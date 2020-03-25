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В сети появилась дата анонса новых телефонов OnePlus

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MobilZone / Гаджеты
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«Новый флагман уже в пути», - пишет менеджер сообщества на форумах OnePlus, нанимая 10 добровольцев, которые смогут опробовать новый флагман, прежде чем он будет официально представлен миру.

Скорее всего, это относится к OnePlus 8 Pro (OnePlus 8 и 8 Lite тоже в пути). Десять человек получат телефон и попросят его просмотреть (однако, если чей-то отзыв не соответствует требованиям OnePlus, его попросят отправить телефон обратно).

Эти обзоры будут опубликованы после раскрытия флагмана OnePlus. Добровольцы также примут участие в сеансе «Спроси меня что-нибудь» после трех недель использования устройства. Лучшие 3 отзыва будут опубликованы на официальных социальных сетях OnePlus.
Если вы хотите войти, вы должны зарегистрироваться до вечера 1 апреля. До 6 из 10 будут участниками форума OnePlus, так как компании нужны люди, которые связаны с сообществом. Ваши навыки письма, фотографии и видео (а также креативность) будут приняты во внимание.

2 апреля OnePlus объявит отобранных участников этого выпуска The Lab и отправит им телефоны. Неясно, как долго им придется готовить свои обзоры до официального анонса телефона (слово AMA звучит как долгосрочный обзор после первоначального обзора).

В любом случае, это означает, что телефоны OnePlus 8 будут представлены в апреле этого года.
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