ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

13:48
Vivo X30 получает новый вариант цвета Rainbow Shadow
12:00
Nubia Red Magic 5G теперь доступна во всем мире
10:00
iPhone 12 Pro позаимствует дизайн у iPad
08:00
В сети всплыла утечка цен Honor 30 Pro +
20:30
Стала известна официальная дата анонса Motorola Edge +
18:00
Oppo Ace2 официально анонсирован: характеристики и цены
16:11
Игровой смартфон Lenovo Legion с самой быстрой зарядкой в мире
14:00
Образец камеры Honor 30 Pro + демонстрирует возможности ночной фотосъемки телефона
12:00
Vivo iQOO 3 Neo 5G появится с крутым дисплеем
10:00
Спецификации, дизайн и цвета Huawei MatePad
08:00
LG объявляет Velvet - новый среднебюджетник
07:02
Секреты MIUI 11: улучшаем мобильную связь
06:06
Samsung Galaxy A41 - глобальная версия официально
22:09
Появились официальные изображения смартфон OnePlus 8
18:11
Беспроводные наушники Galaxy Buds Bean будут с функцией шумоподавления
17:06
iPhone SE 2 запустили в массовое производство
15:01
Официальный ролик нового OnePlus 8 и характеристики смартфона
11:09
Xiaomi перечислила смартфоны, которые получат прошивку MIUI 12
20:00
Xiaomi готовит новый Mi Note 10 Lite
19:13
Vodafone на время карантина сделал бесплатными 4 сервиса: как подключить услугу
17:20
iPhone 11 упал в цене до рекордно низкого уровня
15:40
Apple может анонсировать iPhone 12 5G серию уже в сентябре
13:37
Не обновляйте свой Xiaomi Mi A3 до Android 10
12:00
Samsung Galaxy A71 получает разочаровывающую оценку камеры DxOMark
10:00
8-дюймовый Huawei MatePad T появляется в рендерах
08:00
Sony Xperia 5 II будет самым маленьким 5G телефоном
20:19
Прозрачная беспроводная зарядка на 15W от Baseus
19:17
Xiaomi Mi Fan Festival принес компании колоссальный доход
17:16
Стала известна официальная дата анонса iQOO Neo3
15:40
Oppo Reno Ace 2 5G будет называться иначе и иметь крутой дисплей
14:00
Huawei анонсирует «карту Huawei»
12:00
Facebook добавляет эту долгожданную всеми функцию
10:00
Samsung разработает собственный чип Exynos для Google
 Больше новостей
» » Nubia Red Magic 5G теперь доступна во всем мире
-

Nubia Red Magic 5G теперь доступна во всем мире

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
418
Nubia Red Magic 5G была представлена в прошлом месяце. Теперь телефон с 144 Гц экраном, наконец, готов начать свое глобальное путешествие.

Nubia Red Magic 5G доступна в четырех различных комбинациях памяти в Китае, но на зарубежном рынке их будет две - 8/128 ГБ в Eclipse Black и Hot Rod Red за 579 долларов. И 12/256 ГБ вариант в цвете Pulse Neon, который стоит $ 649.
Для первых пользователей предусмотрены бесплатные программы - 100 клиентов, которые приобретут телефон до 21 апреля, получат возможность приобрести ваучер на 30 долларов на мероприятии Red Magic 5G Blueprint всего за 5,79 доллара. Четверо из этих 100 получат бонус в размере 20 долларов, чтобы увеличить ваучер до 50 долларов. Его можно потратить в магазине Red Magic на аксессуары, такие как чехлы, зарядные устройства или аккумуляторы.
Полный список мировых рынков для Nubia Red Magic 5G включает США, Канаду, Европейский Союз, Великобританию, Австралию, Гонконг, Израиль, Японию, Сингапур, Индонезию, Тайвань и Макао.