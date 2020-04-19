Сравнение флагманских смартфонов Huawei P40 Pro против Galaxy S20 Ultra

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Huawei P40 Pro только вышел на рынок, ещё свежий китайский флагман! Он сразу же захватил внимание как фанатов, так и обычных пользователей, привлекая их своими характеристиками и дизайном.Поэтому я решил сделать сравнение этого китайского аппарата с безукоризненным флагманов в лице - Samsung Galaxy S20 Ultra.По старой доброй традиции начинаем с дизайна. И тут все хорошо у обоих смартфонов. Просто потому что они похожи друг на друга.Действительно видно, что Huawei при создании своего флагмана вдохновлялись именно топовым Galaxy, а это особенно заметно по модулю селфи камеры на устройстве.Вообще, можно считать Huawei неким сборным девайсом, ведь спереди у него нотки S10+ с двойным вырезом под фронталку, а сзади массивный блок камер от Leica. На нижней грани расположился динамик, порт USB-C и лоток под сим карту, а на верхней находится ИК-порт, который мало кому необходим.Задняя панель выполнена из матового стекла, что отсылает нас к iPhone 11 Pro, а вот сам дисплей, точнее его форма - это что-то особое! Закругленный в 4 стороны экран мы не видели еще нигде, за это Huawei однозначно лайк!У Samsung же все тоже очень даже хорошо, еще более огромный блок камер на задней панели, причем задняя панель глянцевая, а не матовая, что для кого-то более предпочтительный выбор. Спереди ОГРОМНЫЙ дисплей с аккуратным вырезом в виде точки по середине. В целом, Samsung сделали максимально классический дизайн своего Galaxy.А теперь предлагаю поговорить про самое важное, или хотя-бы одно из самых важных в данных смартфонах - про их экраны!Начнем со свежего P40 Pro! Данный флагман обладает шикарнейшим экраном с диагональю 6.58" и разрешением 2640x1200.Умопомрачительный OLED дисплей даст вам ощущение погружения в картинку и цвета, после чего вы точно не останетесь безразличным к этому устройству! Добавьте к этому еще и закругленный в 4 стороны дисплей, фишку, которую вы не увидите нигде кроме как на этом смартфоне и которая, по отзывам, доставляет массу удовольствия во время использования смартфона!В S20 Ultra в свою очередь вы получите - 6.9" дисплей с разрешением 3200x1440 и фирменной SuperAMOLED матрицей Samsung.И сказать, что он хорош - это ничего не сказать. Это реально бог среди дисплеев. Конечно, Huawei может с ним потягаться, но все мы знаем кто правит былом среди дисплеев.Прибавьте к этому 120 Гц против 90 Гц на P40.Кстати, Samsung это именно та компания, которая придумала закруглять экраны, ушла от этой технологии и выкатила для нас плоский экран.Кому-то нравится, кому-то нет, дело вкуса, одно хочу сказать, что если выбирать между экранами в P40 Pro и S20 Ultra, мой выбор за Ультра.Плавно переходи к внутренней составляющей этих гаджетов!Начнем с Huawei. Где тут напортачили китайцы? Инженеры поставили свой флагманский процессор Kirin 990 с поддержкой 5G, тут вроде бы все хорошо, топовый процессор 2020 года от Huawei!Но как только я услышал, что в нем всего 8 Гб оперативной памяти, ВО ФЛАГМАНЕ, в 2020 ГОДУ, слабенько это.... Даже Xiaomi дает 12, а Ultra, к которой мы еще придем, целых 16.Встроенной памяти кстати в базе 256Гб, но это его не спасает. Так еще прибавьте к этому посредственный аккумулятор размером в 4200 мАч и получится достаточно средняя картина.А вот где картина уж точно не грустная так это на Galaxy S20 Ultra! Samsung дает своим пользователям топовый Exynos 990, и это по сути его единственный минус, ведь на SD он работает лучше.А вот оперативной памяти у нас минимум 12 Гб, с возможностью купить версию на 16 Гб, а это уже по флагмански! Встроенной же памяти 128 Гб с возможностью расширения вплоть до 1 Тб! А вот аккумулятор сразу видно сделали на славу, 5000мАч!Ну а сейчас начнется реальная битва богов, ведь что Samsung, что Huawei по праву считаются лидерами на рынке камерофонов, избитые ими рейтинги вам в пример.Что ж, начнем с Huawei. Китайцы по старой традиции сотрудничают с компанией Leica, которая делает им камеры для смартфонов. И это сотрудничество дает свои плоды. Ведь камеры на флагманах Huawei всегда имели особенность вырываться на первые места во всех топах, что я думаю может произойти и в этот раз.Что же нам дают на P40 Pro? 4 камеры с 50 МП, 40 МП, 12 МП, где 4я это датчик ToF, реально полезная и крутая вещь.В S20 Ultra вы так же увидите 4 модуля камер с 108 МП, 12 МП, 48 МП, и перископом со 100 кратным зумом! У Хуавей, кстати также есть 100 кратный зум, но чей зум круче, я, честно говоря, не знаю, не было у меня в руках на тесте Хуавея пока.Камеры у смартфонов кажутся очень крутыми, и я бы очень хотел в живую сравнить эти смартфоны, что бы все таки узнать, кто круче! Но для обычных пользователей обе будут очень хороши!Ну и конечно же нельзя оставить без внимания фишки данных смартфонов!Начнем с того, что есть у обоих этих устройств. У них у обоих есть быстрая зарядка, к слову у Huawei она быстрее, особенно в беспроводном режиме, о чем они гордо заявили на презентации, сказав, что это самая быстрая беспроводная зарядка в МИРЕ! Не могу не согласиться.Оба смартфона обладают возможностью реверсивной зарядки других гаджетов и оба защищены от воды по стандарту IP68!А вот чего нет в Huawei, но есть в Samsung - это сервисы Google. И это огромный минус для Huawei, ведь все уже давным давно привыкли к этой экосистеме и в миг отказаться от неё достаточно сложно. Естественно, Huawei дает альтернативу, но там еще и разобраться надо.Даже банального Google Pay на нем нет, а платить вы можете через сервис Huawei который, к слову, слегка замороченный. И тут решать только вам, стоит ли игра свеч или нет.Ну и в конце концов сколько же стоят данные девайсы? Galaxy S20 Ultra обойдется вам в минимум 1300 долларов, что делает его недосягаемым для большинства пользователей, ведь отпугивает не сколько цена, а сама мысль отдать такие деньги за смартфон, хоть несомненно в нем и есть за что платить!А вот Huawei P40 Pro приятно радует возможных покупателей своей ценой. Около 800 долларов - именно столько вам придется отдать за китайский флагман! И это уже приятнее нежели 1300 за Самсунг.Только вот готовы ли вы сэкономив эти деньги, так же отказаться от сервисов Google, от топовых характеристик внутри и прочего? Да, есть интересный дисплей и камеры, но всё же... В общем напишите свои мнения в коммментариях.