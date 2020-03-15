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Apple совершает самую ужасную ошибку за всю историю

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MobilZone
1 148
Сегодня Apple обновила свои рекомендации для разработчиков в App Store. В большинстве случаев это не особо интересная информация, но на этот раз к нам подъехало кое-что ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ - а именно то что Apple скоро разрешит рекламу с push-уведомлениями на iOS.


Финансовые услуги оказывает: ПАО Банк «ФК Открытие», АО «КИВИ Банк»Финансовые услуги оказывает: ПАО Банк "ФКДа, вы не ослышались. В Push уведомлениях к вам будет прилетать реклама.

Ещё разок, если вы пользуетесь яблочными телефонами то представьте, что вы почувствовали вибрацию вашего смартфона, вытащили его из широких штанин и увидели вместо сообщения, рекламу очередной чуши! Ну как вам такое?


Эта новость была впервые опубликована в 9to5Mac, и, в основном, это означает, что разработчики приложений смогут отправлять push-уведомления для «прямого маркетинга».
Это несомненно ужасно слышать, а говорить вам это вдвойне больнее... Вот что написано в разделе руководства App Store:

Push-уведомления не должны использоваться в рекламных или прямых маркетинговых целях, если только клиенты сами не согласились получать их при помощи соглашения, отображаемого в пользовательском интерфейсе вашего приложения, и вы не указали в своем приложении метод, позволяющий пользователю отказаться от получения таких сообщений. Злоупотребление этими услугами может привести к отзыву ваших привилегий.
Перевожу на человеческий. Получается, в соответствии с этими рекомендациями разработчики должны будут предоставить функцию отказа от Push-уведомлений ИМЕННО в своих приложениях.

С одной стороны это звучит не так уж и плохо. Но, во-первых, рекомендации от App Store имеют много места для маневра. Вы можете использовать push-уведомления в качестве рекламы, если клиенты цитирую «согласились получать их с помощью соглашения, отображаемого в пользовательском интерфейсе приложения."

Насколько я понимаю, друзья, достаточно одного флажка в меню при первом запуске приложения. И, учитывая, что многие приложения уже внесли это в свои соглашения, вероятно, будет довольно просто повестись на то, что бы дать приложения разрешение на Пуш уведомления.

Это не должно быть проблемой для продвинутых чуваков, как мы, но это не означает что остальные должны быть наказаны рекламой.
Эти изменения связано с фундаментальной природой кампании Apple и ее экосистемы. Одна из причин, по которой многие готовы переплачивать за продукты Apple заключается в том вы платите за определенный уровень конфиденциальности и защиты от третьих лиц.
Я не говорю, что в следующем году iOS будет заполнена старыми всплывающими окнами в интернет-стиле, но меня не удивит, если Apple начнет постепенно ослаблять некоторые другие правила о рекламе в своей системе. И грустно за этим наблюдать.
В конце концов, это, вероятно, не особо повлияет ни на меня, так как я вообще не пользуюсь iPhone, ни на вас, так как вы изначально все это выключите.

Я уверен, что, черт возьми, вы позаботитесь о том, чтобы объявления с push-уведомлениями на вашем iPhone даже не включались. Просто все это не очень похоже на Apple. По крайней мере, не так, как я себе представляю эту компанию которая "не такая как все", - это, пожалуй их самая большая ошибка из всех.
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