Honor 30S официально анонсирован: характеристики и цены

Спустя неделю после того, как ее материнская компания Huawei представила свои последние флагманы P-серии, Honor представила Honor 30S. Хотя Honor 30S является самым дешевым представителем семейства 30, он обладает некоторыми впечатляющими характеристиками, превосходным дизайном из стекла и алюминия и двойным режимом 5G благодаря новому чипсету Kirin 820 5G.
Honor 30S может похвастаться 6,5-дюймовым дисплеем FHD + IPS с отверстием в верхнем левом углу для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Справа находится емкостный сканер отпечатков пальцев.
На задней панели расположен массив из четырех камер, размещенный в квадратной форме. Имеется основной датчик 64 Мп, телеобъектив 8 Мп с 3-кратным оптическим и до 20-кратным гибридным зумом, сверхширокий 8-мегапиксельный снимок и 2-мегапиксельный помощник глубины.
Под капотом мы обнаруживаем чипсет Kirin 820 5G, который имеет восьмиъядерную архитектуру с четырьмя ядрами ARM-Cortex A55 с тактовой частотой 1,84 ГГц и четырьмя ядрами ARM-A76 с разными тактовыми частотами. Отдел графических процессоров покрыт шестиядерным процессором Mali-G57, а также процессором сигналов изображения Kirin ISP 5.0, который призван обеспечить производительность флагманского уровня и улучшенное шумоподавление.
Что касается программного обеспечения, у нас есть Magic UI 3.1.1 на базе Android 10 без GMS-сервисов. Аккумулятор емкостью 4000 мАч и быстрая зарядка на 40 Вт. Honor 30S появится в черном, синем, зеленом и градиентном цветах.
Начальная цена за 8/128 ГБ составляет 2399 юаней (338 долларов), а версия 8/256 ГБ - 2699 юаней (380 долларов). Предварительные заказы открываются сегодня, в то время, как официальные продажи запланированы на 7 апреля. Пока нет информации о международной доступности.
Honor 30S может похвастаться 6,5-дюймовым дисплеем FHD + IPS с отверстием в верхнем левом углу для 16-мегапиксельной селфи-камеры. Справа находится емкостный сканер отпечатков пальцев.
На задней панели расположен массив из четырех камер, размещенный в квадратной форме. Имеется основной датчик 64 Мп, телеобъектив 8 Мп с 3-кратным оптическим и до 20-кратным гибридным зумом, сверхширокий 8-мегапиксельный снимок и 2-мегапиксельный помощник глубины.
Под капотом мы обнаруживаем чипсет Kirin 820 5G, который имеет восьмиъядерную архитектуру с четырьмя ядрами ARM-Cortex A55 с тактовой частотой 1,84 ГГц и четырьмя ядрами ARM-A76 с разными тактовыми частотами. Отдел графических процессоров покрыт шестиядерным процессором Mali-G57, а также процессором сигналов изображения Kirin ISP 5.0, который призван обеспечить производительность флагманского уровня и улучшенное шумоподавление.
Что касается программного обеспечения, у нас есть Magic UI 3.1.1 на базе Android 10 без GMS-сервисов. Аккумулятор емкостью 4000 мАч и быстрая зарядка на 40 Вт. Honor 30S появится в черном, синем, зеленом и градиентном цветах.
Начальная цена за 8/128 ГБ составляет 2399 юаней (338 долларов), а версия 8/256 ГБ - 2699 юаней (380 долларов). Предварительные заказы открываются сегодня, в то время, как официальные продажи запланированы на 7 апреля. Пока нет информации о международной доступности.