Новый iPhone SE представлен официально - дешевле не бывает

Apple только что представила новый iPhone SE, придерживаясь слухов о дате, даже если не было ярких событий - просто пресс-релиз.
Новый iPhone SE является скорее обновлением iPhone 8, чем оригинальной SE. Вы можете думать об этом устройстве, как об iPhone 8 с новейшим чипсетом и лучшей камерой. О, есть и новые цвета, но это все.
Новый iPhone SE оснащен 4,7-дюймовым экраном Retina HD iPhone 8 с технологией True Tone и поддержкой воспроизведения Dolby Vision и HDR10. Он окружен большими рамками, а внизу находится емкостный сенсорный датчик идентификации отпечатков пальцев, покрытый сапфировым стеклом, как в iPhone 8. Он работает на SoC A13, как iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Его камера также выиграла от нового чипсета. Единственный 12-мегапиксельный f / 1.8-датчик сзади обеспечивает улучшенную съемку Smart HDR благодаря сырой мощности внутри этого чипа. Для портретных снимков вместо вторичной камеры Apple применила так называемое «монокулярное зондирование глубины», которое использует машинное обучение для определения глубины и лиц. Посмотрим, насколько это сравнимо с первыми тремя поколениями Google Pixel в плане качества снимков в портретном режиме с одного объектива.
Камера имеет «кинематографическую» стабилизацию видео - и вы можете записывать до 4K со скоростью 60 кадров в секунду со стереозвуком. Фронтальная селфи-камера по-прежнему составляет 7 Мп, что также имеет некоторые эффекты портретного режима.
В остальном, это iPhone 8, он поставляется с таким же зарядным устройством на 5 Вт в коробке. Тем не менее, новый iPhone SE поддерживает зарядку 18 Вт, вам просто нужно купить другой адаптер (или использовать более мощный, чем у вас дома). Если у вас есть такой адаптер на 18 Вт, ожидайте, что батарея зарядится от 0 до 50% в течение 30 минут.
iPhone SE (2020) - так мы его называем ради здравомыслия - также поддерживает быструю беспроводную зарядку, Wi-Fi 6, LTE-A и две SIM-карты, хотя второй является eSIM.
Ушли в прошлое технологии 3D Touch, которые теперь заменены на Haptic Touch. Он обладает степенью защиты от воды и пыли IP67, что означает, что его можно погружать в воду на глубину до 1 м на срок до 30 минут.
Новый iPhone SE значительно увеличился в размерах по сравнению с оригинальной моделью SE, но опять же в течение последних нескольких лет телефоны делали это налево и направо. Таким образом, он может считаться «компактным» устройством в наше время и в зависимости от вашего точного определения.
iPhone SE 2020 года в черном, белом и красном цветах поступит в продажу по предварительному заказу в эту пятницу, 17 апреля, и начнет поступать в продажу 24 апреля. В США его можно приобрести за 399 долларов с 64 ГБ памяти. Таким образом, по крайней мере, по цене, это соответствует выбранному имени. Если вам нужно 128 ГБ, вам придется заплатить 449 долларов, а модель на 256 ГБ - 549 долларов.
С соответствующим обменом вы можете заплатить всего 229 долларов за совершенно новый iPhone SE (2020), и Apple также предлагает рассрочку, начиная с 9,54 долларов в месяц.
Новый iPhone SE является скорее обновлением iPhone 8, чем оригинальной SE. Вы можете думать об этом устройстве, как об iPhone 8 с новейшим чипсетом и лучшей камерой. О, есть и новые цвета, но это все.
Новый iPhone SE оснащен 4,7-дюймовым экраном Retina HD iPhone 8 с технологией True Tone и поддержкой воспроизведения Dolby Vision и HDR10. Он окружен большими рамками, а внизу находится емкостный сенсорный датчик идентификации отпечатков пальцев, покрытый сапфировым стеклом, как в iPhone 8. Он работает на SoC A13, как iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Его камера также выиграла от нового чипсета. Единственный 12-мегапиксельный f / 1.8-датчик сзади обеспечивает улучшенную съемку Smart HDR благодаря сырой мощности внутри этого чипа. Для портретных снимков вместо вторичной камеры Apple применила так называемое «монокулярное зондирование глубины», которое использует машинное обучение для определения глубины и лиц. Посмотрим, насколько это сравнимо с первыми тремя поколениями Google Pixel в плане качества снимков в портретном режиме с одного объектива.
Камера имеет «кинематографическую» стабилизацию видео - и вы можете записывать до 4K со скоростью 60 кадров в секунду со стереозвуком. Фронтальная селфи-камера по-прежнему составляет 7 Мп, что также имеет некоторые эффекты портретного режима.
В остальном, это iPhone 8, он поставляется с таким же зарядным устройством на 5 Вт в коробке. Тем не менее, новый iPhone SE поддерживает зарядку 18 Вт, вам просто нужно купить другой адаптер (или использовать более мощный, чем у вас дома). Если у вас есть такой адаптер на 18 Вт, ожидайте, что батарея зарядится от 0 до 50% в течение 30 минут.
iPhone SE (2020) - так мы его называем ради здравомыслия - также поддерживает быструю беспроводную зарядку, Wi-Fi 6, LTE-A и две SIM-карты, хотя второй является eSIM.
Ушли в прошлое технологии 3D Touch, которые теперь заменены на Haptic Touch. Он обладает степенью защиты от воды и пыли IP67, что означает, что его можно погружать в воду на глубину до 1 м на срок до 30 минут.
Новый iPhone SE значительно увеличился в размерах по сравнению с оригинальной моделью SE, но опять же в течение последних нескольких лет телефоны делали это налево и направо. Таким образом, он может считаться «компактным» устройством в наше время и в зависимости от вашего точного определения.
iPhone SE 2020 года в черном, белом и красном цветах поступит в продажу по предварительному заказу в эту пятницу, 17 апреля, и начнет поступать в продажу 24 апреля. В США его можно приобрести за 399 долларов с 64 ГБ памяти. Таким образом, по крайней мере, по цене, это соответствует выбранному имени. Если вам нужно 128 ГБ, вам придется заплатить 449 долларов, а модель на 256 ГБ - 549 долларов.
С соответствующим обменом вы можете заплатить всего 229 долларов за совершенно новый iPhone SE (2020), и Apple также предлагает рассрочку, начиная с 9,54 долларов в месяц.