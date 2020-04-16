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Информация о ценах и наличии iPhone SE (2020)

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MobilZone / Гаджеты
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Вчера Apple наконец-то представила свой часто обсуждаемый iPhone SE (2020), и телефон поступит на предварительный заказ в первой волне из более чем 40 стран и регионов в эту пятницу, 17 апреля. Затем он начнет поставляться через неделю - 24 апреля.
Если вам интересно, сколько стоит каждая из трех версий хранилища на основных мировых рынках, мы вам поможем. Взгляните на удобную таблицу ниже (и обратите внимание, что пока нет официальной информации о ценах для Индии на версии 128 и 256 ГБ).
Страна64GB128GB256GB
НАС$ 399$ 449$ 549
КанадаCAD 599CAD 669CAD 809
АвстралияAUD 749AUD 829AUD 999
Германия€ 479€ 529€ 649
Франция€ 489€ 539€ 659
Италия€ 499€ 549€ 669
Великобритания? 419? 469? 569
Россия39 990 руб.44 990 руб.53 990 руб.
ОАЭ1699 дирхамов1 909 дирхамов2,329 дирхамов
ГонконгHKD 3,399HKD 38994 699 гонконгских долларов
КитайCNY 3299CNY 3,799CNY 4,599
Индия42 500 рупийN / AN / A

Ну, вот и все. Это самый новый и доступный iPhone, поэтому он может иметь то, что нужно (особенно с обновленными внутренними компонентами), чтобы стать одним из самых популярных смартфонов 2020 года.