ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

13:19
Логистические компании отметили повышенный спрос на канцтовары
07:38
ATAMAI: как российский бренд ноутбуков меняет рынок техники в условиях импортозамещения
20:48
Green Retail 2025: VI конференция для садовых центров, питомников и ритейлеров загородного рынка пройдет с Москве
18:15
МРКФ-2025: география кинофестиваля охватит более десятка городов России
21:10
Работников шинной отрасли наградили в столице Татарстана
20:53
Янтарный стиль по-русски: уникальную коллекцию костюмов покажут на AmberForum'25
21:43
ООО Континенталь внедрило новую схему поставки металла
21:22
Второй Национальный форум «Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного роста экономического развития. Будущее сегодня»
19:18
Ювелиры Янтарного комбината Ростеха превратили янтарь в изумруд
17:27
Государство, креативные индустрии и бизнес должны, объединившись, задавать вектор развития страны: Эд Барк
19:34
Экстрим на бетоне: скейтеры и BMX-звёзды устроили шоу в парке Юрия Лужкова
13:42
Трамп против Пауэлла: сражение вокруг штаб-квартиры ФРС
01:11
«Русский Свет» и Novo BI начинают цифровую трансформацию процессов планирования и логистики
23:51
Аудиоиндустрия 2025: экспертный разбор новинок, провалов и будущего технологий от Артёма Иванова
18:10
Яуза, Таганка, МГУ: ретроралли покорило знаковые точки Москвы
11:03
Предпоказ уникальных аукционных лотов в Москве устроил Янтарный комбинат Ростеха
08:32
В рамках фестиваля The BOWL 2025 в парке Юрия Лужкова пройдут бесплатные мастер-классы по скейтбордингу
01:16
Ольга Нестеренко стала украшением номера модного международного журнала «Grazia Bulgaria»
16:44
Fix Price помог облагородить территорию усадьбы Брянчаниновых в Вологде
10:04
Артем Щепинов рассказал, почему реестр оборудования для майнинга выгоден как властям, так и участникам рынка
20:39
От Музея Фаберже в Петербурге запустили новые водные маршруты
19:47
Новый бизнес-проект поможет КСК выйти на премиальный уровень
01:34
C# возглавил рейтинг самых обсуждаемых языков программирования
00:37
Импортозамещение, которое никак не складывается
18:56
Трамп возвращает асбест: в США собираются отменить запрет на хризотил
00:24
Тренды 2025: три простых приема зонирования пространства без ремонта
13:12
В состав рабочей группы проекта развития ИТС включены представители компании "Русский Свет"
22:12
Запуск обновлённой системы БЭСТ для осуществления денежных переводов - это инновационное решение
23:23
На Красной Поляне открыли скульптуру «Одуванчик добра» в рамках VI Форума Aguteens
21:07
Десятки острых вопросов отрасли обозначили фермеры на форуме в Нижнем Новгороде
12:06
Бренд Планета Лайка представил новинки для ухода за домашними животными
10:24
ТЕХНОНИКОЛЬ выводит на рынок новинку – геомембрану
12:49
Баста даст второй стадионный лайв в Казани в 2026 году
 Больше новостей
» » Логистические компании отметили повышенный спрос на канцтовары
-

Логистические компании отметили повышенный спрос на канцтовары

Поделиться:
Интернет
69


Логистические компании РФ наблюдают рост объемов доставок канцелярских товаров перед началом учебного года, рассказали РИА Новости в нескольких опрошенных 

компаниях.


«В преддверии начала учебного года действительно наблюдается повышенный спрос на доставку канцтоваров. Родители активно закупают все необходимое для своих детей, чтобы подготовить их к школе», — отметил коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев.


В ГК «Деловые Линии» также фиксируют рост доставок канцелярских товаров перед школой. «В июле и августе традиционно увеличивается объем доставок канцелярских товаров на склады маркетплейсов», — отметили в компании. Чаще всего поставки канцтоваров в маркетплейсы заказывают из Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов.


«По данным этого года, спрос на категорию (канцтовары - ред.) в летние месяцы вырос на 5% по сравнению со средними показателями первого полугодия. Также число доставок стало больше на 13% в сравнении с июнем 2025 года», — добавили в «Деловых Линиях».


При этом в СДЭК отметили, что в первой половине августа спрос на доставку канцелярских товаров к школе пока ниже по сравнению с другими периодами года. 


«Рост активности и увеличение спроса после летнего затишья ожидается во второй половине августа», — добавили в компании.


По данным «Скиф-Карго», самыми дорогими предметами при подготовке ребенка к школе являются портфели и рюкзаки. «Во-первых, многие из них имеют ортопедическую форму («спинку») для удобства ребенка. Во-вторых, часто относятся к популярным брендам, а значит, цена, как правило, будет выше средней», — пояснил Коптев.


Самые же дешевые товары - резинки, шариковые ручки и карандаши. Часто их закупают в большом количестве, так как дети чаще всего теряют именно их, или они попросту заканчиваются.


А самыми популярными цветами школьных принадлежностей, по словам Коптева, являются синий, зеленый, красный и черный. Также популярны и насыщенные цвета: розовый, фиолетовый, желтый, оранжевый – но это, как правило, относится к канцелярским принадлежностям начальной школы.

Система комментирования SigComments