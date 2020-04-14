Nubia Red Magic 5G теперь доступна во всем мире

Nubia Red Magic 5G была представлена в прошлом месяце. Теперь телефон с 144 Гц экраном, наконец, готов начать свое глобальное путешествие.
Nubia Red Magic 5G доступна в четырех различных комбинациях памяти в Китае, но на зарубежном рынке их будет две - 8/128 ГБ в Eclipse Black и Hot Rod Red за 579 долларов. И 12/256 ГБ вариант в цвете Pulse Neon, который стоит $ 649.
Для первых пользователей предусмотрены бесплатные программы - 100 клиентов, которые приобретут телефон до 21 апреля, получат возможность приобрести ваучер на 30 долларов на мероприятии Red Magic 5G Blueprint всего за 5,79 доллара. Четверо из этих 100 получат бонус в размере 20 долларов, чтобы увеличить ваучер до 50 долларов. Его можно потратить в магазине Red Magic на аксессуары, такие как чехлы, зарядные устройства или аккумуляторы.
Полный список мировых рынков для Nubia Red Magic 5G включает США, Канаду, Европейский Союз, Великобританию, Австралию, Гонконг, Израиль, Японию, Сингапур, Индонезию, Тайвань и Макао.
Nubia Red Magic 5G доступна в четырех различных комбинациях памяти в Китае, но на зарубежном рынке их будет две - 8/128 ГБ в Eclipse Black и Hot Rod Red за 579 долларов. И 12/256 ГБ вариант в цвете Pulse Neon, который стоит $ 649.
Для первых пользователей предусмотрены бесплатные программы - 100 клиентов, которые приобретут телефон до 21 апреля, получат возможность приобрести ваучер на 30 долларов на мероприятии Red Magic 5G Blueprint всего за 5,79 доллара. Четверо из этих 100 получат бонус в размере 20 долларов, чтобы увеличить ваучер до 50 долларов. Его можно потратить в магазине Red Magic на аксессуары, такие как чехлы, зарядные устройства или аккумуляторы.
Полный список мировых рынков для Nubia Red Magic 5G включает США, Канаду, Европейский Союз, Великобританию, Австралию, Гонконг, Израиль, Японию, Сингапур, Индонезию, Тайвань и Макао.