Новый телефон Nubia Play с 5G появится уже в этом месяце

Вчера игровой бренд Nubia запустил глобальную продажу Nubia Red Magic 5G по цене от 579 долларов. Теперь новый смартфон под названием Nubia Play появится 21 апреля.
Плакат появился на официальной странице Weibo от Nubia, и он мало что говорит о том, что мы смотрим на смартфон 5G. В посте просто говорится «получайте удовольствие», что, скорее всего, устройство для молодых активных людей. Мы не знаем, будет ли это игровой телефон - скорее всего, это будет линейка среднего класса, которая будет следовать этапам Nubia M2.
Мы не видели много телефонов от Nubia после того, как у ZTE возникли проблемы с правительством Соединенных Штатов после нарушения эмбарго. Флагманская линейка Z смягчила свои новинки, смешавшись с семейством X на территориях с двумя экранами. Видение нового смартфона, который не является разновидностью Red Magic, является позитивным признаком того, что дочерняя компания ZTE возвращается в бизнес смартфонов, особенно после того, как в понедельник он представил новый логотип.
Плакат появился на официальной странице Weibo от Nubia, и он мало что говорит о том, что мы смотрим на смартфон 5G. В посте просто говорится «получайте удовольствие», что, скорее всего, устройство для молодых активных людей. Мы не знаем, будет ли это игровой телефон - скорее всего, это будет линейка среднего класса, которая будет следовать этапам Nubia M2.
Мы не видели много телефонов от Nubia после того, как у ZTE возникли проблемы с правительством Соединенных Штатов после нарушения эмбарго. Флагманская линейка Z смягчила свои новинки, смешавшись с семейством X на территориях с двумя экранами. Видение нового смартфона, который не является разновидностью Red Magic, является позитивным признаком того, что дочерняя компания ZTE возвращается в бизнес смартфонов, особенно после того, как в понедельник он представил новый логотип.