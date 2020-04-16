Информация о ценах и наличии iPhone SE (2020)

Вчера Apple наконец-то представила свой часто обсуждаемый iPhone SE (2020), и телефон поступит на предварительный заказ в первой волне из более чем 40 стран и регионов в эту пятницу, 17 апреля. Затем он начнет поставляться через неделю - 24 апреля.
Если вам интересно, сколько стоит каждая из трех версий хранилища на основных мировых рынках, мы вам поможем. Взгляните на удобную таблицу ниже (и обратите внимание, что пока нет официальной информации о ценах для Индии на версии 128 и 256 ГБ).
Ну, вот и все. Это самый новый и доступный iPhone, поэтому он может иметь то, что нужно (особенно с обновленными внутренними компонентами), чтобы стать одним из самых популярных смартфонов 2020 года.
Если вам интересно, сколько стоит каждая из трех версий хранилища на основных мировых рынках, мы вам поможем. Взгляните на удобную таблицу ниже (и обратите внимание, что пока нет официальной информации о ценах для Индии на версии 128 и 256 ГБ).
|Страна
|64GB
|128GB
|256GB
|НАС
|$ 399
|$ 449
|$ 549
|Канада
|CAD 599
|CAD 669
|CAD 809
|Австралия
|AUD 749
|AUD 829
|AUD 999
|Германия
|€ 479
|€ 529
|€ 649
|Франция
|€ 489
|€ 539
|€ 659
|Италия
|€ 499
|€ 549
|€ 669
|Великобритания
|? 419
|? 469
|? 569
|Россия
|39 990 руб.
|44 990 руб.
|53 990 руб.
|ОАЭ
|1699 дирхамов
|1 909 дирхамов
|2,329 дирхамов
|Гонконг
|HKD 3,399
|HKD 3899
|4 699 гонконгских долларов
|Китай
|CNY 3299
|CNY 3,799
|CNY 4,599
|Индия
|42 500 рупий
|N / A
|N / A
Ну, вот и все. Это самый новый и доступный iPhone, поэтому он может иметь то, что нужно (особенно с обновленными внутренними компонентами), чтобы стать одним из самых популярных смартфонов 2020 года.