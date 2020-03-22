Vivo Apex 2020 - первый смартфон с камерой в дисплее

Компания Vivo только что официально анонсировала свой смартфон Apex 2020 и это просто сносит башню!Помимо непосредственно трейлера смартфона у нас также есть живые фотографии, которые раскрывают подробности технологий будущего, которые здесь упакованы.Vivo заявляет, что внедрила в свою концепцию Apex 2020 множество новых функций, в том числе камеру для селфи, спрятанную под изогнутым дисплеем.Да, это может быть тем самым первым смартфоном на рынке с подэкранной фронтальной камерой.Телефон, по-видимому, «увеличил пропускную способность экрана для камеры в шесть раз» по сравнению с предыдущими итерациями и использует специальные алгоритмы, чтобы избежать оптических помех и паразитных световых лучей на фотографиях, снятых 16-мегапиксельным шутером под дисплеем.Но и это ещё не самое интересное, что есть на данном девайсе.На смартфоне безрамочный OLED дисплей с краями загнутыми на 120 градусов и это выглядит просто завораживающе.Здесь также имеется 48-мегапиксельная задняя камера со стабилизацией, которая обещает на 200% уменьшить дрожание на видео и фотографиях с длинной выдержкой. По сути, это более эффективная четырехосевая оптическая система стабилизации изображения.Компания спрятала всевозможные порты и кнопки, чтобы довести дизайн до совершенства.Поэтому, вместо привычного USB-порта здесь предусмотрена безумно быстрая поддержка беспроводной зарядки на 60 Вт.Ёлки палки это быстрее, чем практически все существующие сегодня супер пупер экстра мега быстрые зарядки по проводу. Как им вообще это удается?Компания заявляет, что за 20 минут устройство заряжает батарею емкостью 2000 мАч.2000 мАч это конечно крайне мало не только для такого концептуального смартфона, но и в принципе для любого другого сегодня.Но Vivo не указала емкость батареи Apex 2020, но по всей видимости это всё же больше 2000 мАч - так что ожидайте потратить больше, чем 30-40 минут, чтобы зарядить батарею.Также есть упоминание о «виртуальной кнопке, чувствительной к давлению», которая, как я предполагаю, включает и выключает устройство, и о всплывающем меню для регулировки громкости вместо обычной физической клавиши, которую можно увидеть на большинстве телефонов.Компания также отметила, что усовершенствовала технологию Screen SoundCasting, которая использует технологию звука исходящего прямо с экрана.Помимо этого, Apex 2020 поставляется с самым современным оборудованием, таким как процессор Snapdragon 865, 6,45-дюймовым дисплеем с разрешением 2330 * 1080 пикселей, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и поддержкой 5-7 кратного оптическиего зума с задней камеры.В телефоне также есть три микрофона, которые могут сфокусировать усилия для захвата звука из определенной области в кадре при съемке видео, а также есть функция автоматического удаления людей на заднем плане ваших фотографий.Касательно живого изображения Apex 2020, то мы можем сказать, что и здесь он выглядит также красиво.Абсолютно безрамочный большой экран, у него буквально нет нигде каких либо рамок или вырезом. За исключением только небольшой рамки снизу, но в целом я полагаю значении соотношения экрана к корпусу здесь стремится к 99,99%.И сзади смартфон также выглядит очень красиво.Естественно, чтобы понять, как далеко продвинулась Vivo с технологией мобильных устройств, нам надо дождаться реальных тестов.Лично я пока не до конца сообразил с дизайном без отверстия, но вероятно будущее движется в этом направлении.В любом случае, это концепция, которая предназначена для демонстрации того, что компания планирует на будущее, но пожалуй это самый реальный концепт будущего, что я видел.Он бежит впереди времени, однако, я верю, что это именно то, где окажутся технологии в ближайшие 2-3 года.И единственное, что нам нужно дождаться ещё, так это графеновых батарей. Тогда мы точно будем вправе сказать, что будущее наступило.Но дайте мне узнать в комментарии ваши мнения народ о том, что нас ждёт в будущем, чего вы хотите увидеть от смартфона будущего в первую очередь.