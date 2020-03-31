Стала известна официальная дата анонса Honor 30 и 30 Pro

Флагманская семья Honor 30 будет официально представлена 15 апреля, сообщила компания на Weibo. Амбасадор бренда в телефоне - популярный китайский актер Ли Сянь, и для рекламного плаката он позировал с телефоном, скрывая почти все на задней панели, демонстрируя только серебристо-фиолетовый цвет.
В семействе Honor 30 уже есть первый член - вчера был представлен Honor 30S с чипсетом Kirin 820 5G. Это самый низкий член линейки, и мы ожидаем, что к нему присоединятся как минимум два телефона - Honor 30 и Honor 30 Pro. Они, вероятно, будут оснащены чипсетом Kirin 990 5G и очень мощными настройками камеры.
Мы ожидаем, что Honor раскроет больше деталей в течение следующих двух недель, что приведет к объявлению.
В семействе Honor 30 уже есть первый член - вчера был представлен Honor 30S с чипсетом Kirin 820 5G. Это самый низкий член линейки, и мы ожидаем, что к нему присоединятся как минимум два телефона - Honor 30 и Honor 30 Pro. Они, вероятно, будут оснащены чипсетом Kirin 990 5G и очень мощными настройками камеры.
Мы ожидаем, что Honor раскроет больше деталей в течение следующих двух недель, что приведет к объявлению.