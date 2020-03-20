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HMD официально анонсирует Nokia 5.3 и Nokia 1.3

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MobilZone / Гаджеты
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Наряду с Nokia 8.3 Юхо Сарвикас также анонсировал Nokia 5.3 и Nokia 1.3. 5.3 среднего сегмента работает на полной версии Android 10, а на начальном уровне 1.3 загружается облегченная версия Android Go Edition.

Nokia 5.3

Nokia 5.3 построена на 6,55-дюймовом дисплее HD + IPS с вырезом и оснащена чипсетом Snapdragon 665. Существует три варианта ОЗУ - 3 ГБ, 4 ГБ и 6 ГБ, а объем хранилища установлен на 64 ГБ, но его можно расширить через слот для карты microSD.
На оборотной стороне мы видим круговой модуль камеры с четырьмя датчиками. Основным из них является 13MP с диафрагмой f / 1.8, а также сверхширокий датчик на 5MP. Затем есть еще два 2-мегапиксельных датчика - один для макросъемки, а второй для определения глубины. В вырезе находится 8-ми мегапиксельная камера с разрешением f / 2.0.
Nokia 5.3 питается от щедрого аккумулятора емкостью 4000 мАч, который заряжается только при 10 Вт, но HMD обещает, что вам не нужно будет пополнять его слишком часто, поскольку он легко прослужит вам два полных дня.
Nokia 5.3 - цвета

Nokia обещает, как минимум, три года регулярных обновлений Android, а сам телефон поставляется с чистым Android 10 из коробки.


Nokia 5.3 будет доступна по всему миру, начиная с апреля, в версиях Cyan, Sand и Charcoal за € 189.

Nokia 1.3

Nokia 1.3 имеет скромный 5,71-дюймовый экран IPS HD + с минималистичным вырезом сверху. Чипсет Qualcomm 215 с четырехъядерным процессором в паре с 1 ГБ ОЗУ. Вы получаете 16 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD до до 400 ГБ.
На задней панели телефона есть только одна 8-мегапиксельная камера с акцентом на низком освещении и портретной производительности благодаря новому приложению Camera Go от Google, использующему возможности AI. Фронтальная камера имеет 5-мегапиксельный сенсор.
Аккумулятор внутри 3000 мАч, поддерживающий 5 Вт зарядки через микро-USB. Конечно, телефон работает под управлением Android 10 Go Edition, и компания обещает получить Android 11 Go Edition, когда он появится.
Nokia 1.3 - варианты цвета

Nokia 1.3 выйдет в апреле всего за € 95. Варианты цвета: голубой, угольный и песочный.
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