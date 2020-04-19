Сравнение флагманских смартфонов Huawei P40 Pro против Galaxy S20 Ultra

Huawei P40 Pro только вышел на рынок, ещё свежий китайский флагман! Он сразу же захватил внимание как фанатов, так и обычных пользователей, привлекая их своими характеристиками и дизайном.
Поэтому я решил сделать сравнение этого китайского аппарата с безукоризненным флагманов в лице - Samsung Galaxy S20 Ultra.
Действительно видно, что Huawei при создании своего флагмана вдохновлялись именно топовым Galaxy, а это особенно заметно по модулю селфи камеры на устройстве.
Вообще, можно считать Huawei неким сборным девайсом, ведь спереди у него нотки S10+ с двойным вырезом под фронталку, а сзади массивный блок камер от Leica. На нижней грани расположился динамик, порт USB-C и лоток под сим карту, а на верхней находится ИК-порт, который мало кому необходим.
Задняя панель выполнена из матового стекла, что отсылает нас к iPhone 11 Pro, а вот сам дисплей, точнее его форма - это что-то особое! Закругленный в 4 стороны экран мы не видели еще нигде, за это Huawei однозначно лайк!
У Samsung же все тоже очень даже хорошо, еще более огромный блок камер на задней панели, причем задняя панель глянцевая, а не матовая, что для кого-то более предпочтительный выбор. Спереди ОГРОМНЫЙ дисплей с аккуратным вырезом в виде точки по середине. В целом, Samsung сделали максимально классический дизайн своего Galaxy.
Начнем со свежего P40 Pro! Данный флагман обладает шикарнейшим экраном с диагональю 6.58" и разрешением 2640x1200.
Умопомрачительный OLED дисплей даст вам ощущение погружения в картинку и цвета, после чего вы точно не останетесь безразличным к этому устройству! Добавьте к этому еще и закругленный в 4 стороны дисплей, фишку, которую вы не увидите нигде кроме как на этом смартфоне и которая, по отзывам, доставляет массу удовольствия во время использования смартфона!
В S20 Ultra в свою очередь вы получите - 6.9" дисплей с разрешением 3200x1440 и фирменной SuperAMOLED матрицей Samsung.
И сказать, что он хорош - это ничего не сказать. Это реально бог среди дисплеев. Конечно, Huawei может с ним потягаться, но все мы знаем кто правит былом среди дисплеев.
Прибавьте к этому 120 Гц против 90 Гц на P40.
Кстати, Samsung это именно та компания, которая придумала закруглять экраны, ушла от этой технологии и выкатила для нас плоский экран.
Кому-то нравится, кому-то нет, дело вкуса, одно хочу сказать, что если выбирать между экранами в P40 Pro и S20 Ultra, мой выбор за Ультра.
Начнем с Huawei. Где тут напортачили китайцы? Инженеры поставили свой флагманский процессор Kirin 990 с поддержкой 5G, тут вроде бы все хорошо, топовый процессор 2020 года от Huawei!
Но как только я услышал, что в нем всего 8 Гб оперативной памяти, ВО ФЛАГМАНЕ, в 2020 ГОДУ, слабенько это.... Даже Xiaomi дает 12, а Ultra, к которой мы еще придем, целых 16.
Встроенной памяти кстати в базе 256Гб, но это его не спасает. Так еще прибавьте к этому посредственный аккумулятор размером в 4200 мАч и получится достаточно средняя картина.
А вот где картина уж точно не грустная так это на Galaxy S20 Ultra! Samsung дает своим пользователям топовый Exynos 990, и это по сути его единственный минус, ведь на SD он работает лучше.
А вот оперативной памяти у нас минимум 12 Гб, с возможностью купить версию на 16 Гб, а это уже по флагмански! Встроенной же памяти 128 Гб с возможностью расширения вплоть до 1 Тб! А вот аккумулятор сразу видно сделали на славу, 5000мАч!
Что ж, начнем с Huawei. Китайцы по старой традиции сотрудничают с компанией Leica, которая делает им камеры для смартфонов. И это сотрудничество дает свои плоды. Ведь камеры на флагманах Huawei всегда имели особенность вырываться на первые места во всех топах, что я думаю может произойти и в этот раз.
Что же нам дают на P40 Pro? 4 камеры с 50 МП, 40 МП, 12 МП, где 4я это датчик ToF, реально полезная и крутая вещь.
В S20 Ultra вы так же увидите 4 модуля камер с 108 МП, 12 МП, 48 МП, и перископом со 100 кратным зумом! У Хуавей, кстати также есть 100 кратный зум, но чей зум круче, я, честно говоря, не знаю, не было у меня в руках на тесте Хуавея пока.
Камеры у смартфонов кажутся очень крутыми, и я бы очень хотел в живую сравнить эти смартфоны, что бы все таки узнать, кто круче! Но для обычных пользователей обе будут очень хороши!
Начнем с того, что есть у обоих этих устройств. У них у обоих есть быстрая зарядка, к слову у Huawei она быстрее, особенно в беспроводном режиме, о чем они гордо заявили на презентации, сказав, что это самая быстрая беспроводная зарядка в МИРЕ! Не могу не согласиться.
Оба смартфона обладают возможностью реверсивной зарядки других гаджетов и оба защищены от воды по стандарту IP68!
А вот чего нет в Huawei, но есть в Samsung - это сервисы Google. И это огромный минус для Huawei, ведь все уже давным давно привыкли к этой экосистеме и в миг отказаться от неё достаточно сложно. Естественно, Huawei дает альтернативу, но там еще и разобраться надо.
Даже банального Google Pay на нем нет, а платить вы можете через сервис Huawei который, к слову, слегка замороченный. И тут решать только вам, стоит ли игра свеч или нет.
А вот Huawei P40 Pro приятно радует возможных покупателей своей ценой. Около 800 долларов - именно столько вам придется отдать за китайский флагман! И это уже приятнее нежели 1300 за Самсунг.
Только вот готовы ли вы сэкономив эти деньги, так же отказаться от сервисов Google, от топовых характеристик внутри и прочего? Да, есть интересный дисплей и камеры, но всё же... В общем напишите свои мнения в коммментариях.
Поэтому я решил сделать сравнение этого китайского аппарата с безукоризненным флагманов в лице - Samsung Galaxy S20 Ultra.
ДизайнПо старой доброй традиции начинаем с дизайна. И тут все хорошо у обоих смартфонов. Просто потому что они похожи друг на друга.
Действительно видно, что Huawei при создании своего флагмана вдохновлялись именно топовым Galaxy, а это особенно заметно по модулю селфи камеры на устройстве.
Вообще, можно считать Huawei неким сборным девайсом, ведь спереди у него нотки S10+ с двойным вырезом под фронталку, а сзади массивный блок камер от Leica. На нижней грани расположился динамик, порт USB-C и лоток под сим карту, а на верхней находится ИК-порт, который мало кому необходим.
Задняя панель выполнена из матового стекла, что отсылает нас к iPhone 11 Pro, а вот сам дисплей, точнее его форма - это что-то особое! Закругленный в 4 стороны экран мы не видели еще нигде, за это Huawei однозначно лайк!
У Samsung же все тоже очень даже хорошо, еще более огромный блок камер на задней панели, причем задняя панель глянцевая, а не матовая, что для кого-то более предпочтительный выбор. Спереди ОГРОМНЫЙ дисплей с аккуратным вырезом в виде точки по середине. В целом, Samsung сделали максимально классический дизайн своего Galaxy.
ЭкранА теперь предлагаю поговорить про самое важное, или хотя-бы одно из самых важных в данных смартфонах - про их экраны!
Начнем со свежего P40 Pro! Данный флагман обладает шикарнейшим экраном с диагональю 6.58" и разрешением 2640x1200.
Умопомрачительный OLED дисплей даст вам ощущение погружения в картинку и цвета, после чего вы точно не останетесь безразличным к этому устройству! Добавьте к этому еще и закругленный в 4 стороны дисплей, фишку, которую вы не увидите нигде кроме как на этом смартфоне и которая, по отзывам, доставляет массу удовольствия во время использования смартфона!
В S20 Ultra в свою очередь вы получите - 6.9" дисплей с разрешением 3200x1440 и фирменной SuperAMOLED матрицей Samsung.
И сказать, что он хорош - это ничего не сказать. Это реально бог среди дисплеев. Конечно, Huawei может с ним потягаться, но все мы знаем кто правит былом среди дисплеев.
Прибавьте к этому 120 Гц против 90 Гц на P40.
Кстати, Samsung это именно та компания, которая придумала закруглять экраны, ушла от этой технологии и выкатила для нас плоский экран.
Кому-то нравится, кому-то нет, дело вкуса, одно хочу сказать, что если выбирать между экранами в P40 Pro и S20 Ultra, мой выбор за Ультра.
ЖелезоПлавно переходи к внутренней составляющей этих гаджетов!
Начнем с Huawei. Где тут напортачили китайцы? Инженеры поставили свой флагманский процессор Kirin 990 с поддержкой 5G, тут вроде бы все хорошо, топовый процессор 2020 года от Huawei!
Но как только я услышал, что в нем всего 8 Гб оперативной памяти, ВО ФЛАГМАНЕ, в 2020 ГОДУ, слабенько это.... Даже Xiaomi дает 12, а Ultra, к которой мы еще придем, целых 16.
Встроенной памяти кстати в базе 256Гб, но это его не спасает. Так еще прибавьте к этому посредственный аккумулятор размером в 4200 мАч и получится достаточно средняя картина.
А вот где картина уж точно не грустная так это на Galaxy S20 Ultra! Samsung дает своим пользователям топовый Exynos 990, и это по сути его единственный минус, ведь на SD он работает лучше.
А вот оперативной памяти у нас минимум 12 Гб, с возможностью купить версию на 16 Гб, а это уже по флагмански! Встроенной же памяти 128 Гб с возможностью расширения вплоть до 1 Тб! А вот аккумулятор сразу видно сделали на славу, 5000мАч!
КамераНу а сейчас начнется реальная битва богов, ведь что Samsung, что Huawei по праву считаются лидерами на рынке камерофонов, избитые ими рейтинги вам в пример.
Что ж, начнем с Huawei. Китайцы по старой традиции сотрудничают с компанией Leica, которая делает им камеры для смартфонов. И это сотрудничество дает свои плоды. Ведь камеры на флагманах Huawei всегда имели особенность вырываться на первые места во всех топах, что я думаю может произойти и в этот раз.
Что же нам дают на P40 Pro? 4 камеры с 50 МП, 40 МП, 12 МП, где 4я это датчик ToF, реально полезная и крутая вещь.
В S20 Ultra вы так же увидите 4 модуля камер с 108 МП, 12 МП, 48 МП, и перископом со 100 кратным зумом! У Хуавей, кстати также есть 100 кратный зум, но чей зум круче, я, честно говоря, не знаю, не было у меня в руках на тесте Хуавея пока.
Камеры у смартфонов кажутся очень крутыми, и я бы очень хотел в живую сравнить эти смартфоны, что бы все таки узнать, кто круче! Но для обычных пользователей обе будут очень хороши!
ФичиНу и конечно же нельзя оставить без внимания фишки данных смартфонов!
Начнем с того, что есть у обоих этих устройств. У них у обоих есть быстрая зарядка, к слову у Huawei она быстрее, особенно в беспроводном режиме, о чем они гордо заявили на презентации, сказав, что это самая быстрая беспроводная зарядка в МИРЕ! Не могу не согласиться.
Оба смартфона обладают возможностью реверсивной зарядки других гаджетов и оба защищены от воды по стандарту IP68!
А вот чего нет в Huawei, но есть в Samsung - это сервисы Google. И это огромный минус для Huawei, ведь все уже давным давно привыкли к этой экосистеме и в миг отказаться от неё достаточно сложно. Естественно, Huawei дает альтернативу, но там еще и разобраться надо.
Даже банального Google Pay на нем нет, а платить вы можете через сервис Huawei который, к слову, слегка замороченный. И тут решать только вам, стоит ли игра свеч или нет.
ЦенаНу и в конце концов сколько же стоят данные девайсы? Galaxy S20 Ultra обойдется вам в минимум 1300 долларов, что делает его недосягаемым для большинства пользователей, ведь отпугивает не сколько цена, а сама мысль отдать такие деньги за смартфон, хоть несомненно в нем и есть за что платить!
А вот Huawei P40 Pro приятно радует возможных покупателей своей ценой. Около 800 долларов - именно столько вам придется отдать за китайский флагман! И это уже приятнее нежели 1300 за Самсунг.
Только вот готовы ли вы сэкономив эти деньги, так же отказаться от сервисов Google, от топовых характеристик внутри и прочего? Да, есть интересный дисплей и камеры, но всё же... В общем напишите свои мнения в коммментариях.