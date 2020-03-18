Apple представит версию iPhone 9 с 5,5-дюймовым экраном

Мы ожидаем новый более дешевый смартфон Apple под названием iPhone 9, но он может прийти не один. Новый отчет предполагает, что компания также работает над вариантом телефона Plus с 5,5-дюймовым экраном, который, вероятно, будет называться iPhone 9 Plus. Говорят, что он будет работать с чипсетом A13 Bionic 2019 года, что соответствует нынешней линейке iPhone 11.
Источник сообщает, что код iOS 14 подтвердил телефон, и предположил, что новая линейка iPhone 9 заменит iPhone 8 и iPhone 8 Plus 2017 года в качестве самых дешевых точек входа в царство iOS. Рынок явно приветствует более дешевые iPhone, о чем свидетельствует высокий спрос на iPhone 11 и iPhone XR до него, но неясно, будут ли люди довольны решительно устаревшим дизайном iPhone 8, на котором будет основан новый дуэт.
И iPhone 9, и iPhone 9 Plus, вероятно, сохранят опцию безопасности TouchID и щедрый подбородок, который идет с ним. Тем не менее, их прибытие было отложено на неопределенный срок, поскольку цепочка поставок страдает от вспышки COVID-19.
Источник сообщает, что код iOS 14 подтвердил телефон, и предположил, что новая линейка iPhone 9 заменит iPhone 8 и iPhone 8 Plus 2017 года в качестве самых дешевых точек входа в царство iOS. Рынок явно приветствует более дешевые iPhone, о чем свидетельствует высокий спрос на iPhone 11 и iPhone XR до него, но неясно, будут ли люди довольны решительно устаревшим дизайном iPhone 8, на котором будет основан новый дуэт.
И iPhone 9, и iPhone 9 Plus, вероятно, сохранят опцию безопасности TouchID и щедрый подбородок, который идет с ним. Тем не менее, их прибытие было отложено на неопределенный срок, поскольку цепочка поставок страдает от вспышки COVID-19.