Логистические компании отметили повышенный спрос на канцтовары





Логистические компании РФ наблюдают рост объемов доставок канцелярских товаров перед началом учебного года, рассказали РИА Новости в нескольких опрошенных

компаниях.

«В преддверии начала учебного года действительно наблюдается повышенный спрос на доставку канцтоваров. Родители активно закупают все необходимое для своих детей, чтобы подготовить их к школе», — отметил коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев.

В ГК «Деловые Линии» также фиксируют рост доставок канцелярских товаров перед школой. «В июле и августе традиционно увеличивается объем доставок канцелярских товаров на склады маркетплейсов», — отметили в компании. Чаще всего поставки канцтоваров в маркетплейсы заказывают из Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов.

«По данным этого года, спрос на категорию (канцтовары - ред.) в летние месяцы вырос на 5% по сравнению со средними показателями первого полугодия. Также число доставок стало больше на 13% в сравнении с июнем 2025 года», — добавили в «Деловых Линиях».

При этом в СДЭК отметили, что в первой половине августа спрос на доставку канцелярских товаров к школе пока ниже по сравнению с другими периодами года.

«Рост активности и увеличение спроса после летнего затишья ожидается во второй половине августа», — добавили в компании.

По данным «Скиф-Карго», самыми дорогими предметами при подготовке ребенка к школе являются портфели и рюкзаки. «Во-первых, многие из них имеют ортопедическую форму («спинку») для удобства ребенка. Во-вторых, часто относятся к популярным брендам, а значит, цена, как правило, будет выше средней», — пояснил Коптев.

Самые же дешевые товары - резинки, шариковые ручки и карандаши. Часто их закупают в большом количестве, так как дети чаще всего теряют именно их, или они попросту заканчиваются.

А самыми популярными цветами школьных принадлежностей, по словам Коптева, являются синий, зеленый, красный и черный. Также популярны и насыщенные цвета: розовый, фиолетовый, желтый, оранжевый – но это, как правило, относится к канцелярским принадлежностям начальной школы.