Visual Core.
Как вы наверняка знаете, Google нет равных в разделе AI и обработкой изображений, поэтому они и удалили Самсунговский NPU в пользу своего собственного.
Суть в том, что чипсеты Exynos становятся лучше, и если они действительно будут выпущены в этом году, то впервые за 4 года они опередят Snapdragon от Qualcomm.
Удивительно, что в первую очередь Samsung разрешит Google использовать этот обновленный Exynos, вероятно, Pixel 5 будет использовать его первым.
Поскольку Snapdragon 865 поставляется с платой 5G, таким образом увеличивает общую стоимость смартфона, Google, возможно, решили использовать Exynos, что, вероятно, поможет им снизить расходы.
У Samsung есть план стать крупнейшей в мире компанией, занимающейся системными полупроводниками, к 2030 году, и похоже, что Google станет первым крупнейшим клиентом, который поможет Samsung сделать это.
С учетом вышесказанного, у нас пока нет информации о том, будет ли у Galaxy Note 20 этот новый процессор. Моё мнение, что не будет. Note 20 мы увидим на том же чипсете, что и S20, разве что, в лучшем случае, с разогнанными характеристиками.
В любом случае, мы ждём изменение ситуации вокруг Exynos в ближайшее время, о чем я вас с большим удовольствием буду регулярно информировать.
Многие хотят, чтобы Samsung выпускали свои флагманы только на чипах Qualcomm. Но похоже, что чипсеты Exynos никуда не денутся, но это не значит, что мы обречены.
Флагманский процессор Samsung следующего поколения Exynos может работать лучше, поскольку компания переходит с процессорных ядер Mongoose на стандартные процессорные ядра ARM. Они даже отказывается от GPU Mali в пользу графики AMD Radeon.
Так что в самом деле, у Samsung еще большие планы относительно своих чипсетов Exynos в будущем.
Но совершенно неожиданно стало известно, что Google решает использовать чипсеты Exynos для своих телефонов Pixel.
Да, Samsung, по сообщениям, разрабатывает кастомный Exynos для Google, и на самом деле это супер новости. Сейчас объясню почему.
Во-первых, эта информация поступает из Южной Кореи, где говорится, что Google может запустить собственный процессор Exynos уже в этом году. Он будет основан на 5-нм технологическом процессе Samsung.
Это означает, что восьмиъядерный процессор Exynos, как сообщается, имеет два ядра процессора Cortex-A78, два ядра Cortex-A76 и четыре ядра Cortex-A55. Впервые за многие годы чип Exynos будет использовать новейшие и лучшие ядра серии Cortex A, что будет просто потрясающе.
Самая большая причина, по которой телефоны Exynos Samsung нагреваются и имеют худшее время автономной работы, заключается в кастомных ядрах Mangoos. Они требуют большого напряжения и, следовательно, выделяется больше тепла.
Важно отметить, что на данный момент проблема с процессорами Exynos связана с энергоэффективностью и производительностью. И так как Samsung, наконец-то, отказывается от своих ядер Mangoos и переходит на проверенные и надежные новейшие ядра ARM, то устраняется самый большой виновник.
Что касается графического процессора, Samsung работает с AMD, так что также будет наблюдаться значительное улучшение.
Но дело в том, что этот 5-нм чипсет Exynos не будет использовать AMD GPU в этом году. Вместо этого они будут использовать необъявленный графический процессор Mali.
На данный момент это прекрасно, если только вы не хардкорный геймер, который доводит свое устройство до предела, вы не увидите разницу между Adreno и Mali GPU, так что, по крайней мере, в этом году это нормально.
Мы надеемся, что в следующем году получим достойный AMD GPU.
Как бы то ни было, Google также удалил нейронный процессор NPU от Samsung, чтобы использовать свое собственное ядро Visual Core.
Как вы наверняка знаете, Google нет равных в разделе AI и обработкой изображений, поэтому они и удалили Самсунговский NPU в пользу своего собственного.
Суть в том, что чипсеты Exynos становятся лучше, и если они действительно будут выпущены в этом году, то впервые за 4 года они опередят Snapdragon от Qualcomm.
Удивительно, что в первую очередь Samsung разрешит Google использовать этот обновленный Exynos, вероятно, Pixel 5 будет использовать его первым.
Поскольку Snapdragon 865 поставляется с платой 5G, таким образом увеличивает общую стоимость смартфона, Google, возможно, решили использовать Exynos, что, вероятно, поможет им снизить расходы.
У Samsung есть план стать крупнейшей в мире компанией, занимающейся системными полупроводниками, к 2030 году, и похоже, что Google станет первым крупнейшим клиентом, который поможет Samsung сделать это.
С учетом вышесказанного, у нас пока нет информации о том, будет ли у Galaxy Note 20 этот новый процессор. Моё мнение, что не будет. Note 20 мы увидим на том же чипсете, что и S20, разве что, в лучшем случае, с разогнанными характеристиками.
В любом случае, мы ждём изменение ситуации вокруг Exynos в ближайшее время, о чем я вас с большим удовольствием буду регулярно информировать.