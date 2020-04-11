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Не обновляйте свой Xiaomi Mi A3 до Android 10

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Xiaomi Mi A3, смартфон третьего поколения компании Android One, официально занял место в списке самых плохих телефонов за всю историю. С момента своего выпуска телефон подвергался критике за его программное обеспечение пользователями по всему миру. Что еще более интересно, компания в третий раз отозвала обновление Android 10.
Xiaomi Mi A3 был выпущен в июле 2019 года как обновленная модель Mi CC9e для международных рынков. Вместо MIUI он поставляется с программным обеспечением Android 9.0 Pie под Android One. Это означает, что он должен получать два обновления платформы и ежемесячные обновления безопасности в течение трех лет.

Тем не менее, компания еще не выпустила стабильное обновление Android 10 для устройства. Предполагается, что устройства Android One будут одними из первых, кто получит последнее обновление Android. Но, в случае с Xiaomi все по-другому, так как MIUI с толстой кожей и Redmi K20 Pro был первым, кто получил его. Фактически, китайский вариант устройства получил обновление Android 10 в день официального запуска Google.

Но устройство Android One последнего поколения, Mi A3, все еще работает под управлением Android Pie 2018 года. Кроме того, компания никогда не выпускала ежемесячные исправления безопасности вовремя и трижды пыталась выпустить безошибочное обновление Android 10.

Xiaomi впервые выпустила обновление Android 10 для пользователей Mi A3 в конце февраля, и вскоре оно было отменено из-за ошибок. Следующий раз устройство получило обновление в середине марта, но те же самые ошибки следовали. Недавно, 8 апреля, китайский производитель смартфонов выпустил обновление в третий раз, и, к сожалению, ошибки удалось зафиксировать и в этой сборке. 
И, следовательно, по словам руководителя службы поддержки Xiaomi, последнее, так называемое, стабильное обновление Android 10 с исправлением безопасности от апреля 2020 года было отменено.

В любом случае, стоит отметить, что не все пользователи сталкиваются с проблемами. Но все же мы рекомендуем вам придерживаться Android 9 и продолжать обновлять исправления безопасности и избегать уведомления Android 10 OTA.

Это некоторые из ошибок/проблем, о которых сообщили пользователи Mi A3 на Mi Community и других платформах.
  • Случайные перезагрузки
  • Чрезмерный разряд батареи
  • Отставание камеры
  • Проблема с датчиком отпечатков пальцев
  • Проблема с затвором камеры (по умолчанию 1,4 с)
  • UI Lag
  • Проблема производительности