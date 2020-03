Apple представит версию iPhone 9 с 5,5-дюймовым экраном

Apple, iPhone 9 может иметь компанию

Мы ожидаем новый более дешевый смартфон Apple под названием iPhone 9, но он может прийти не один. Новый отчет предполагает, что компания также работает над вариантом телефона Plus с 5,5-дюймовым экраном, который, вероятно, будет называться iPhone 9 Plus. Говорят, что он будет работать с чипсетом A13 Bionic 2019 года, что соответствует нынешней линейке iPhone 11.Источник сообщает, что код iOS 14 подтвердил телефон, и предположил, что новая линейка iPhone 9 заменит iPhone 8 и iPhone 8 Plus 2017 года в качестве самых дешевых точек входа в царство iOS. Рынок явно приветствует более дешевые iPhone, о чем свидетельствует высокий спрос на iPhone 11 и iPhone XR до него, но неясно, будут ли люди довольны решительно устаревшим дизайном iPhone 8, на котором будет основан новый дуэт.И iPhone 9, и iPhone 9 Plus, вероятно, сохранят опцию безопасности TouchID и щедрый подбородок, который идет с ним. Тем не менее, их прибытие было отложено на неопределенный срок, поскольку цепочка поставок страдает от вспышки COVID-19.