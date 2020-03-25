OnePlus Pay запускается для некоторых пользователей OnePlus 7T

По слухам, ожидается, что OnePlus выпустит свой очередной смартфон под названием «OnePlus 8» в следующем месяце. Только во вторник всплыло несколько живых фотографий предполагаемого смартфона, и сообщение на форуме OnePlus показало, что 10 избранным добровольцам будет предоставлена возможность протестировать и проверитьновый флагман OnePlus до его запуска.
В то же время, еще одна новость, касающаяся нового телефона OnePlus, поступает из Китая, где несколько пользователей сообщили, что в Китае появится приложение OnePlus Pay с цифровым кошельком. Эти пользователи используют последнюю версию ОС Hydrogen - китайскую версию Oxygen OS - в последней версии, работающей на OnePlus 7T.
Услуга доступна только для этих пользователей в Китае с поддержкой небольшого числа банков, но представитель OnePlus, как сообщается, упомянул, что служба сначала запустится в Китае, а затем в Индии и США. OnePlus впервые анонсировала OnePlus Pay на мероприятии по запуску OnePlus 7T еще в сентябре.
Ожидается, что OnePlus Pay будет развернут на OnePlus 7T и 7T Pro - по крайней мере, в Китае - в какой-то момент в марте, согласно официальному сообщению OnePlus в отчете. В противном случае запуск мероприятия в настоящее время запланирован на 10 апреля. Учитывая текущую глобальную ситуацию, она, скорее всего, будет проходить в цифровом формате через прямую трансляцию.
В то же время, еще одна новость, касающаяся нового телефона OnePlus, поступает из Китая, где несколько пользователей сообщили, что в Китае появится приложение OnePlus Pay с цифровым кошельком. Эти пользователи используют последнюю версию ОС Hydrogen - китайскую версию Oxygen OS - в последней версии, работающей на OnePlus 7T.
Услуга доступна только для этих пользователей в Китае с поддержкой небольшого числа банков, но представитель OnePlus, как сообщается, упомянул, что служба сначала запустится в Китае, а затем в Индии и США. OnePlus впервые анонсировала OnePlus Pay на мероприятии по запуску OnePlus 7T еще в сентябре.
Ожидается, что OnePlus Pay будет развернут на OnePlus 7T и 7T Pro - по крайней мере, в Китае - в какой-то момент в марте, согласно официальному сообщению OnePlus в отчете. В противном случае запуск мероприятия в настоящее время запланирован на 10 апреля. Учитывая текущую глобальную ситуацию, она, скорее всего, будет проходить в цифровом формате через прямую трансляцию.