Не обновляйте свой Xiaomi Mi A3 до Android 10

Случайные перезагрузки

Чрезмерный разряд батареи

Отставание камеры

Проблема с датчиком отпечатков пальцев

Проблема с затвором камеры (по умолчанию 1,4 с)

UI Lag

Проблема производительности

Xiaomi Mi A3, смартфон третьего поколения компании Android One, официально занял место в списке самых плохих телефонов за всю историю. С момента своего выпуска телефон подвергался критике за его программное обеспечение пользователями по всему миру. Что еще более интересно, компания в третий раз отозвала обновление Android 10. Xiaomi Mi A3 был выпущен в июле 2019 года как обновленная модель Mi CC9e для международных рынков. Вместо MIUI он поставляется с программным обеспечением Android 9.0 Pie под Android One. Это означает, что он должен получать два обновления платформы и ежемесячные обновления безопасности в течение трех лет.Тем не менее, компания еще не выпустила стабильное обновление Android 10 для устройства. Предполагается, что устройства Android One будут одними из первых, кто получит последнее обновление Android. Но, в случае с Xiaomi все по-другому, так как MIUI с толстой кожей и Redmi K20 Pro был первым, кто получил его. Фактически, китайский вариант устройства получил обновление Android 10 в день официального запуска Google.Но устройство Android One последнего поколения, Mi A3, все еще работает под управлением Android Pie 2018 года. Кроме того, компания никогда не выпускала ежемесячные исправления безопасности вовремя и трижды пыталась выпустить безошибочное обновление Android 10.Xiaomi впервые выпустила обновление Android 10 для пользователей Mi A3 в конце февраля, и вскоре оно было отменено из-за ошибок. Следующий раз устройство получило обновление в середине марта, но те же самые ошибки следовали. Недавно, 8 апреля, китайский производитель смартфонов выпустил обновление в третий раз, и, к сожалению, ошибки удалось зафиксировать и в этой сборке. И, следовательно, по словам руководителя службы поддержки Xiaomi, последнее, так называемое, стабильное обновление Android 10 с исправлением безопасности от апреля 2020 года было отменено.В любом случае, стоит отметить, что не все пользователи сталкиваются с проблемами. Но все же мы рекомендуем вам придерживаться Android 9 и продолжать обновлять исправления безопасности и избегать уведомления Android 10 OTA.Это некоторые из ошибок/проблем, о которых сообщили пользователи Mi A3 на Mi Community и других платформах.