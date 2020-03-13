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Samsung представит One UI 2.1 для старых флагманов Galaxy

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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По словам представителя Samsung на южнокорейском форуме, компания планирует представить последнюю версию One UI на старых флагманах Galaxy, включая серии S9 и Note9.
В настоящее время One UI 2.1 работают только на телефонах Samsung - новой серии Galaxy S20 и Galaxy Z Flip. И, согласно модератору форума в Южной Корее, прошлогодние флагманы S10 и Note10 будут также получать новейшее программное обеспечение.

Но что более важно, представитель также подтвердил, что компания работает над обновлением Galaxy S9, S9 + и Note9. Мы предполагаем, что это займет больше времени, поскольку новые устройства имеют более высокий приоритет.

Опять же, есть только несколько новых функций, которые One UI 2.1 предлагает по сравнению с версией 2.0, поэтому для переноса программного обеспечения на старые телефоны может не потребоваться так много времени.
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