Не обновляйте свой Xiaomi Mi A3 до Android 10

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Microsoft откладывает Windows 10X и Surface Neo

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Очень важное обновление: iOS 13.4.1 вышло для iPhone и iPad

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В сети появились образцы фотографий Honor 30 Pro

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Samsung Galaxy A20e и Galaxy A10 также обновляются до Android 10

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Huawei выпускает свой первый OLED-телевизор Vision X65

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Полная утечка спецификаций OnePlus 8 и 8 Pro

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Samsung официально представляет смартфоны Galaxy A71 5G и A21

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Топ-10 смартфонов за март в Antutu

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OnePlus проведет всплывающее онлайн-мероприятие для серии OnePlus 8